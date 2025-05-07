للمرة الثالثة.. ترامب يقول إنه مستعد لتأجيل حظر "تيك توك" مرة أخرى

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مقابلة في برنامج "ميت ذا بريس" عُرضت على قناة "إن بي سي نيوز" إنه سيمدد الموعد النهائي المحدد لحظر "تيك توك" في يونيو/حزيران المقبل، مانحا شركة "بايت دانس" فرصة أخرى لبيع أصول تطبيقها في الولايات المتحدة، وذلك في حال لم يتوصل إلى اتفاق بحلول ذلك الوقت، وفقا لموقع رويترز.

وذكر ترامب في المقابلة أن لديه ميلا شخصيا اتجاه التطبيق، لأنه ساعده في كسب أصوات الناخبين الشباب خلال انتخابات 2024، مضيفا أن "تيك توك مثير للاهتمام للغاية، وأنه سيحظى بالحماية".

وقد فرض الكونغرس الأميركي حظرا على تطبيق "تيك توك" كان من المفترض أن يدخل حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الماضي، لكن ترامب أجّل تنفيذه مرتين، حيث كانت هناك خطة لتحويل عمليات التطبيق في الولايات المتحدة إلى شركة جديدة يملكها مستثمرون أميركيون، ولكن الصين علقت الصفقة كرد على زيادة الرسوم الجمركية الأميركية على بضائعها.

ومن جهة أخرى، يجادل أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيون بأن ترامب لا يملك سلطة قانونية لتمديد الموعد النهائي، ويشيرون إلى أن الصفقة التي كانت قيد الدراسة لن تفي بالمتطلبات القانونية.

وقد صرح مصدر مقرب من مستثمري "بايت دانس" الأميركيين الشهر الماضي بأن العمل على الصفقة المحتملة مستمر قبل الموعد النهائي في 19 يونيو/حزيران المقبل، لكن البيت الأبيض وبكين بحاجة إلى حل نزاع الرسوم الجمركية أولا.

إعلان

وصرح ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" بأن الصين تريد التوصل إلى اتفاق، مشيرا إلى أن الرسوم الجمركية البالغة 145% على السلع الصينية أثرت بشكل كبير على اقتصادها.

وأضاف أنه لن يتخلى عن الرسوم الجمركية لدفع بكين إلى طاولة المفاوضات، لكنه قد يخفضها في النهاية كجزء من اتفاق أوسع، وقال "سأخفض الرسوم في مرحلة ما، لأن التعامل مع الصين ضروري، وهم يريدون ذلك بشدة".

يذكر أن القانون كان يلزم "تيك توك" بالتوقف عن العمل بحلول 19 يناير/كانون الثاني الماضي ما لم تكمل "بايت دانس" بيع أصول التطبيق في الولايات المتحدة، لكن عندما بدأت ولاية ترامب الثانية في الـ20 من الشهر نفسه اختار عدم تطبيقه ومدّد الموعد النهائي إلى أوائل أبريل/نيسان الماضي، ثم مدده مرة أخرى إلى 19 يونيو/حزيران المقبل.