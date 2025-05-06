مرايا الآيفون وماك.. اكتشف ميزة "العكس" في آبل التي تعزز تجربتك الرقمية

أصبحت الحاجة للتنقل بين الأجهزة جزءا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فمن الهواتف الذكية إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة، يبحث المستخدمون دائما عن طرق لتحسين التكامل بين أجهزتهم لتحقيق أقصى استفادة.

في هذا السياق، تظهر آبل كمثال بارز على كيفية تقديم تجربة مستخدم سلسة تربط بين الأجهزة، حيث تتفوق في توفير أنظمة بيئية متكاملة، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع أجهزة متعددة بكل سلاسة.

ولكن، ماذا لو كان بإمكانك استخدام جهاز آيفون كأداة مرنة ضمن بيئة العمل على جهاز ماك؟ دعونا نستعرض الطرق الفعالة التي تتيح لك دمج الجهازين لتحقيق تجربة متكاملة وأكثر إنتاجية.

كيفية تفعيل "ميزة العكس" بين آيفون وماك

تسهل آبل دمج آيفون مع جهاز ماك، وإحدى الأدوات الفعالة التي تساعد في ذلك هي ميزة "كونتنويتي" (Continuity) التي تمكن من تفاعل سلس بين أجهزة آبل، إذ تم تقديم هذه الميزة مع "ماك أو إس فينتشورا" (macOS Ventura) التي تتيح لك استخدام آيفون ككاميرا ويب لجهاز ماك.

كما توفر حافظة عالمية بين الأجهزة، ومزامنة للمكالمات والرسائل، وبث "إير بلاي" (AirPlay)، والآن إمكانية عكس شاشة آيفون على الشاشة المتصلة بجهاز ماك.

باستخدام ميزة "عكس آيفون" (Iphone Mirroring)، يمكنك التفاعل مع جهاز آيفون الخاص بك وتطبيقاته وإشعاراته لاسلكيا عبر جهاز ماك، ويمكنك استخدام فأرة أو لوحة تتبع جهاز ماك للتفاعل بسهولة كما لو كنت تستخدم شاشة آيفون، مع بقاء هذا الأخير مغلقا لضمان خصوصيتك.

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وإذا كنت بحاجة إلى تنفيذ إجراءات مطولة، يمكنك النقر مع الاستمرار في المواضع التي تتطلب ذلك، مثل تعديل الشاشة الرئيسية أو فتح قائمة الإجراءات السريعة.

أما إذا كنت ترغب في استخدام وحدة تحكم ألعاب لاسلكية مع التطبيقات التي تدعمها على آيفون، فتأكد من توصيلها عبر "بلوتوث" إلى آيفون مباشرة، وليس إلى ماك، لضمان أفضل تجربة أداء.

للبدء، تأكد من أن جهازي ماك وآيفون اللذين لديك يفيان بمتطلبات نظام "عكس آيفون" التي سنذكرها فيما بعد. وإذا كنت تود عرض شاشة آيفون أو فيديوهات عبر جهاز متوافق مع "إير بلاي" (AirPlay)، فيمكنك استخدامهُ بدلا من عكس آيفون.

1- تفعيل عكس آيفون:

افتح تطبيق "عكس آيفون" على جهاز ماك.

انقر على أيقونة "عكس آيفون" في الـ"دوك" (Dock)، أو يمكنك العثور عليها في مجلد التطبيقات أو من خلال "لونش باد" (Launchpad).

إذا طلب منك جهاز ماك إدخال رمز مرور جهاز آيفون، قم بإدخاله.

ستظهر لك نافذة تطلب السماح بإشعارات من جهاز آيفون، يمكنك اختيار "السماح" أو "عدم السماح"، ويمكنك تعديل ذلك لاحقا من إعدادات الإشعارات على جهاز ماك.

في حال تم الاتصال بنجاح، ستظهر شاشة آيفون الخاصة بك على جهاز ماك، ويمكنك التفاعل معها باستخدام الماوس أو لوحة التتبع.

2- إيقاف عكس آيفون

لإيقاف ميزة "عكس آيفون"، يمكنك ببساطة إغلاق تطبيق "عكس آيفون" على جهاز ماك.

كما يمكنك إلغاء قفل جهاز آيفون، مما يؤدي إلى قطع الاتصال تلقائيا بين الجهازين.

وبذلك، تكون قد بدأت أو أوقفت ميزة "عكس آيفون" بسهولة. أما إذا كنت ترغب في تخصيص إعدادات هذه الميزة، فيمكنك ضبطها من خلال قائمة الإعدادات الخاصة بها في جهاز ماك.

