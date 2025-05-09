5 حيل سرية في هواتف آيفون لكشف خيانة شريكك

تتفوق هواتف آيفون على الهواتف الأخرى بالأمان والخصوصية، وقد يستغل البعض هذا التفوق في التستر عن الخيانة والخروج في مواعيد غرامية وإجراء محادثات مع شخص آخر، ولكن هناك ميزات خاصة في هواتف آيفون قد لا تتستر على الأفعال المشبوهة وتكشف خيانة الشريك، وحتى لو كان الشخص خبيرا في استخدام التكنولوجيا يمكن كشفه من خلال معلومات تدينه على هاتف آيفون.

وقبل القيام بأي شيء يجب الانتباه إلى سلوك شريكك، إذ تقول تارا فوسينكمبر دكتورة في علم النفس ومستشارة معتمدة إنه إذا كان شريكك يخونك فهناك بعض الأمور التي تُظهر تغيرا ملحوظا في سلوكه، ورغم أن هذه العلامات تختلف من شخص إلى آخر فإن السلوكيات الأكثر شيوعا التي تظهر في حال وجود خيانة تشمل ما يلي:

أخذ الهاتف معه أينما ذهب.

تغيير الرمز السري للهاتف.

إبعاد هاتفه عنك أو التصرف بشكل أكثر سرية.

إبعادك عنه أو يكون سريعا في إزعاجك.

تعديل مظهره الخارجي.

التصرف بانفعالية فورية عند طلب رؤية هاتفه.

وفي حال بدت على شريكك أي من العلامات السابقة فمن الأفضل البدء في التحري، وسنذكر 5 حيل ذكية يمكن استخدامها في آيفون لمعرفة ما إذا كان الشريك خائنا (الحيلة الأخيرة هي الأخطر).

مقدار استهلاك البطارية

هناك العديد من تطبيقات المواعدة في العالم العربي مثل "تيندر" و"بو"، وبعض منها يتيح إخفاء أو تغيير الأيقونة حتى لا يثير الشكوك، ولكن هناك خدعة في هواتف آيفون تتيح ذلك ويمكن تغيير أيقونة تطبيق المواعدة إلى أيقونة آلة حاسبة أو التقويم أو الساعة وغيرها، ولكن أي تطبيق يعمل باستمرار وبشكل متكرر فإنه يستهلك مقدارا من البطارية، وآيفون يسجل ذلك.

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وهناك طريقة جيدة لكشف هذه التطبيقات من خلال معرفة مقدار استهلاك البطارية، ويمكنك معرفة ذلك بالدخول إلى الإعدادات ثم اختيار البطارية وسيظهر مخطط بياني لاستهلاك البطارية، اختاري "آخر 10 أيام" وستجدين التطبيقات الأكثر استخداما على الهاتف، وإذا تبين وجود تطبيق مشبوه أو غير معروف فقد يكون تطبيق مواعدة أو تعارف، وبالضغط عليه ستظهر تفاصيل الاستهلاك والمدة.

ويمكن معرفة مواعيد استخدام التطبيق، هل كان في منتصف الليل أم في وقت العمل أم في العطلة، وفي حال وجود تطبيق مشبوه يمكن الدخول إليه ببساطة والتحقق من الأمر.

استعادة الرسائل المحذوفة

تعد الرسائل النصية إحدى أهم وأسرع الوسائل للتواصل مع الشريك وكذلك مع شريك ثانٍ، ولهذا غالبا ما يحذف بعض الأشخاص رسائلهم النصية باستمرار لتبقى الأمور سرية، ولكن بالنسبة لمستخدمي آيفون فإن نظام "آي أو إس" يحوي ميزة قد يغفل عنها الكثيرون، وهي إمكانية استرجاع الرسائل المحذوفة لمدة تصل إلى 40 يوما بعد حذفها.

ويمكن القيام بذلك من خلال تطبيق الرسائل، ثم اضغطي على "تحرير" في صفحة المحادثات، وفي حال تشغيل تصفية الرسائل في وقت سابق فلن يظهر زر "تحرير".

وبدلا من ذلك اضغطي على "الفلاتر" في صفحة المحادثات، ثم اضغطي على خيار "إظهار المحذوفة مؤخرا"، اختاري المحادثات التي تضم الرسائل التي تريدين استعادتها ثم اضغطي على "استرداد".

