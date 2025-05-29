وفق التسريبات.. أداء "غالاكسي زد فيليب 7" سيكون مخيبا للآمال

ظهرت مجموعة من التسريبات الجديدة حول أداء معالجات "سامسونغ" التي تصنعها لنفسها وهي معالجات "إكسينوس 2500" (Exynos 2500) التي يفترض بها أن تكون النسخة الرائدة من معالجات الشركة والمنتظر ظهورها في أجهزة "غالاكسي زد فيليب 7" (Galaxy Z Flip 7)، وذلك بحسب التقرير الذي نشره موقع "دبليو إس إس إف تيك" (WCCFTECH) المختص بالعتاد والتقنية بشكل عام.

وبحسب تقرير الموقع، فإن "سامسونغ" فضلت الاعتماد على معالج "سناب دراغون 8 إيليت" (Snapdragon 8 Elite) في هواتف "غالاسكي إس 25" مطلع هذا العام بدلا من معالجها الخاص لضعف أداء المعالج وغياب قدرته على المنافسة بعكس السنوات الماضية التي كانت الشركة توفر فيها نسخة مزودة بمعالج "إكسينوس".

وتضمن التقرير نتائج الاختبارات من تطبيق "غييك بينش 6" (GeekBench 6) الشهير لقياس أداء الهواتف والمعالجات، ورغم أن المعالج يأتي مع 10 أنوية، إلا أنها لا ترتقي لأداء المنافسين في أداء الأنوية المتعددة أو النواة الفردية، وذلك لدرجة أن معالج "شاومي" (Xiaomi) الخاص "إكس رينغ 001" (XRing 001) تغلب على أداة معالج "إكسينوس 2500" من "سامسونغ".

وحقق المعالج الجديد 7563 نقطة في اختبار أداء الأنوية المتعددة و2012 نقطة في اختبار أداء النواة الواحدة، مع كون معالج "إيه 18 برو" (A18 Pro) الموجود في هواتف "آيفون 16 برو ماكس" حقق 3437 نقطة في أداة النواة الواحدة و8507 في أداة الأنوية المتعددة و"غالاكسي إس 25 ألترا" يحقق 3060 نقطة في أداة النواة الواحدة و9833 في أداء الأنوية المتعددة، وأما معالج "شاومي" فقد حقق 2709 في أداء النواة الواحدة و8125 في أداء الأنوية المتعددة.

إعلان

ومن ناحية أخرى، نقل التقرير تغريدة من المسرب الشهير أبيشيك ياداف عبر حسابه في "إكس" يستعرض فيها مواصفات "غالاكسي زد فليب 7″، وبحسب التغريدة، فإن الهاتف يأتي مع نظام "أندرويد 16" القادم وذاكرة تخزين عشوائية 12 غيغابايتا، ولكن مع ضعف المعالج، فمن غير المتوقع أن يكون أداء الهاتف جيدا.