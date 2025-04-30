شركة "إكس إيه آي" تحصل على ثاني أكبر تمويل بعد "أوبن إيه آي" بقيمة 20 مليار دولار

تجري شركة الذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" المملوكة لإيلون ماسك محادثات مع مستثمرين لجمع نحو 20 مليار دولار لتمويل شركته الناشئة التي تجمع بين نموذج الذكاء الاصطناعي ومنصة وسائل التواصل "إكس"، وفقا لتقرير نشره موقع "بلومبيرغ".

وفي حال إتمام هذه الصفقة فستكون ثاني أكبر جولة تمويل لشركة ناشئة في التاريخ بعد تمويل "أوبن إيه آي" الذي بلغ 40 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام، بحسب استطلاع شركة "ببيتشبوك" (PitchBook) التي تعد المصدر الأمثل لبيانات أسواق رأس المال العالمية، وذكر مصدر مطلع على الأمر أن هذه الصفقة ستزيد قيمة الشركة إلى أكثر من 120 مليار دولار.

يُذكر أن ماسك كان يتطلع لتحديد القيمة المناسبة لشركة "إكس إيه آي" في وقت سابق من هذا الشهر من خلال مكالمة هاتفية مع مستثمري الشركة، ولم يذكر ماسك بشكل صريح أي جولة تمويل قادمة، لكن المصادر أشارت إلى أن "إكس إيه آي" تستعد لجمع مبلغ كبير قريبا.

وأضاف تقرير بلومبيرغ أن التمويل قد يتجاوز 20 مليار دولار، إذ لم يُحدد الرقم الدقيق بعد، ويُذكر أن شركة "إكس إيه آي" استحوذت على منصة "إكس" في صفقة أسهم كاملة، وقُدرت قيمة شركة الذكاء الاصطناعي بـ80 مليار دولار، وقيمة منصة التواصل بـ33 مليار دولار.

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وقال ماسك عند إعلانه عن الصفقة: إن مستقبل "إكس إيه آي" و"إكس" مترابط، واليوم نتخذ رسميا خطوة دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمواهب. وأضاف "سيُطلق هذا الدمج العنان لإمكانات هائلة من خلال دمج قدرات إكس إيه آي) مع الوصول الواسع في إكس".