ما الذي تخبئه غوغل في مؤتمر المطورين 2025؟ أبرز التوقعات والاتجاهات

تتجه أنظار مجتمع المطورين والتقنيين هذا الشهر نحو وادي السيليكون، حيث تستعد شركة غوغل لعقد نسخة 2025 من مؤتمرها السنوي للمطورين "غوغل آي/ أو" (Google I/O). ونسخة العام الجاري لهذا الحدث -الذي يمثل منصة محورية لاستعراض أحدث تقنيات الشركة- تأتي في ظل منافسة متزايدة وتسارع لافت في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، وأنظمة التشغيل.

وتشير التوقعات إلى أن غوغل ستكشف عن تحسينات جوهرية في منصة "أندرويد"، وتوسع في قدرات "جيميناي" (Gemini)، إلى جانب أدوات جديدة من شأنها أن تحدث نقلة في بيئة تطوير البرمجيات وتقديم تجارب أكثر ذكاء في الأجهزة والخدمات.

"غوغل آي/ أو" 2025.. متى وأين وكيف تُتابعه؟

يُعقد مؤتمر "غوغل آي/ أو" عادة في مايو/أيار من كل عام. وهو مؤتمر تنظمه شركة التكنولوجيا العملاقة غوغل للكشف عن أحدث تقنياتها ومنتجاتها الموجهة للمطورين والمستخدمين على حدّ سواء. ويُقام مؤتمر "آي/ أو" هذا العام بين يومي 20 و21 مايو/أيار في مسرح شورلاين بمدينة ماونتن فيو، كاليفورنيا.

ينطلق الحدث الرئيسي في اليوم الأول عند الساعة 10:00 صباحا بتوقيت المحيط الهادي (20:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة)، حيث يصعد كبار مسؤولي غوغل إلى المسرح لإعلان أبرز المستجدات في البرمجيات والأجهزة.

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الحدث مفتوح للعامة سواء بالحضور الفعلي أو عبر البث المباشر، إذ تمكن متابعة الحدث من أي مكان في العالم، حيث توفر غوغل بثا مباشرا للجلسة الافتتاحية والمحتوى الأساسي عبر الإنترنت.

كما يمكن للمطورين التسجيل مجانا للحصول على "التجربة الرقمية" عبر موقع "غوغل آي/ أو" (Google I/O)، مما يمنحهم مزايا إضافية مثل المحتوى المخصص، وتلقي التحديثات عبر البريد الإلكتروني، والوصول إلى الجلسات حسب الطلب.

أبرز التوقعات والتطورات المنتظرة في "آي/ أو" 2025

رغم أن وصف غوغل الرسمي للجلسة الافتتاحية لا يخرج عن العبارات العامة: "اكتشف كيف نواصل مهمتنا في تنظيم معلومات العالم وجعلها في متناول الجميع ومفيدة عالميا"، فإن المؤشرات الحالية ترسم ملامح أوضح لما يمكن أن يتضمنه الحدث، خصوصا في ظل الزخم المتصاعد للذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي في الصدارة.. توسع كبير في "جيميناي" ودمج أوسع في خدمات غوغل

كما كانت الحال في دورة العام الماضي، من المتوقع أن يحتل الذكاء الاصطناعي مركز الصدارة في المؤتمر. إذ تشير التوقعات إلى إعلان تحديثات موسعة لنموذج "جيميناي" (Gemini)، بما في ذلك إصدار "جيميناي نانو" (Gemini Nano) لاستخدامه داخل المتصفح في مهام مثل الترجمة والتلخيص، وربما الكشف عن نموذج لغوي كبير جديد.

وقد تتوسع غوغل في قدرات أدوات مثل "فيو" (Veo)، و"جيميناي 1.5 فلاش" (Gemini 1.5 Flash)، و"إميجن 3″ (Imagen 3)، إلى جانب تحسين تكامل الذكاء الاصطناعي في خدمات مثل "غوغل سيرش" (Google Search) و"غوغل وورك سبيس" (Google Workspace).

نظام "أندرويد 16"

من المرجح أن تكشف غوغل عن مزيد من التفاصيل بشأن "أندرويد 16″، الإصدار القادم من نظام التشغيل الشهير، إذ يُنتظر أن يكون التحديث الجديد مشبعا بخصائص الذكاء الاصطناعي، مع تحسينات متعددة تشمل دعم الشاشات الكبيرة مثل الأجهزة القابلة للطي، وشاشات التابلت، و"كروم بوكس" (Chromebooks).

