شاهد.. بمطعم صيني الأطباق تسير على الطاولة وتتسلق الحائط

هل سبق أن رأيت مطعما يقدم الطعام على شكل طبق طائر "يو إف أو" (UFO)؟ في منطقة لونغهوا بمدينة شنتشن الصينية، يوجد مطعم فريد من نوعه يعرف باسم المطعم الكوكبي للأبحاث الغذائية "أوربت ون" (Orbit one) الذي يشتهر بطريقة تقديم طعام خيالية وممتعة في الوقت ذاته.

استلهم المطعم تصميمه من حركة الكواكب في الفضاء، ويستخدم تقنية توصيل طعام مبتكرة، حيث يُقدم الأطباق -التي يسميها أطباقا طائرة "يو إف أو"- من خلال مسارات ذكية تشبه مدارات الكواكب لتصل بدقة إلى طاولة الزبون وكأنها قادمة من الفضاء.

This is what’s going on in a restaurant in China. pic.twitter.com/KGe1n2YKEj — Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) May 3, 2025

ويقول المطعم واصفا نظام عمله "كل طبق يصل إليك وكأنه هدية غامضة من الفضاء"، إذ توضع على الأطباق أغطية سود مضيئة تحاكي شكل مكوك فضائي، وتسير في مسارات منظمة على الطاولة وحتى على الجدران لتصل إلى مكانها المخصص، وبينما تنتظر تحضير طلبك، يمكنك الاستمتاع بمشاهدة الأجواء الفضائية التي يوفرها المطعم، مما يمنحك الشعور بأنك في فيلم خيال علمي.

وعندما تنظر للأعلى سترى حلقات ضوئية متداخلة على شكل دوائر في الظلام تبدو كمسارات الكواكب وهي تدور في الكون، بالإضافة إلى أضواء خافتة تلمع من الجدران البعيدة، حيث لا يمكنك التمييز إن كان ذلك حقيقيا أم مزيفا، ويوفر هذا المطعم تناول الطعام في أجواء مستقبلية وتكنولوجية.

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وقد علق أحد الأشخاص الذي زار مطعم "أوربت ون" قائلا "لم أرَ في حياتي مطعما مبتكرا ومدهشا كهذا. في البداية لم أستوعب كيف كان "الصحن الطائر" الذي يحمل أطباقي يتحرك في كل أنحاء المطعم على السطح الزجاجي الثابت ومن ثم يصل إليّ، بدا المطعم وكأنه مجرة في الفضاء، وحتى الكراسي تجعلك تشعر وكأنك تجلس في مركبة فضائية".