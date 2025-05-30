بعد طول انتظار "ميتا" تطرح "واتساب" لأجهزة "آيباد"

لسنوات طويلة، ظل مستخدمو حواسيب "آيباد" يطالبون "ميتا" المالكة لتطبيق "واتساب" بإطلاق نسخة رسمية تعمل على أجهزة "آيباد"، وذلك بدلا من استخدام الحلول الخارجية التي تعتمد على تطبيقات طرف ثالث، ويبدو أن "ميتا" قررت أخيرا الاستماع إلى طلبات المستخدمين، فقد ظهرت نسخة "واتساب" مجانية في متجر تطبيقات "آيباد"، حسب موقع "بلومبيرغ".

يعتمد تطبيق "واتساب" في نسخة "آيباد" على لغة تصميم مقاربة لتلك المستخدمة في تطبيقات الحواسيب الشخصية، فهو يأتي بواجهة منقسمة إلى جزئين، الأول للأسماء التي يتم التواصل معها والثاني للرسائل نفسها، كما أنه يدعم جميع المزايا التي تأتي في نسخة الحواسيب والهواتف المحمولة.

يأتي هذا التطبيق ليُنقذ مستخدمي "آيباد" من مخالفة التطبيقات الخارجية التي كانت تعتمد على نسخة الويب من "واتساب" أو التطبيقات غير الرسمية والمشبوهة، إذ كان مستخدمو "آيباد" يحتاجون لهذه التطبيقات من أجل استخدام المنصة عبر أجهزتهم، وذلك رغم أن حواسيب "آندرويد" المحمولة كانت تملك نسخة مخصصة من التطبيق منذ فترة كبيرة.

وتوفر "ميتا" تطبيقا خاصا لمنصة "فيسبوك" على أجهزة "آيباد" منذ ظهور المنصة للمرة الأولى، والآن بعد تقديم تطبيق "واتساب"، يظل تطبيق "إنستغرام" فقط هو الذي لا يملك تطبيقا مخصصا ورسميا على أجهزة "آيباد"، رغم كون التطبيق محسنا للعمل مع أجهزة "آيفون" بشكل أفضل.

إعلان

وفي الوقت الحالي، يحتاج مستخدمو "إنستغرام" لاستخدام المنصة عبر تطبيق مصغر يعمل بدقة "آيفون" على الجهاز أو عبر استخدامها من موقع الويب الخاص بها كأنهم يستخدمونها من الحاسب الشخصي.

كما تجدر الإشارة إلى أن "واتساب" تضم أكثر من 3 مليارات مستخدم نشط شهريا، لكن الشركة لم تكشف بعد عن نسبة المستخدمين من الأجهزة المختلفة أو أجهزة "آيباد".