بالإضافة إلى تحديثات تخص النوافذ على نمط سطح المكتب، ودعم القلم الرقمي (Ink API)، يمكن أن تشمل الجلسات أيضا معلومات عن التكامل الأفضل مع "أندرويد أوتو" (Android Auto)، و"أندرويد إكس آر" (Android XR)، و"غوغل تي في" (Google TV).

وكلاء الذكاء الاصطناعي (AI Agents)

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من أبرز التوجهات التقنية التي قد تتصدر المشهد، تطور ما يُعرف بـ "وكلاء الذكاء الاصطناعي"، مثل أداة "جيمس" (Gems) والوكلاء القادرين على تنفيذ مهام تلقائية مثل البحث وتجميع المعلومات. ويتوقع أن تكشف غوغل عن مزايا جديدة تعزز من قدرات هؤلاء الوكلاء، وتوسع استخدامهم في الحياة اليومية والعمل.

سماعة الواقع المختلط (XR)

رغم أن غوغل قد تتجنب الإعلان عن أجهزة جديدة هذا العام، كما فعلت سابقا، فإن التوقعات تشير إلى احتمال الحصول على تحديث رسمي بشأن مشروع سماعة الواقع المختلط "إكس آر" (XR headset) التي تطورها الشركة بالتعاون مع سامسونغ.

وقد تمثل هذه السماعة، التي تحوم حولها كثير من الترقيات، انطلاقة الشركة الجادة في عالم الواقع المعزز والافتراضي (AR/VR).

الجلسات التي يجب ألا تفوتك في مؤتمر "آي/ أو"

إلى جانب الإعلان عن تحديثات كبرى، يتضمن برنامج "غوغل آي/ أو" مجموعة من الجلسات التقنية التي تسلط الضوء على الابتكارات في عدة مجالات مهمة للمطورين والشركات:

ما الجديد في "كروم" (Chrome)؟

جلسة تركز على التحديثات الجديدة المتعلقة بالأداء وواجهة المستخدم في متصفح "كروم". ومن المتوقع الإعلان عن واجهة برمجة تطبيقات (APIs) جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مما يعزز قدرة المتصفح على تقديم تجربة أكثر ذكاء وفعالية للمستخدمين.

السرعة والوصول الأوسع باستخدام إضافات "كروم"

تستعرض هذه الجلسة كيفية تحسين إضافات "كروم"، بما في ذلك التحديثات في "كروم ويب ستور" (Chrome Web Store)، مع التركيز على الأعمال والشركات، مما سيكون مثيرا لمستخدمي "كروم بوك" (Chromebook) في البيئات المهنية.

الابتكار في المنزل الذكي

ستستعرض الجلسة التحديثات على واجهات برمجة التطبيقات (APIs) التي تخص المنزل الذكي، مما يساعد المطورين في بناء تجارب أكثر تطورا داخل بيئة "غوغل هوم" (Google Home).

التطبيقات في السيارات

تعرض الجلسة كيفية دمج "جيميناي" داخل "أندرويد أوتو" (Android Auto) و"أندرويد أوتوموتيف أو إس" (Android Automotive OS)، لتقديم تجربة قيادة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

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تحسين تجربة المستخدم باستخدام "ماتريال 3 إكسبريسف" (Material 3 Expressive)

تتناول هذه الجلسة أحدث التطورات في "ماتريال 3″، التي تركز على تحسين تجربة المستخدم عبر واجهات تصميم عاطفية وجذابة.

تطوير تطبيقات عبر الأنظمة باستخدام "فلوتر" (Flutter)

تتناول هذه الجلسة "فلوتر"، الأداة التي تتيح تطوير تطبيقات لأنظمة "أندرويد" و"آي أو إس" (IOS) والويب، حيث من المتوقع أن تعرض الجلسة تطورات جديدة قد تسهم في رفع جودة التطبيقات عبر الأنظمة.

بناء وكلاء أذكياء من دون كود باستخدام "آب شيت" (AppSheet) و"جيميناي" و"فرتكس إيه آي" (Vertex AI)

تعرض هذه الجلسة طرقا عملية لدمج نماذج الذكاء الاصطناعي القوية من غوغل، مثل "جيميناي" و"فرتكس" (Vertex)، في أدوات أكثر سهولة مثل "آب شيت"، مما قد يشير إلى أتمتة موجهة للمستخدمين في المستقبل.

فهل ستنجح غوغل في تحقيق قفزة نوعية جديدة وسط سباق الذكاء الاصطناعي وتكامل الأنظمة؟ الإجابة قد تبدأ من مسرح شورلاين، خلال مؤتمر غوغل "آي/ أو" 2025، فلنترقّب!