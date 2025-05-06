الإمارات العربية المتحدة تُدرج مادة الذكاء الاصطناعي في المنهج الدراسي

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستُدرج مادة الذكاء الاصطناعي في مناهج المدارس الحكومية هذا العام، في إطار سعيها لأن تصبح قوة إقليمية رائدة في تطوير الذكاء الاصطناعي، وفقا لتقرير نشره موقع بلومبيرغ.

وأفادت وكالة أنباء الإمارات بأن مادة الذكاء الاصطناعي ستُطرح ابتداء من العام الدراسي 2025-2026 من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الـ12 الثانوي، وأضافت أن البرنامج يتضمن الوعي الأخلاقي بالإضافة إلى مفاهيم أساسية وتطبيقات عملية.

وتأمل الإمارات أن تمنح هذه الخطوة الطلاب المعرفة والمهارات اللازمة لفهم واستخدام الذكاء الاصطناعي في حياتهم اليومية، كجزء من تركيزها على تمكين الشباب من مواكبة التطورات العالمية وقيادة الابتكار، وهذه الخطوة تضع دولة الإمارات في مقدمة الدول التي تُدخل الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية.

ولتنفيذ هذا المشروع، أقامت الإمارات شراكة مع عدة جهات مثل "بريسايت" (Presight) و"إيه آي 71″ (AI71) وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي وكليات التقنية العليا، وذلك لتسريع تبني التكنولوجيا في التعليم بما يدعم رؤية الدولة للاستثمار في الإنسان وبناء نظام تعليمي مُجهّز للمستقبل يُسهم في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة.

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وفي السياق، قالت وزيرة التربية والتعليم سارة الأميري: "يُعد إدخال الذكاء الاصطناعي في جميع مراحل التعليم الحكومي خطوة إستراتيجية لتحديث أدوات التعليم وإعداد جيل من الشباب المُلمّين بأخلاقيات التكنولوجيا، والقادرين على ابتكار حلول ذكية تناسب التحديات المستقبلية"، وأضافت "يعكس دمج الذكاء الاصطناعي في الفصول الدراسية رؤية حكومة الإمارات العربية المتحدة المُتمحورة حول المستقبل، ويعزز ريادتها العالمية في التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا، ويدعم هدفها في بناء مجتمع معرفي واقتصاد رقمي تنافسي تقوده كفاءات وطنية ماهرة".

وسيغطي منهج الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة 7 مجالات رئيسية، وهي المفاهيم الأساسية، والبيانات والخوارزميات، واستخدام البرمجيات، والوعي الأخلاقي، والتطبيقات الواقعية، والابتكار وتصميم المشاريع، والسياسات والارتباط المجتمعي. وتأمل الإمارات أن يُزوّد هذا المنهج الطلاب بالمعارف والمهارات المناسبة لكل مستوى أكاديمي، مما يضمن إلمام جميع خريجي المدارس الحكومية بأساسيات الذكاء الاصطناعي وقدرتهم على تطبيقها في الحياة اليومية.

وينقسم منهج الذكاء الاصطناعي إلى 3 مراحل بحسب الفئة العمرية، إذ يبدأ من رياض الأطفال حيث ينخرط الأطفال في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الرقمية من خلال الأنشطة البصرية والتفاعلية والقصص والألعاب.

وفي المرحلة الابتدائية، يقارن الطلاب بين الآلات والبشر ويطورون مهارات التفكير الرقمي ويكتشفون تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وفي المرحلة الإعدادية يُصمم الطلاب أنظمة ذكاء اصطناعي ويُقيمونها ويتعلمون عن التحيز والخوارزميات ويركزون على الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي.

أما المرحلة الثانوية، فتُجهز الطلاب للتعليم العالي ومساراتهم المهنية من خلال تعليم هندسة الأوامر ومحاكاة سيناريوهات واقعية.

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ومن المخطط دمج منهج الذكاء الاصطناعي الجديد بسلاسة في الجداول الدراسية الحالية دون الحاجة إلى ساعات تدريس إضافية، وسيقوم بتدريسه معلمون مُختصون كجزء من مادة الحوسبة والتصميم الإبداعي والابتكار، كما ستوفر وزارة التربية والتعليم أدلة شاملة تتضمن أنشطة ونماذج وخطط دروس قابلة للتكيف مع بيئات الفصول الدراسية المختلفة.