الخصوصية والأمان في أثناء استخدام ميزة العكس.. كيف تحمي بياناتك؟

لضمان الخصوصية والأمان، يقوم "عكس الشاشة" بقطع الاتصال تلقائيا بعد فترات من عدم النشاط، مما يمنع الوصول غير المصرح به.

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وفي أثناء تشغيل العكس، يظهر على شاشة آيفون ما يفيد أنه قيد الاستخدام، مع توضيح اسم جهاز ماك المتصل به. وعند إلغاء قفل جهاز آيفون بعد انتهاء عملية العكس، سيظهرُ إشعار يفيد بأنه قد تم استخدامه عبر جهاز ماك، ويمكنك التحقق من ذلك عبر:

الإعدادات

عام

"إير بلاي" (AirPlay) والاستمرارية

عكس شاشة الآيفون

وستجد تفاصيل الجهاز الذي استخدم آيفون، بما في ذلك وقت ومدة الاستخدام. بهذه الطريقة، تضمن آبل للمستخدمين تجربة سلسة مع الحفاظ على أقصى درجات الأمان والشفافية.

التنقل بين التطبيقات بسلاسة

بعد أن تطرقنا إلى أبعاد الأمان والخصوصية، لا بدّ من الحديث عن كيفية تحسين تجربة الاستخدام من خلال التنقل بين التطبيقات. إليك كيف تقوم بذلك:

الانتقال إلى الشاشة الرئيسية : حرك المؤشر إلى أعلى نافذة "عكس آيفون"، ثم انقر على زر الشاشة الرئيسية في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضا النقر على الشريط أسفل النافذة أو ببساطة الضغط على "كوماند + 1" (command + 1) من لوحة المفاتيح.

: حرك المؤشر إلى أعلى نافذة "عكس آيفون"، ثم انقر على زر الشاشة الرئيسية في الزاوية العلوية اليمنى. يمكنك أيضا النقر على الشريط أسفل النافذة أو ببساطة الضغط على "كوماند + 1" (command + 1) من لوحة المفاتيح. فتح مبدل التطبيقات : إذا كنت بحاجة إلى التبديل بين التطبيقات بسرعة، يمكنك تحريك المؤشر إلى أعلى نافذة "عكس آيفون"، ثم النقر على زر مبدل التطبيقات في الزاوية العلوية اليمنى، أو استخدام الاختصار "كوماند + 2" (command + 2).

: إذا كنت بحاجة إلى التبديل بين التطبيقات بسرعة، يمكنك تحريك المؤشر إلى أعلى نافذة "عكس آيفون"، ثم النقر على زر مبدل التطبيقات في الزاوية العلوية اليمنى، أو استخدام الاختصار "كوماند + 2" (command + 2). فتح "سبوت لايت" (Spotlight): للبحث عن أي شيء على آيفون من خلال ماك، ما عليك سوى التمرير أو السحب لأعلى من الشاشة الرئيسية باستخدام الفأرة أو لوحة التتبع، أو الضغط على "كوماند + 3" (command + 3) على لوحة المفاتيح.

التحكم في الصوت والفيديو والإشعارات أثناء في استخدام ميزة العكس.. تجربة مرنة دون انقطاع

يتم تشغيل صوت آيفون مباشرة عبر ماك، حيث يتحكم الأخير في مستوى الصوت. أما مقاطع الفيديو، فتُعرض داخل نافذة "عكس آيفون"، مما يتيح لك متابعة المحتوى بكل سهولة. ومع ذلك، قد تفرض بعض خدمات البث قيودا تمنع عكس محتوى الفيديو المحمي بحقوق النشر.

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أيضا، تجدر الإشارة إلى أن الوصول إلى كاميرا آيفون والميكروفون غير متاح في أثناء العكس، مما يعني أنك لن تتمكن من استخدام "فايس آي دي" (Face ID) أو إجراء المكالمات الهاتفية مباشرة من آيفون. ومع ذلك، يمكنك دائما استقبال وإجراء المكالمات على جهاز ماك بفضل التكامل بين أجهزتك.

كما يجب التذكير بأنه عند قيام ميزة "عكس آيفون" بربط جهاز ماك بجهاز آيفون، يبدأ ماك في تلقي إشعارات آيفون تلقائيا، سواء كنت تستخدم الميزة فعليا أو كان آيفون قريبا، ما دام أنه قيد التشغيل. ويمكنك إدارة هذه الإشعارات من أي من الجهازين بكل سهولة، مما يضيف نوعا من الراحة في التنقل بين الأجهزة.

بهذه الطريقة، يمنحك "عكس آيفون" حرية التحكم بجهازك من خلال ماك، مما يجعل تجربة الاستخدام أكثر انسيابية وكفاءة.

