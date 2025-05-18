"فورتنايت" تلجأ للقضاء لتعود إلى متجر "آبل"

تستمر معركة "إيبك" (Epic) المطورة للعبة الشهيرة "فورتنايت" (Fortnite) مع "آبل" في المحاكم حول العالم، وذلك رغم حصول الشركة على موافقة مبدئية بعودة اللعبة إلى متجر التطبيقات، ولكن يبدو أن "آبل" كان لها رأي آخر.

تقدمت "إيبك" بمذكرة رسمية إلى القاضية إيفون غونزاليس روجرز، وهي القاضية ذاتها التي أصدرت الحكم في صالح "إيبك" سابقا، وفي هذه المذكرة، تطلب "إيبك" من القاضية إجبار "آبل" على قبول أي نسخة متوافقة مع متطلبات المحكمة ومتجر "آبل".

وقد أزالت "آبل" سابقا لعبة "فورتنايت" من متجر التطبيقات الخاص بها بسبب آليات الدفع الخارجية الموجودة داخل اللعبة، وهو ما أشعل صراعا قانونيا بدأ في عام 2020 واستمر حتى الشهر الماضي، عندما صدر قرار المحكمة من القاضية روجزر بعودة اللعبة إلى متاجر "آبل" وإتاحة آليات الدفع الخارجية، وهو حكم ينطبق على كافة التطبيقات وليس "فورتنايت" فقط، لذا يمكن لأي مطور استخدام آلية دفع خارجية في "آبل"، وهو الأمر الذي لم يحدث سابقا في تاريخ الشركة.

بالطبع، أعلنت "آبل" أنها تنوي الطعن في هذا الحكم، وأكدت أن اللعبة لن تعود إلى متجر الولايات المتحدة حتى يصدر الحكم النهائي للمحكمة، ولكن تستطيع "إيبك" طرح اللعبة في أي متجر "آبل" أوروبي.

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يُعَد الحكم الذي حصلت عليه "إيبك" ضد "آبل" تاريخيا ومؤثرا بشكل كبير في تاريخ الشركة، إذ كانت وما زالت بوابات الدفع من "آبل" هي الآلية الوحيدة للدفع داخل التطبيقات في أجهزة "آبل"، وهي آلية تضمن للشركة اقتطاع حصة من المدفوعات تصل في بعض الأحيان إلى 30%.