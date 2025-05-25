انقطاع "إكس".. هجوم من القراصنة أم عطل تقني؟

توقفت منصة "إكس" (X) المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك عن العمل بالأمس بشكل مفاجئ لعدة ساعات، وذلك في مختلف الدول حول العالم ودون وجود سبب واضح في وقتها، وهو الأمر الذي دفع مجموعات القراصنة للادعاء أنها السبب وراء هذا الانقطاع.

دام الانقطاع لعدة ساعات حاولت فيها فرق الدعم الفني إعادة المنصة للعمل، وذلك بعد مرور الأزمة التي تسببت في الانقطاع، وهي بحسب ما نشره موقع "وايرد" (Wired) نقلًا عن المتحدث باسم إدارة الإطفاء والإنقاذ في هيلسبورو، بيسيث بيتش ومصادر سرية رفضت الكشف عن نفسها.

إذ أوضح بيتش أن إشارة الاستغاثة وصلت إلى الإدارة بوجود حريق في منطقة هيلسبورو للتكنولوجيا التي تضم مقرات ومراكز بيانات لأكثر من شركة عالمية، وعند الوصول إلى موقع الحريق، تبين أن السبب في هذا الحريق هو غرفة تضم عددًا كبيرًا من البطاريات، وأضاف بيتش أن الغرفة كانت مليئة بالدخان بشكل يصعب معه الرؤية، إذ استمر فريق الإطفاء في عمله لمدة جاوزت 6 ساعات.

ولكن، لم ينتشر هذا الحريق إلى باقي غرف المبنى التي تضم إحدى مراكز البيانات التابعة لمنصة "إكس" (X)، وبحسب تقرير الصحيفة، فقد رفضت منصة "إكس" التعليق على هذه الحادثة في الوقت الحالي لكونها تجري مجموعة من التحقيقات حول الأمر.

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تجدر الإشارة إلى أن "إكس" كانت تعتمد على 3 مراكز بيانات ضخمة قبل أن يستحوذ عليها إيلون ماسك، وبعد الاستحواذ قام ماسك بالتخلي عن مركز البيانات الموجود في ساكرامنتو من أجل خفض التكاليف.

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يتوقف فيها "إكس" عن العمل بشكل كامل، إذ حدث الأمر في مارس/آذار الماضي، وحينها وجه إيلون ماسك اللوم رسميًا إلى مجموعات القراصنة التي قامت باختراق المنصة وتعطيلها عن العمل، ولكن هذه المرة، لم يعلق ماسك على الأمر تمامًا.

في الوقت الحالي تعمل المنصة بشكل جيد، إذ استعادت أغلب خدماتها التي تأثرت بسبب الانقطاع، وذلك رغم أن خدمات المنصة عادت للعمل وتوقفت أكثر من مرة منذ بداية الأزمة، ولكن الآن يبدو أن جميع الخدمات أصبحت تعمل بشكل جيد.