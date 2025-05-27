إيلون ماسك يعد بالتركيز على شركاته الفترة القادمة

عقب الانقطاع المفاجئ الذي مرت به خدمات منصة "إكس" خلال الأيام الماضية، خرج إيلون ماسك في تغريدة عبر حسابه مؤكدًا نيته التركيز على شركاته وأعماله في الفترة القادمة، مضيفًا أن الفترة القادمة في تاريخ شركاته ستكون حساسة للغاية بسبب وجود العديد من اللحظات المهمة في تاريخها.

وأشار ماسك في تصريحه إلى أن توقف خدمات منصة "إكس" أكد أن المنصة تحتاج إلى تحسينات عديدة، إذ كان يجب أن تعمل الخوادم الاحتياطية في حال توقف الخوادم الأساسية عن العمل، وهذا ما لم يحدث، لذا يجب عليه العمل بشكل مستمر طوال اليوم وطوال الأسبوع حتى تعود شركاته في المقدمة.

هذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها إيلون ماسك لنيته التركيز على عمله وتركه الجوانب السياسية في حياته، إذ أعلن في مطلع العام نيته التركيز مع "تسلا" (Tesla) بشكل أكبر على حساب وظيفته الحكومية الجديدة، ولاحقًا أعلن نيته خفض إنفاقه السياسي في مختلف القطاعات.

تصريحات ماسك قد لا تمثل ردًا مباشرًا على انقطاع الخدمة في منصة "إكس"، ولكنها بالتأكيد تعكس واقعًا يعيشه أغنى رجل في العالم، فيبدو أن توزيع تركيزه بين شركاته وبين وظيفته الحكومية في خفض الإنفاقات الفدرالية تتعارضان بشكل واسع.

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من الجدير بالذكر أن ماسك استحدث منصبا جديدا في الحكومة الأميركية مع وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وهو رئيس إدارة الكفاءة الحكومية التي تهدف إلى خفض مصاريف الحكومة الفدرالية داخل وخارج الولايات المتحدة مع رفع قيمة الاستثمارات الداخلية، وهو المنصب الذي تسبب في انتقاد واسع ضد ماسك وتصرفاته.