شاهد: أول حاسوب محمول قابل للطي يعمل بنظام "هارموني"

كشفت "هواوي" في الأيام الماضية عن أحدث ابتكاراتها وهو حاسوب محمول مزود بنظام تشغيل "هارموني" (Harmony) والذي قامت الشركة بتطويره بنفسها وطرحه بداية في الهواتف المحمولة العام الماضي، وذلك وسط حرب متسارعة من الولايات المتحدة لحظر وصول التقنية الأميركية إلى الشركات الصينية.

ورغم تطور "هواوي" الكبير في صناعة الأجهزة الذكية، إلا أنها تأخرت كثيرا في صناعة أنظمة التشغيل، وهو ما قوض نجاح الشركة وانتشارها عالميا، لذا بدأت في تطوير نظام "هارموني" في عام 2015، واستمرت حتى طرحته العام الماضي على أجهزة الهواتف الذكية، وأما الحواسيب المحمولة الجديدة التي قدمتها، فقد بدأ تطوير النماذج الأولية لها عام 2021.

قدمت "هواوي" جهازين يعملان بالنظام الجديد، الأول وهو "ميت بوك فولد" (Matebook Fold)، وهو حاسوب محمول بحجم 18 بوصة ويأتي بشاشة مزدوجة قابلة للطي تعمل كشاشة للجهاز ولوحة مفاتيح أيضا عند طيها، والجهاز الثاني وهو "ميت بوك برو" (Matebook Pro) وهو يأتي بتصميم أجهزة الحواسيب المحمولة المعتادة.

هواوي ميت بوك فولد بنظام HarmonyOS pic.twitter.com/5P7E2eZvxK — Arab-Military (@ashrafnsier) May 19, 2025

بحسب تصريحات "هواوي"، فإن نظام "هارموني" الجديد يدعم أكثر من 150 تطبيقا مختلفا من ضمنها مجموعة بدائل مختلفة لبرمجيات "مايكروسوفت" و"أدوبي"، وأشارت أيضا لوجود أكثر من 7.2 ملايين مطور يعملون على بناء برمجيات النظام الذي تم تثبيته أكثر من مليار مرة على مختلف الأجهزة، بدءا من الهواتف المحمولة وحتى الشاشات الذكية.

إعلان

ولم تكشف "هواوي" بعد عن مواصفات الأجهزة بشكل كامل، واكتفت بالقول إنها تأتي بشرائح وعتاد مناسب وقوي بما فيه الكفاية ليبرر أسعار الأجهزة، ومن الجدير بالذكر أن سعر "ميت بوك فولد" يصل إلى 3400 دولار.