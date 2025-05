رغم القيود.. المستخدمون يسيئون استخدام أداة توليد مقاطع الفيديو الواقعية من غوغل

خلال الأسبوع الماضي، قدمت "غوغل" النسخة الأحدث من أداة توليد مقاطع الفيديو الخاصة بها "فيو 3" (Veo 3)، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر غوغل للمطورين، وخلال الأيام التي تلت طرح الأداة، استخدمت مئات الآلاف من المرات لتوليد مقاطع فيديو تبدو واقعية للغاية، حسب موقع "ذا فيرج".

تغنى جوش وودوارد نائب رئيس غوغل لقطاع "جيميناي" طوال حديثه عن قدرات النسخة الأحدث من أداة توليد مقاطع الفيديو عبر الذكاء الاصطناعي، ورغم أن جزءًا كبيرا من حديثه كان يبدو مبالغا فيه لأغراض الدعاية، فإن المقاطع المولدة من الأداة تبدو واقعية للغاية بشكل لا يصدق.

وكعادة الإنترنت، قام العديد من المستخدمين حول العالم بتوليد آلاف المقاطع المختلفة، بدءًا من المقاطع الكوميدية المضحكة وحتى المقاطع ذات الطابع السياسي والتي تبدو أقرب إلى الواقعية، ويمكن العثور على هذه المقاطع بسهولة من خلال "إكس" (X) أو "ريديت" (Reddit) الذي امتلئ بالعديد من المقاطع المتنوعة.

في أحد المقاطع، التي تمت مشاركتها عبر منصة "ثريدز" (Threads) ظهر مذيع إخباري يتحدث بلهجة جادة تمامًا ناقلًا خبر وفاة وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث عقب قبوله تحدٍ لشرب الخمور، وهو خبر مزيف بالكامل، ولكن الطريقة التي يتم نقله بها تبدو واقعية للغاية.

كما تمكن بعض المستخدمين من توليد مقاطع لانفجارات بركانية في مختلف الجبال حول العالم، فضلًا عن انفجارات في مجموعة من المعالم الأثرية والسياحية البارزة، وهي جميعًا مقاطع مزيفة بشكل كامل تم توليدها باستخدام الأداة فقط لا غير.

ومن جانب آخر، قام بعض المستخدمين بتوليد مقاطع تبدو واقعية لشخصيات تكتشف أنها تعيش في عالم افتراضي وتحاول الهروب منه، وهي تبدو مقاطع سينمائية من الدرجة الأولى.

I did more tests with Google's #Veo3. Imagine if AI characters became aware they were living in a simulation! pic.twitter.com/nhbrNQMtqv

— Hashem Al-Ghaili (@HashemGhaili) May 21, 2025