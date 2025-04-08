مجانًا.. كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور

تغلغلت تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب الحياة اليومية عبر مجموعة متنوعة من الاستخدامات الفريدة والمميزة رغم كون روبوتات الدردشة والذكاء الاصطناعي التوليدي هما أبرز الاستخدامات وأكثرها شيوعًا.

مؤخرًا، بدأت شركات الهواتف المحمولة تتسابق لتضيف مزايا الذكاء الاصطناعي في هواتفها، بدءًا من الاتصال المباشر مع روبوتات الذكاء الاصطناعي أو نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، وحتى دمج هذه التقنيات في الاستخدام اليومي.

وتعد إمكانات تعديل الصور من ضمن استخدامات الذكاء الاصطناعي التي برزت بشكل كبير في الهواتف والحواسيب مؤخرًا، إذ قامت أكثر من شركة بإضافتها مباشرةً في هواتفها فضلًا عن دمج هذه التقنيات في تطبيقات تعديل الصور الشهيرة.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يجعل الصورة تبدو احترافية وأنيقة للغاية فضلًا عن إمكانية تعديل الصور وحذف أشياء من داخلها أو حتى إضافة أشياء أخرى، وبشكل عام يمكنك استخدام هذه الأدوات لتعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي:

تطبيق "مايكروسوفت" للصور

تدمج "مايكروسوفت" تطبيق الصور الخاص بها بشكل افتراضي ضمن نظام "ويندوز 10" و"ويندوز 11″، ومؤخرًا أصبح التطبيق مدعمًا بالذكاء الاصطناعي بشكل يتيح لك بعض التعديلات على الصور، وذلك إلى جانب تطبيق "ديزاينر" (Designer) الذي تطرحه الشركة لتعديل الصور بشكل منفصل عبر الموقع الخاص به.

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يمكنك الوصول إلى مزايا تعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي من خلال الضغط على خيار "تعديل مع ديزاينر" (Edit With Designer) وهو موجود في أقصى يمين النافذة من الأعلى بين مجموعة الأيقونات العلوية، وهو الأيقونة الثانية من اليسار.

يوفر التطبيق مجموعة من الخيارات المفيدة حقًا، مثل خيار التحسين التلقائي الذي يعمل على تحسين ألوان وإضاءة الصورة عبر الذكاء الاصطناعي لتبدو أكثر احترافية، كما يوجد خيار لتعديل أسلوب الصورة بشكل عام وتحويلها إلى شكل كرتوني أو غيره، فضلًا عن ذلك، يمكنك إضافة نصوص أو حتى توليد صور ودمجها مع الصورة الأساسية، كما يتيح لك التطبيق حذف الخلفيات بشكل كامل وحذف أشياء بعينها من داخل الصورة.

تطبيق "غوغل" السحري لتعديل الصور

تمايزت هواتف "بيكسل" (Pixel) مع تطبيق تعديل الصور الخاص بشركة "غوغل"، وهو تطبيق يتيح لك حذف الأشياء من الصور وتعديلها بشكل مميز وسريع للغاية، وهو يوفر ميزات مماثلة لتطبيقات تعديل الصور المعتادة.

يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي عبر التطبيق لحذف الأشياء من الصورة وإضافة أشياء أخرى أو حتى لتعديل الصورة وتحسين مواصفاتها المختلفة حتى تخرج في نتيجة مثالية تحاكي الصور الاحترافية الملتقطة من قبل المحترفين.

يتوفر التطبيق مجانًا عبر متجر تطبيقات "غوغل"، وتعد هذه إحدى أهم المزايا الموجودة في التطبيق التي تجعله خيارًا مثاليًا لكل محبي تعديل الصور، كما يتوفر لمالكي أنظمة "آي أو إس" سواءً كانت هواتف "آيفون" أو حواسيب لوحية "آيباد".

تطبيق "كريا إيه آي" (Krea AI)

ربما لم يذع صيت "كريا إيه آي" كونه أحد أحدث التطبيقات في عالم تعديل الصور، ولكن الميزات التي يقدمها من أجل تعديل الصور تكفي لجعله أحد أبرز وأقوى المنافسين في هذا المجال، إذ يوفر التطبيق مزايا لتعديل الصور عبر الذكاء الاصطناعي بشكل كامل.

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بشكل عام، يتيح لك التطبيق تحديد منطقة في الصورة ثم إضافة أوامر نصية حتى يقوم بتعديل الصورة وإضافة اللمسات التي ترغب بها، ويشمل هذا تغير محتوى الصورة أو توليد جزء جديد للصورة عبر الأوامر النصية.

يمكنك مثلًا أن تقوم بتحديد الجزء الذي تمسك فيه بأي شيء داخل الصورة ثم تطلب من التطبيق أن يضيف ما تبحث عنه داخل الصورة، فمثلًا يمكنك أن تطلب منه إضافة هاتف أو قطعة مجوهرات ليقوم التطبيق باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تنفيذ الأمر.

كما يتيح لك التطبيق تكبير حجم الصور ورفع دقتها بشكل كبير عبر الميزة الموجودة به، وهو ما يجعله تطبيقًا مميزًا لكل من يعمل مع الصور ويحتاج إلى زيادة حجمها بشكل سهل ودقيق.

تطبيق "بيكسلر إكسبرس" (Pixlr Express)

يعد "بيكسلر" أحد أبرز الأسماء في عالم تعديل الصور قبل طرح مزايا الذكاء الاصطناعي منذ زمن كبير، وهي المكانة التي تعززت بشكل كبير عندما طرحت الشركة مزايا الذكاء الاصطناعي لتعديل الصور بشكل مجاني داخل التطبيق.

وبشكل عام، يتيح لك تطبيق "بيكسلر" مجموعة من المزايا التي تحاكي مزايا الذكاء الاصطناعي في "أدوبي فوتوشوب"، ولكن بشكل مجاني تمامًا، ومن ضمنها توليد الصور من النصوص لملء الفراغات أو زيادة حجم الصورة ودقتها عبر الذكاء الاصطناعي فضلًا عن إمكانية توسيع زاوية الصورة عبر توليد جزء إضافي بها.

ويوفر التطبيق أيضًا مجموعة من مزايا تغيير الأوجه وتعديل الصور بشكل كامل عبر الذكاء الاصطناعي، وهي جميعًا متوفرة في النسخة المجانية رغم أن استخدامها يحتاج إلى رصيد داخل التطبيق، وفي حين يحصل المستخدم على رصيد مجاني عند تحميل التطبيق والاشتراك فيه، إلا أن الاستخدام المتكرر للتطبيق قد يتطلب اشتراكًا احترافيًا، وهو الذي يأتي بسعر مخفض للغاية.

يأتي التطبيق ليكون ضمن تشكيلة تطبيقات تعديل الصور المميزة والفريدة التي تطرحها شركة "بريسما" (Prisma)، وهو موجه لتعديل الصور بكل سهولة ويسر عبر ضغطة زر واحدة في الهاتف أو الحاسوب على حد سواء.

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يمكن عبر ضغطة واحدة في التطبيق تحويل الصور إلى قطع فنية تم تعديلها على أيدي محترفين في تعديل الصور، وهو يوفر مجموعة كبيرة من المزايا المختلفة مثل إمكانية تعديل الأخطاء في الصور وتفتيحها وإضافة لمسات جمالية على الصورة.

يتوفر التطبيق بشكل مجاني عبر جميع متاجر التطبيقات سواء في "أندرويد" أو "آيفون"، وتوجد نسخة مدفوعة أيضًا من التطبيق تتيح للمستخدم الوصول إلى مزايا إضافية.