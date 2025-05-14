قراصنة روس يخترقون القوات المسلحة الأوكرانية ويمنعونهم من تتبع الطائرات الروسية

أفاد موقع "ماش" (Mash) الروسي أن مجموعة قراصنة روسية تدعى "كيل نت" (Killnet) نفذت هجوما إلكترونيا ضد القوات المسلحة الأوكرانية في العاشر من مايو/أيار، والذي أسفر عن فقدان القوات الأوكرانية القدرة على اكتشاف الطائرات الروسية المسيرة على خطوط المواجهة.

وحصل القراصنة على إحداثيات محطات نظام المراقبة الجوية "إيرفاينس" (Airfaince) التي تقع بين منطقتي سومي وأوديسا، وشاركوا هذه المعلومات مع اللواء 88 -المعروف أيضا باسم "إسبانيولا" أو "ميلوديا"- الذي تعاون مع القوات الروسية لتوجيه ضربات دقيقة إلى هذه الأهداف، وبالتالي أصبحت هذه المحطات خارج الخدمة.

وذكرت مجموعة "كيل نت" أن المشغلين الأوكرانيين يواجهون رسالة خطأ "404 -الصفحة غير موجودة" عند محاولتهم الاتصال بالنظام، ويُذكر أن هذا النظام كان يوفر للجيش الأوكراني معلومات دقيقة، بما في ذلك المواقع المحددة وبث الفيديو من الطائرات المسيرة الروسية.

وأسفرت العملية عن تدمير 7 محطات رادار بالكامل، وتُقدر الخسائر بنحو 1.8 مليون دولار (أي حوالي 250 ألف دولار لكل محطة)، ونتيجة لذلك فقدت القوات الأوكرانية القدرة على كشف وتتبع الطائرات الروسية المسيّرة في مناطق الاشتباك، وتبرز أهمية هذه العملية في كونها أول نجاح كبير لمجموعة "كيل نت" بعد إعادة تنظيمها وانضمام خبراء جدد إلى صفوفها.