يذكر أن هذه الميزة تحتاج لنظام التشغيل "آي أو إس 16" أو الإصدارات الأحدث لتعمل، ويمكنك استرداد الرسائل والمحادثات التي حذفتها خلال آخر 30 إلى 40 يوما فقط.

ألبوم الصور المخفي

تحتوي هواتف آيفون على ألبومين للصور جديرين بالتحقق هما ألبوم "مخفية" والألبوم المحذوف، حيث يحتوي ألبوم "مخفية" على صور أخفاها مالك الآيفون عمدا عن الظهور في الشاشة الرئيسية، وهو أمر قد يثير الريبة، ويمكن إظهار ألبوم "مخفية" من خلال الإعدادات ثم الضغط على الصور وتفعيل الخيار.

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ويوجد أيضا الألبوم المحذوف الذي يضم الصور التي حذفوها، حيث غالبا ما يترك الخائنون عن طريق الخطأ بعض الأدلة التي تثبت تصرفاتهم غير لائقة، ولكن للوصول إلى هذين الألبومين يجب معرفة رمز المرور الخاص بهاتف الشريك.

خدمات الموقع

تتيح ميزة "العثور على الأجهزة" في هواتف آيفون تحديد موقع الهاتف في حال كان مسجلا بنفس حساب "آي كلاود"، وهذا يعني أنه يجب أن يتوفر لديك حساب آبل وكلمة المرور الخاصة بشريكك للوصول إلى هذه الميزة، وفي حال الحصول عليهما يمكنك تتبعه في كل تحركاته، كما يمكنك الوصول إلى جميع المعلومات الأخرى المخزنة في حسابه، مثل الصور والرسائل وجهات الاتصال، وغيرها.

الإكمال التلقائي

قد يكون الشريك ضليعا بالتكنولوجيا وقادرا على إخفاء جميع محادثاته دون أثر، وهكذا فإن جميع الطرق السابقة لن تفلح في اكتشافه، ولكن هناك حيلة ذكية جدا في هواتف آيفون لا يمكن إيقافها، فهي قادرة على معرفة طريقة حديث الشريك وكشف عباراته التي يستخدمها عادة، كل ذلك من خلال ميزة "الإكمال التلقائي" في لوحة المفاتيح.

ومن الممكن أن يلجأ الشريك إلى استخدام العديد من الحيل التي لا يمكن توقعها لإخفاء محادثاته مع شخص آخر، مثل إخفاء التطبيقات أو قفلها أو حتى إخفاء المحادثات في التطبيقات الشائعة مثل "واتساب" و"ماسنجر".

لكن الشيء المهم الذي يغفل عنه هو لوحة المفاتيح التي يستخدمها في جميع هذه التطبيقات، والتي تسجل جميع ما يكتبه وتحتفظ به على شكل اقتراحات تظهر في أعلى اللوحة عند الكتابة.

وكل ما يتطلبه الأمر هو أخذ هاتف آيفون الشريك وإظهار لوحة المفاتيح من خلال أي تطبيق يمكن الكتابة فيه (تطبيق المذكرة مثلا)، وبعدها اكتبي عبارة مثل "أحبك"، وستظهر لك اقتراحات مرتبة في أعلى لوحة المفاتيح تعرض العبارات الأكثر استخداما.

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وعلى فرض ظهرت بعض الكلمات مثل "يا"، "جدا" وغيرها يمكن الضغط على كلمة "يا" مثلا وستظهر الكلمة الأكثر استخداما عندما يكتب الشريك جملة "أحبك يا.."، وفي حال وجدت كلمة لا يستخدمها معك في المحادثة فبالتأكيد هو يستخدمها مع غيرك.

والأمر لا يتوقف هنا، بل يمكن استخدام هذه الميزة للتجسس على الشريك بطريقة غير مباشرة ومعرفة بعض الجمل التي كتبها في مكان ما، ويمكن فعل ذلك من خلال الاستمرار بالضغط على الاقتراح الأول الذي يظهر في الإكمال التلقائي وستنتج جمل منطقية صحيحة سجلتها لوحة المفاتيح في محادثات ما.