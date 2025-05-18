مالكو "فيجن برو" يشعرون بالندم بعد شرائهم للنظارة

في العام الماضي، طرحت "آبل" الجيل الأول من نظاراتها للواقع المعزز والافتراضي "فيجن برو" بسعر يصل إلى 3500 دولار، ورغم الضجة الكبيرة التي أحدثتها الشركة عند طرح النظارة آنذاك، فإن هذه الضجة اختفت وتبقى الندم على تبني المنتج قبل نضوجه.

نشرت "واشنطن بوست" تقريرًا تحدثت فيه مع مجموعة من المستخدمين الذين اقتنوا النظارة فور صدورها، وقد أجمع هؤلاء على أن النظارة رغم كونها فكرة جديدة ومبتكرة، فإن استخداماتها مازالت محدودة، إذ لم يقوموا باستخدام النظارة أكثر من 3 أو 4 مرات منذ اقتنائها، وذلك حسب وصف داستن فوكس، رجل العقارات ذي الـ45 ربيعًا والذي كان يظن أنه يستطيع استخدام النظارة في عمله اليومي.

وأيده في ذلك توفيا جولدشتاين، الذي اقتنى النظارة رغبةً في الاستمتاع بعالم أفلام الواقع الافتراضي، ولكن بسبب وزن النظارة، فإنه لا يستطيع الجلوس مرتديًا إياها أكثر من 60 دقيقة على الأكثر، وأضاف جولدشتاين أن الوزن ليس المشكلة الوحيدة في النظارة، إذ تفتقر إلى التطبيقات ذات الاستخدامات المتعددة.

تثبت هذه التجارب أن رحلة "آبل" في الواقع الافتراضي تكرر قصة الشركات الأخرى، إذ لم تتمكن أي شركة حتى اليوم من تقديم تقنية وتجربة يمكن التوسع في استخدامها بشكل كبير وتحقيق الاستفادة المرجوة منها.

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فقر متجر التطبيقات يظل أحد أكبر المشاكل التي تواجه نظارة "آبل"، ورغم أن هناك مجموعة من المستخدمين مازالوا راغبين في اقتنائها واستخدامها، فإنهم يمثلون قلة وسط جموع مالكي النظارة، ويظل السؤال هنا، هل تستطيع "آبل" تحديث التجربة بشكل يجعلها أكثر انتشارًا وقبولا لدى الجماهير؟