نسخ العناصر بين أجهزة آيفون وماك

إلى جانب التحكم في الوسائط، توفر آبل أيضا خيارات متعددة لنقل الملفات بسهولة بين الأجهزة، حيث يمكنك نسخ العناصر بين أجهزتك بعدة طرق:

السحب والإفلات: اسحب ملف فيديو من تطبيق الصور على آيفون وأفلته على سطح المكتب في ماك، أو اسحب صورة من "سفاري" (Safari) على ماك وضعها مباشرة في محادثة عبر الرسائل أو البريد على آيفون.

كما يمكنك سحب الملفات من تطبيق الملفات على آيفون وإليه أو عبر "آي كلاود درايف" (iCloud Drive) على ماك.

الحافظة العالمية (Universal Clipboard) : مع "الحافظة العالمية"، يمكنك نسخ المحتوى مثل النصوص والصور والفيديوهات على جهاز آيفون واحد، ثم لصقه على ماك.

: مع "الحافظة العالمية"، يمكنك نسخ المحتوى مثل النصوص والصور والفيديوهات على جهاز آيفون واحد، ثم لصقه على ماك. إير دروب (AirDrop): بفضل "إير دروب"، يمكنك إرسال الصور ومقاطع الفيديو والمستندات وعناصر أخرى إلى جهاز ماك قريب، وذلك دون الحاجة إلى اتصال سلكي.

كما يمكنك الاستفادة من هذه الطريقة لنقل الملفات بين أجهزتك الخاصة، أو مشاركتها مع الآخرين. والأمر الجيد، أن عملية النقل تتم بتشفير لضمان الأمان، كما يمكن للمستلم قبول أو رفض كل عملية نقل واردة.

ولإعادة وضع نافذة "عكس آيفون" في أثناء العكس، حرك المؤشر إلى أعلى النافذة، ثم اسحبها باستخدام شريط الأدوات الذي يظهر.

أما إذا كنت ترغب في تغيير حجم النافذة، فانتقل إلى قائمة العرض في شريط قائمة عكس آيفون، ثم اختر أحد الخيارات التالية:

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"أكبر" لزيادة الحجم، أو اضغط على "كوماند" (command) مع علامة الجمع "+".

"الحجم الفعلي" لعرض النافذة بحجمها الأصلي، أو اضغط على "كوماند" + 0 (command + 0)."أصغر" لتقليل الحجم، أو اضغط على "كوماند" مع علامة الطرح "-".

هكذا، يتم ضبط عكس آيفون تلقائيا على الوضع الأفقي أو العمودي وفقا لمتطلبات التطبيق الذي تستخدمه.

إعدادات وتخصيص ميزة العكس بين آيفون وماك.. كيفية ضبط التفاعلات لاحتياجاتك

لضبط إعدادات "عكس آيفون" على جهاز ماك، افتح التطبيق، ثم انتقل إلى "عكس آيفون" (iPhone Mirroring)، ثم إلى الإعدادات من شريط القائمة في أعلى الشاشة. بعد ذلك يمكنك الاختيار بين الخيارات التالية:

اسأل في كل مرة : يطلب منك "عكس آيفون" المصادقة قبل كل عملية عكس، مما يضمن مزيدا من الأمان، إذ يمكنك المصادقة باستخدام كلمة مرور تسجيل الدخول إلى ماك، أو عبر "تاتش آي دي" (Touch ID) على الجهاز نفسه، أو باستخدام ساعة آبل الخاصة بك.

: يطلب منك "عكس آيفون" المصادقة قبل كل عملية عكس، مما يضمن مزيدا من الأمان، إذ يمكنك المصادقة باستخدام كلمة مرور تسجيل الدخول إلى ماك، أو عبر "تاتش آي دي" (Touch ID) على الجهاز نفسه، أو باستخدام ساعة آبل الخاصة بك. المصادقة التلقائية: بمجرد إدخال كلمة مرور تسجيل الدخول إلى ماك لاختيار هذا الإعداد، لن يطلب منك المصادقة قبل كل عملية عكس.

ومع ذلك، عند تفعيل هذا الخيار، يبقى إعداد "يتطلب كلمة مرور بعد بدء شاشة التوقف أو إيقاف تشغيل الشاشة" (Require password after screen saver begins or display is turned off) في إعدادات شاشة القفل مضبوطا على "فورا"، مما يحافظ على مستوى معين من الأمان.

إلغاء الوصول إلى "اسم جهاز آيفون الخاص بك": يؤدي هذا الخيار إلى إعادة تعيين إعدادات "عكس آيفون" لهذا الجهاز، بالإضافة إلى إزالة خيار "السماح بالإشعارات من آيفون" من إعدادات الإشعارات على ماك. إذا كنت ترغب في عكس آيفون الخاص بك مرة أخرى واستقبال إشعاراته، فستحتاج إلى إعادة إعداده من جديد.

