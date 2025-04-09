11 ميزة مخفية في أجهزة "ماك" ينبغي عليك تجربتها

يحتوي نظام تشغيل "ماك أو إس" (macOS) من شركة آبل على ميزات عديدة والتي غالبا ما نستخدم نسبة ضئيلة منها، ورغم أن هناك العديد من الميزات الواضحة التي قد تكون على دراية بها، فإن هناك ميزات أخرى في أعماق إعدادات نظام "ماك" ربما لم تستخدمها من قبل وكنت بحاجة إليها في وقت ما.

وليكون استخدام نظام "ماك" كاملا ولتستفيد منه بأقصى شكل، سنذكر لك أبرز 11 ميزة مخفية في حواسيب "ماك" من آبل.

تسجيل الشاشة

إن تسجيل فيديو للشاشة مهم بالنسبة للكثيرين خاصة صناع المحتوى، وللقيام بذلك لا داعي لاستخدام تطبيقات خارجية لأن آبل توفر هذه الميزة في حواسيب "ماك" بشكل افتراضي، كل ما عليك فعله هو الضغط على الأزرار "شيفت + كوماند + 5" وسيفتح شريط أدوات خاص بتسجيل الشاشة.

ويمكنك تسجيل الشاشة كاملة أو تسجيل جزء محدد منها، كما تتوفر بعض أدوات تحرير الفيديو مثل القص أو اقتطاع أجزاء من الفيديو ولكن هذه الأدوات محدودة مقارنة بالتطبيقات الخارجية.

فتح نوافذ متعددة

قد تحتاج لاستخدام أكثر من تطبيق في نفس الوقت على نفس الشاشة، ويمكنك فعل ذلك في أجهزة ماك من خلال بعض الخطوات البسيطة، أولا تأكد من أن النوافذ ليست في وضع ملء الشاشة، وفي إحدى النوافذ ضع المؤشر على الزر الأخضر أعلى اليسار وبدلا من الضغط عليه للتكبير، مرر المؤشر حتى تظهر لك قائمة منسدلة.

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حدد تقسيم النافذة إلى يمين ويسار الشاشة وسيعمل جهاز "ماك" تلقائيا في وضع تقسيم الشاشة وستظهر النوافذ المفتوحة الأخرى على الجانب الآخر من الشاشة، اختر النافذة التي تريد وستملأ النصف الثاني، ويمكنك ضبط حجم النافذتين من خلال شريط التمرير وسط الشاشة، كما هناك خيارات لاستخدام نوافذ متعددة في شاشة واحدة.

أصوات الخلفية لإضفاء أجواء هادئة

يرغب بعض الأشخاص في العمل بهدوء ولهذا فإن أصوات الخلفية الهادئة ستكون أمرا مريحا، وقد ترغب في سماع صوت هطول المطر أو المحيط أو خرير المياه أثناء العمل، ويمكنك ذلك من خلال الانتقال إلى إعدادات النظام > إمكانية الوصول > الصوت، ومرر للأسفل حتى تجد "صوت الخلفية" وقم بتفعيله. تقول آبل إن هذه الأصوات تساعد على التركيز والهدوء والراحة.

التفاعل بإيماءات اليد في مكالمات الفيديو

عندما تكون في مكالمة فيديو فيمكنك إظهار بعض التفاعلات المدهشة باستخدام بعض إيماءات يديك، ويمكنك تجربة هذه الميزة من خلال بعض التطبيقات مثل "فيس تايم" (FaceTime)، مثلا يمكنك الإشارة بيدك بإيماء الإعجاب وستظهر فقاعة فيها رمز "أعجبني"، كما يمكنك وضع يديك وتشكيل قلب وستظهر قلوب حمراء متطايرة على الشاشة، واستخدم كلتا يديك بإيماء الإعجاب وستظهر ألعاب نارية خلفك، أو افعل الإيماء المعاكس واقلب الإبهامين للأسفل وستظهر أجواء طقس عاصف مظلم.

وهناك إيماءات أخرى مثلا استخدم يدك لإظهار علامة النصر وستظهر بالونات متطايرة، أو استخدم كلتا يديك لإظهار علامة النصر وستظهر قصاصات ورقية تنزل من أعلى الشاشة، كما أن هناك إيماءات أخرى يمكنك اكتشافها بنفسك.

فتح قفل جهاز "ماك" باستخدام ساعة آبل

قد يكون فتح قفل جهاز "ماك" أمرا مربكا للبعض خاصة للذين يستخدمون كلمات سر طويلة أو الذين يضطرون لفتح قفل الجهاز أمام شخص ما، ولهذا تتيح لك أجهزة "ماك" خيار فتح القفل باستخدام ساعة آبل الخاصة بك.

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وللقيام بذلك ادخل إلى إعدادات النظام ثم اختر بصمة الإصبع وكلمة المرور، وفي حال سجلت دخولك بساعة آبل بنفس حساب "آبل آي دي" (Apple ID) على جهاز "ماك" فسيظهر لك خيار فتح قفل الجهاز باستخدام ساعة آبل، وعند تفعيل الخيار وأردت فتح قفل جهازك فكل ما عليك فعله هو الضغط على أي زر في لوحة المفاتيح وسيتصل جهاز "ماك" مع ساعة آبل للتأكد من وجودها بمكان قريب وأنها غير مقفلة وسيفتح جهاز "ماك" الخاص بك، بكل سلاسة.

