شاهد: نظارة تعرض ترجمة فورية أبهرت ضيوفا دوليين في حدث هانغتشو بالصين

أظهر مقطع فيديو ضيوفا صينيين وفرنسيين يرتدون نظارات صينية من نوع "روكيد إيه آر" (Rokid AR)، وذلك في حدث هانغشتو المقام في الصين، حيث كانوا يتحدثون بلغتهم الأصلية دون الاستعانة بمترجم شخصي وظهرت الترجمة الفورية على عدسات النظارة، مما أتاح إجراء حوار سلس بين الطرفين.

وظهر بالفيديو الضيف الصيني يقول "إن مدينة يوهانغ -إحدى ضواحي مدينة هانغشتو- هي مركز الابتكار في الصين ومنها انطلقت عشرات الآلاف من الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، الجهاز الذي تراه هنا يأتي من إحدى تلك الشركات وهو منتج جديد كليا"، وبالمقابل عبر أحد الضيوف الفرنسيين عن انبهاره وإعجابة الشديد بالمنتج.

وظهرت نظارة "روكيد إيه آر" أول مرة في معرض "سي إي إس" (CES) لعام 2025، وهي من إنتاج شركة "روكيد" (Rokid) الناشئة في مجال الواقع المعزز "إيه آي" (AR) التي تهدف لمنافسة ميتا.

وأعلنت الشركة التي تتخذ هانغشتو مقرا لها والتي أسسها ميسا تشو مينغمينغ -موظف سابق في مجموعة علي بابا- عن نظارات "روكيد" في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2024، وهي أول نظارة واقع معزز مزودة بنماذج اللغة الكبيرة "إل إل إم" (LLM) التي تدعم الذكاء الاصطناعي.

وصرح مؤسس الشركة تشو بأن النظارات تستخدم تقنية "تونغي تشيانوين" (Tongyi Qianwen) التي تعرف باسم "كوين" (Qwen) من شركة "علي بابا"، وفقا لصحيفة "ساوز تشاينا مورنينغ بوست".

وتعد نظارة "روكيد" خفيفة نسبيا حيث تزن 49 غراما فقط، وتأتي بمعالج "سناب دراغون إيه آر1" (Snapdragon AR1) مع شاشة أحادية اللون (اللون الأخضر) مع سطوع 1500 شمعة للحصول على رؤية واضحة للغاية، كما أنها مزودة بكاميرا 12 ميغا بكسل، وهي مجهزة بسماعات خاصة عند الأذن لتلقي المكالمات وسماع الموسيقى بأقل ضوضاء.

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وفي يمين النظارة توجد منطقة حساسة للمس تعرض قائمة تضم وظائف مختلفة مثل تحديد الاتجاهات وقراءة الرسائل والتقاط الصور.

ويمكن استخدام نظارات "روكيد إيه آر" للحصول على ترجمة فورية بشكل أساسي، بالإضافة إلى عرض معلومات الطريق في الوقت الفعلي أثناء ركوب الدراجة وإجراء الاتصالات، فضلا عن تسجيل الفيديو والتقاط الصور مع ميزة التعرف على الكائنات المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقد لاقت نظارة "روكيد إيه آر" تفاعلا من المستخدمين على موقع "ريديت" (Reddit)، ولكن ليس لميزة الترجمة الفورية من الصينية إلى الإنجليزية، وإنما انصب اهتمامهم على إمكانية استخدام هذه النظارة في التطبيقات الطبية، إذ كتب أحد المعلقين "أحتاج هذه النظارة للترجمة من الإنجليزية إلى الإنجليزية. أعاني من مشاكل في المعالجة السمعية، فالسماعات لا تفيدني على الإطلاق، أنا أعيش بين أناس يتحدثون بسرعة ومن دون وضوح، وجود ترجمة مكتوبة سيكون رائعا"، وكتب آخر "هل يمكنني تركيب عدسات طبية بهذه النظارة؟".