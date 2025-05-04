خاتم ذكي قادر على كشف خيانة شريكك من خلال تحليل المشاعر

أعلنت شركة "رو" -التي يقع مقرها في نيويورك- عن خاتم "ذا رينغ" الذي يمكنه كشف خيانة شريكك في أي وقت، ورغم أن هذا المنتج لم يتوفر حتى الآن فإن التوقعات تشير إلى أنه يراقب كل شيء من الصوت إلى معدل ضربات القلب ودرجة الحرارة للكشف عن أي خيانة، وفقا لموقع "ذا صن".

وسيأتي الخاتم مزودا بميكروفون لالتقاط نبرات الصوت التي تبدو ناعمة وحميمية، كما سيزود بأجهزة استشعار مدعومة بالذكاء الاصطناعي للبحث عن علامات الخيانة.

وعلى سبيل المثال، سيتمكن الخاتم من التفريق بين اللحظات الحميمية التي تزيد سرعة ضربات القلب وبين الأنشطة الأخرى، مثل التمارين الرياضية والتي بدورها تزيد سرعة ضربات القلب، وذلك حتى لا تتلقى أي تقارير خاطئة، وفي حال اكتشف الخاتم أي علامة تدل على خيانة الشريك فسيومض بلون أرجواني.

وصرحت الشركة بأن فكرة خاتم "ذا رينغ" هي بناء الثقة بين الشريكين، وأن الغرض منه لا يقتصر على كشف الخائنين فحسب، بل يهدف أيضا إلى رصد مشاعر أخرى مثل التوتر والقلق، ويجري حاليا تطوير تطبيق مرافق لمنح المستخدمين فهما أعمق.

ويمكن للخاتم مساعدة الأزواج على فهم مشاعر بعضهم البعض بشكل أفضل، خاصة في المواقف العصيبة، فعلى سبيل المثال إذا كان شريكك متوترا في اجتماع عمل يمكنك معرفة ذلك وإرسال رسالة له لدعمه، كما يمكن للخاتم رصد إشارات التوتر قبل أن تصبح واضحة، مما يسمح لمرتديه بالتصرف في الوقت المناسب.

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ورغم أن فكرة الخاتم قد تكون مفيدة فإنها تثير مخاوف بشأن الخصوصية والأمان، لأنه يتيح وصولا غير مسبوق إلى حياة شخص آخر.

وتعليقا على المخاطر الأمنية المحتملة للجهاز قالت الرئيسة التنفيذية للشركة مارينا أندرسون "نحن نوفر التكنولوجيا، ولكن كل شخص له الحرية القرار كيف يستخدم هذه الميزات في علاقته الخاصة".

بالمقابل، قالت أندرسون إنها تدرك هذه المخاوف، وإن الفريق يعمل على وضع ضوابط تمكن كل مستخدم من تحديد المقاييس أو المؤشرات العاطفية التي يشاركها مع شريكه، فإذا كنت لا ترغب في أن يتلقى شريكك تنبيهات تشير إلى شعورك بالتوتر فلن يتلقاها.

ومن المتوقع إصدار الجهاز في أواخر عام 2025 أو أوائل عام 2026، وسيكون مزودا ببطارية تدوم لمدة أسبوع بين كل شحنة وأخرى.