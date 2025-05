شاهد.. بمطعم صيني الأطباق تسير على الطاولة وتتسلق الحائط

هل سبق أن رأيت مطعما يقدم الطعام على شكل طبق طائر "يو إف أو" (UFO)؟ في منطقة لونغهوا بمدينة شنتشن الصينية، يوجد مطعم فريد من نوعه يعرف باسم المطعم الكوكبي للأبحاث الغذائية "أوربت ون" (Orbit one) الذي يشتهر بطريقة تقديم طعام خيالية وممتعة في الوقت ذاته.

استلهم المطعم تصميمه من حركة الكواكب في الفضاء، ويستخدم تقنية توصيل طعام مبتكرة، حيث يُقدم الأطباق -التي يسميها أطباقا طائرة "يو إف أو"- من خلال مسارات ذكية تشبه مدارات الكواكب لتصل بدقة إلى طاولة الزبون وكأنها قادمة من الفضاء.

This is what’s going on in a restaurant in China. pic.twitter.com/KGe1n2YKEj

— Hao HONG 洪灝, CFA (@HAOHONG_CFA) May 3, 2025