إنشاء توقيع رقمي

ازداد التوجه نحو المستندات الرقمية بدلا من المستندات الورقية، ولهذا أصبح التوقيع الرقمي حاجة ضرورية لدى الكثيرين، ولحسن حظ مستخدمي "ماك" فإن إنشاء توقيع رقمي يُعد أمرا سهلا على عكس الحال في نظام ويندوز.

ويمكنك ذلك من خلال تطبيق "بريفيو" (Preview) المدمج في نظام "ماك أو إس". اختر أدوات التحديد "مارك أب" (Markup) وانقر على رمز "القلم داخل الدائرة" أعلى يمين نافذة "بريفيو"، وانقر على أيقونة التوقيع والتي تشبه توقيعا على السطر، ويمكنك رسم توقيعك الخاص بكل سهولة.

تكبير الشاشة

ربما تعلم أنه يمكنك تكبير حجم الخط في العديد من التطبيقات عن طريق الضغط على زر "كوماند" ثم النقر على زر "+" و لتصغير الحجم انقر على زر "-"، ولكن هل تعلم أنه يمكنك أيضا تكبير الشاشة بالكامل وليس فقط الخط، وهذا مفيد إذا كنت تريد رؤية شيء صغير ولا ترغب في استخدام عنصر التحكم القياسي في التكبير.

وللوصول إلى ميزة تكبير الشاشة ادخل إلى الإعدادات ثم "إمكانية الوصول" وستجد خيار مخصص لتكبير وتصغير الشاشة في قسم "فيجن" (Vision)، كما يمكنك استخدام حركات معينة على لوحة اللمس لتكبير أو تصغير الشاشة، وأخيرا عند الضغط على زر "كونترول" (Control) و تحريك عجلة الفأرة يمكنك التحكم بحجم الشاشة.

التحدث إلى جهاز "ماك"

توجد ميزة مفيدة في نظام "ماك" منذ فترة طويلة ولكن ربما لم تلاحظها من قبل وهي تحويل الكلام إلى نص، ويمكنك ذلك من خلال الدخول إلى إعدادات النظام ثم لوحة المفاتيح، مرر للأسفل وفعّل ميزة الإملاء "ديكتيشن" (dictation).

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اضغط مرتين على مفتاح الاختصار المفضل لبدء الإملاء، وستظهر نافذة صغيرة بها ميكروفون وسيقوم جهاز "ماك" بتحويل كلامك إلى نص في أي تطبيق تستخدمه، ولإضافة علامات الترقيم يجب عليك نطق أسماء علامات الترقيم مثل "فاصلة" و "نقطة" و "فتح قوس" و "إغلاق قوس"، و لإيقاف الميزة اضغط على أي مفتاح في لوحة المفاتيح.

وميض الشاشة عند حدوث تنبيه

التنبيهات ضرورية في أجهزة "ماك" ولا ينبغي تجاهلها، ولكن لو كنت في مكان صاخب ولا تستطيع سماع صوت التنبيهات أو كنت قد كتمت صوت الجهاز فقد لا تستطيع سماع صوت التنبيهات، ولكن هناك ميزة جيدة في أجهزة "ماك" تجعل الشاشة تومض باللون الأبيض عند تلقي أي تنبيه، ويمكنك تفعيل الميزة من خلال إعدادات النظام ثم اختر سهولة الوصول وستجد خيار وميض الشاشة عند حدوث تنبيه، قم بتفعيله لتعمل هذه الميزة.

استخدام هاتف آيفون ككاميرا ويب لجهاز "ماك"

ازدادت الحاجة لكاميرا ويب عالية الجودة في ظل انتشار العمل عن بعد والاجتماعات عبر الإنترنت، ولحسن الحظ فإن نظام أجهزة آبل يسمح باستخدام كاميرا آيفون وربطها مع جهاز "ماك".

ويمكنك استخدام هاتف آيفون إما لاسلكيا وتحديد "كاميرا الاستمرار" أو عن طريق وصله عبر كابل "يو إس بي" (USB)، ولتوصيل الهاتف لاسلكيا انتقل إلى الإعدادات واختر عام ثم خيار "ايربلاي آند هانداوف" (AirPlay & Handoff) وفعّل خيار "كاميرا الاستمرار" (Continuity Camera).

أما إذا قررت استخدام كابل "يو إس بي" فقم بتوصيل الهاتف واختر آيفون ككاميرا ويب في إعدادات التطبيق الذي تستخدمه على جهاز "ماك".

إعادة ضبط جهاز "ماك" إلى إعدادات المصنع

هناك عدة أسباب تدفعك لإعادة ضبط جهاز "ماك" إلى إعدادات المصنع مثل الأداء المنخفض أو ارتفاع الحرارة أو أنك تريد بيعه و تحتاج لمسح جميع المعلومات الشخصية عنه، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية.

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إذا كنت تستخدم نظام "ماك أو إس فينتورا" (macOS Ventura) أو إصدار أحدث، فانقر على رمز آبل في زاوية الشاشة ثم انتقل إلى إعدادات النظام واختر "عام" في الشريط الجانبي وبعدها "النقل أو إعادة تعيين" واختر خيار "مسح جميع المحتويات والإعدادات"، وسيُفتح مساعد محو وكل ما عليك فعله هو اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لإنهاء الأمر.

وإذا كنت تستخدم نظام "ماك أو إس مونتيري" (macOS Monterey) فمن خلال قائمة آبل اختر "تفضيلات النظام" ثم "مسح جميع المحتويات والإعدادات" وأكمل كما في الخطوات السابقة.