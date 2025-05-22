رئيس "إنفيديا" يتعاون مع شركة "هيومين" السعودية ويَعِد بذكاء اصطناعي فيزيائي يفهم قوانين الفيزياء

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" جين سون هوانغ عن دخوله في شراكة مع شركة الذكاء الاصطناعي السعودية "هيومين" (Humain) والتي تهدف للاستفادة من خبرات "إنفيديا" ومنصاتها المتقدمة لتطوير قطاع الذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، وجعل السعودية مركزا عالميا في هذا المجال.

خطة "إنفيديا" في السعودية

تعمل شركة "هيومين" على استثمار ضخم لبناء مصانع متقدمة للذكاء الاصطناعي في المملكة العربية السعودية، بسعة متوقعة تصل إلى 500 ميغاوات، وستستخدم مئات الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات المتطورة من شركة "إنفيديا" خلال السنوات الخمس المقبلة.

في المرحلة الأولى، سيتم تشغيل حاسوب فائق القوة مكون من 18 ألف وحدة معالجة رسومات من نوع "جي بي 300 غريس بلاك ويل" (GB300 Grace Blackwell) مع شبكة الاتصالات عالية الأداء "إنفينيباد" (InfiniBand)، وستوفر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي فائقة السعة بنية تحتية قوية وآمنة لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي متطورة داخل المملكة، مما يساعد مختلف القطاعات محليا وعالميا على تسريع الابتكار والتحول الرقمي.

رئيس "إنفيديا" يَعِد بالذكاء الاصطناعي الفيزيائي

صرح هوانغ بأن شركة "هيومين" ستستخدم منصة "أومنيفيرس" (Omniverse) كنظام مشترك، والهدف من ذلك هو تسريع استخدام نوع جديد من الذكاء الاصطناعي يُعرف باسم "الذكاء الاصطناعي الفيزيائي"، وهو نوع يُستخدم في التعامل مع العالم الواقعي، وليس فقط البيانات أو الصور.

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وبحسب هوانغ، فإن هذه التقنية ستُمكن قطاعات مثل التصنيع والخدمات اللوجيستية والطاقة من بناء ما سماه "توأم رقمي" (DigitalTwin) لمنشآتها، مما يزيد من الكفاءة والسلامة والاستدامة، ويُسرع من تحقيق رؤية السعودية للتحول إلى الثورة الصناعية الرابعة، حسب وصفه.

وأثناء زيارته إلى السعودية، ذكر هوانغ مراحل تطور الذكاء الاصطناعي حيث قال "قبل 12 سنة بدأنا بتطوير الذكاء الاصطناعي وأول ما توصلنا إليه كان الذكاء الاصطناعي الإدراكي، والذي يمكنه التعرف على القطط والكلمات والأصوات، ثم انتقلنا إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي حيث يمكنك كتابة بعض الكلمات وتوليد نصوص وصور وغيرها"، وأضاف "الثورة الصناعية الثالثة والتي نحن فيها الآن، توفر الذكاء الاصطناعي العام والذي يمكنه أن يعقل الأمور، وهو روبوت رقمي داخل حاسوب قادر على استخدام الأدوات وحل المشكلات".

وتابع هوانغ قائلا: "التقنية القادمة التي نعمل عليها الآن هي الذكاء الاصطناعي الفيزيائي، والذي يفهم قوانين الفيزياء ويفهم الأدوار والقواعد الفيزيائية، مثلا هو يفهم أنه إذا أسقط زجاجة فإنها ستقع، فهو قادر على فهم الجاذبية والأثر والنتيجة، وسيكون قادرا على فهم كل المعلومات التي نعيها نحن كبشر عن العالم المادي".

وأضاف "هذا الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى جميع التقنيات المتطورة سيتم تجسيدها في شكل مادي، وهذا الشكل المادي هو (الروبوتات)، فعصر الذكاء الاصطناعي يمضي بشكل سريع جدا، ونحن الآن في عصر الذكاء الاصطناعي الوسيطي، وعصر الذكاء الاصطناعي الفيزيائي والروبوتات سيكون قريبا جدا".

دور السعودية في تطور الذكاء الاصطناعي

في إطار دعم تحول المملكة نحو الذكاء الاصطناعي، أعلنت شركة "هيومين" بالتعاون مع شركة "إنفيديا" عن مبادرة كبرى لتدريب آلاف السعوديين والمطورين، وتزويدهم بالمهارات العملية في مجالات الذكاء الاصطناعي مثل المحاكاة والروبوتات والتوأم الرقمي "ديجيتال توين".

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وتهدف هذه الخطوة إلى بناء منظومة وطنية قوية للذكاء الاصطناعي، تتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتعزيز القيادة الرقمية.

وقال هوانغ: "الذكاء الاصطناعي هو بنية تحتية أساسية لكل دولة، تماما كالكهرباء والإنترنت، ومن خلال شراكتنا مع (هيومين) سنبني بنية تحتية ذكية تُمكّن الناس والشركات في السعودية من تحقيق رؤيتها الطموحة".

ومن جهته، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحه: "نشكر (إنفيديا) على شراكتها الإستراتيجية، وهذا التعاون يُعد نقطة تحول نحو إنشاء مصانع الذكاء الاصطناعي المستقبلية، وتوفير قدرات حوسبة ضخمة وإطلاق عصر جديد من الذكاء الاصطناعي المادي القادم"، وأضاف "هذا يُمهّد الطريق لثورة صناعية جديدة قائمة على بنية تحتية متطورة ومواهب وطموح عالمي، وهكذا تواصل المملكة العربية السعودية ريادتها كشريك مُفضّل في رسم مستقبل الذكاء الاصطناعي".

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "هيومين" طارق أمين: "شراكتنا مع (إنفيديا) تمثل خطوة جريئة لتحقيق طموحات المملكة في الريادة بمجال الذكاء الاصطناعي. معا، سنبني قدرات بشرية وتقنية تُمكن مجتمعا عالميا من التقدم في عالم تقوده التكنولوجيا الذكية ويقوده الإنسان".