وإذا كان لديك أكثر من جهاز آيفون مسجل في حساب آبل الخاص بك وقريب منك، يمكنك اختيار الجهاز الذي سيستخدمه ماك لميزة "عكس آيفون" واستقبال إشعاراته.

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للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

1- انتقل إلى "قائمة آبل" ثم إلى "إعدادات النظام"، ثم في الشريط الجانبي، انقر على "سطح المكتب والرصيف".

2- على الجهة اليمنى، اختر الجهاز المطلوب من القائمة المنبثقة آيفون، حيث تظهر هذه القائمة أسفل إعداد "استخدام أدوات آيفون"، ولكنها تكون مرئية فقط عندما يكتشف ماك أكثر من جهاز آيفون قريب يمكن استخدامه لميزة العكس.

متطلبات النظام لاستخدام ميزة العكس

قبل البدء في استخدام ميزة "عكس آيفون"، من المهم التأكد من أن أجهزتك تلبي المتطلبات التقنية التالية:

يجب أن يكون جهاز ماك الخاص بك مُزودا بشريحة "آبل سيليكون" (Apple silicon) أو شريحة أمان "آبل تي تو" (Apple T2)، ويعمل بنظام "ماك أو إس سكوا 15" (macOS Sequoia 15) أو أحدث.

يجب أن يعمل جهاز آيفون بنظام "آي أو إس 18" (iOS 18) أو أحدث.

يجب أن يكون كل من آيفون وماك مسجلين في حساب آبل واحد مع تفعيل "المصادقة الثنائية" (two-factor authentication).

يجب تفعيل تقنيتي "بلوتوث" (Bluetooth) و"واي فاي" (Wi-Fi) على كل من آيفون وماك.

يجب أن يكون آيفون مقفلا وقريبا من ماك، ويمكن أن يكون أيضا في وضع الشحن أو وضع "ستاند باي" (StandBy).

يجب ألا يقوم ماك بمشاركة اتصال الإنترنت أو استخدام "إير بلاي" (AirPlay) أو "سايد كار" (Sidecar) في الوقت نفسه.

كيف تحلّ مشكلات ميزة العكس.. نصائح وحلول عملية

إذا واجهتك مشكلة في عدم تمكن "عكس آيفون" من العثور على جهازك أو الاتصال به، أو إذا تم قطع الاتصال أو انتهاء المهلة، لا داعي للقلق، إليك بعض الحلول التي قد تساعدك في حل تلك التحديات:

تأكد من أن أجهزتك تفي بمتطلبات النظام لميزة "عكس آيفون"، وأن الخدمة متاحة في بلدك أو منطقتك، إذ إن هذه الميزة غير متاحة حاليا في الاتحاد الأوروبي.

تأكد من تثبيت آخر التحديثات لكل من جهاز ماك وآيفون.

قم بإعادة تشغيل ماك وآيفون.

إذا كان أحد الجهازين يستخدم تقنيتي "بلوتوث" أو "واي فاي" بشكل مكثف لغرض آخر، مثل بث الصوت أو الفيديو إلى جهاز آخر، توقف عن ذلك ثم حاول مرة أخرى.

تحقق من وجود "في بي إن" (VPN) أو برامج أمان طرف ثالث على كلا الجهازين، وتأكد من أن إعدادات جدار الحماية على ماك لا تمنع جميع الاتصالات الواردة.

حاول إلغاء الوصول إلى آيفون الخاص بك في إعدادات "عكس آيفون"، ثم قم بإعداد الميزة مرة أخرى.

إذا لم تنجح أي من الحلول السابقة، قم بتسجيل الخروج من حساب آبل على كلا الجهازين، ثم أعد تشغيلهُما وقم بتسجيل الدخول مرة أخرى.

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بالنهاية، ميزة "عكس آيفون" تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز تجربة المستخدم لدى آبل، حيث توفر بيئة متكاملة تسهم في تحسين الإنتاجية وسهولة التنقل بين الأجهزة، حيث يجد المستخدمون أنفسهم أمام أداة مرنة تسهم في تسريع المهام اليومية وزيادة الكفاءة.

ومع مزيد من الابتكار المستمر، تبدو آبل في طريقها لتقديم مزيد من الحلول التي تجعل حياتنا الرقمية أكثر تطورا وملاءمة.

إذا كنت من عشاق أجهزة آبل، شاركنا تجربتك مع ميزة "عكس آيفون" وكيف ساعدتك في تحسين إنتاجيتك.