"أوبن إيه آي" تضيف ميزات التسوق في بحث "شات جي بي تي"

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" عن تحديث ميزات البحث في "شات جي بي تي" لتحسين تجربة التسوق عبر الإنترنت، إذ أصبح بإمكان المستخدمين الآن الحصول على توصيات شخصية للمنتجات مع صور وآراء وروابط شراء مباشرة، وفقا لتقرير نشره موقع رويترز.

واكتسبت ميزة البحث الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي شعبية واسعة منذ إطلاقها العام الماضي وأصبحت الأكثر طلبا، إذ استخدمها الناس في أكثر من مليار عملية بحث على الويب في الأسبوع الماضي.

وسيتوفر التحديث في نموذج الذكاء الاصطناعي الافتراضي "جي بي تي- 4 أو"، وسيكون متاحا لجميع مستخدمي "شات جي بي تي" حول العالم، بما في ذلك إصدارات "برو" و"بلس" وكذلك الإصدار المجاني، بالإضافة إلى مستخدمي الخدمة دون تسجيل الدخول، وسيتلقى المستخدمون توصيات مخصصة بمنتجات في فئات مثل الموضة والجمال والسلع المنزلية والإلكترونيات عند طرح أسئلة محددة.

وأعلنت "أوبن إيه آي" أن هذا التحديث لن يتضمن الإعلانات، وبالتالي لن تحصل الشركة على عمولات من المشتريات التي تتم عبر "شات جي بي تي"، وستحدد نتائج التسوق بشكل مستقل بالاعتماد على بيانات منظمة من مصادر خارجية، مثل الأسعار وأوصاف المنتجات والتقييمات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي شركة الذكاء الاصطناعي إلى التنافس مع غوغل المهيمنة على مجال البحث من خلال تقديم بديل يركز على احتياجات المستخدمين على عكس نتائج البحث المعتمدة بشكل كبير على الإعلانات من غوغل.

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يذكر أن عدد المستخدمين النشطين أسبوعيا لشركة "أوبن إيه آي" تجاوز 400 مليون مستخدم في فبراير/شباط الماضي، بحسب رويترز.

وقالت "أوبن إيه آي" أيضا إنها تخطط لدمج ميزة الذاكرة مع التسوق لمستخدمي "برو" و"بلس"، مما يعني أن روبوت الدردشة سيستخدم المحادثات السابقة لتقديم توصيات منتجات مخصصة للغاية، وسبق للشركة أن حدّثت "شات جي بي تي" ليستخدم ميزة الذاكرة أثناء البحث على الإنترنت، ولكن ميزات الذاكرة لن تكون متاحة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وسويسرا والنرويج وأيسلندا.

وإلى جانب هذا التحديث سيعرض بحث "شات جي بي تي" الآن عمليات البحث الرائجة عند بدء المستخدمين بكتابة سؤال، تماما مثل ميزة الإكمال التلقائي في بحث غوغل، وبالإضافة إلى ذلك يتوفر بحث "شات جي بي تي" في واتساب، مما يسمح للمستخدمين بمراسلة روبوت الدردشة الخاص بالشركة للحصول على إجابات محدثة.