شاهد.. أول دراجة طائرة في العالم تُحوّل الخيال العلمي إلى حقيقة

أعلنت شركة "فولونوت" (Volonaut) عن مركبة جديدة كليا أطلقت عليها لقب "الدراجة الخارقة للسماء"، وهي دراجة "أيربايك" (Airbike) الجديدة، أول دراجة طائرة في العالم تجوب السماء، ونشرت الشركة مقطع فيديو لدراجتها الطائرة بمشهد لم نكن لنراه سوى في الأفلام وألعاب الفيديو.

وتعمل "أيربايك" بالدفع النفاث ويمكنها حمل شخص واحد والطيران بسرعة تصل إلى 200 كيلومتر في الساعة، وتتميز بنظام توازن ذكي مدعوم بحاسوب خاص بالطيران، مما يتيح لها التحليق بثبات.

وتأتي الدراجة بتصميم يمنح الراكب رؤية كاملة بزاوية 360 درجة، ما يجعله يشعر وكأنه جزء من المركبة ويمنحه إحساسا بالحرية الكاملة أثناء الطيران، وبفضل حجمها الصغير وعدم وجود مراوح دوارة، تستطيع "أيربايك" التحرك بسهولة في الأماكن الضيقة، فهي أخف بسبع مرات من الدراجة النارية التقليدية، وذلك بفضل ألياف الكربون وتقنيات الطباعة ثلاثية الأبعاد والتصميم البسيط.

وقد خرج المشروع مؤخرا إلى العلن بعد فترة تطوير سري على يد المخترع ورجل الأعمال البولندي توماش باتان، حيث كتب على منصة إكس "يسعدني أن أشارككم عينة مما كنت أعمل عليه في الخفاء. ترقبوا فيديو الإطلاق الرسمي قريبا".

Meet the Airbike!

This futuristic vehicle is a realization of a bold concept often portrayed in science fiction movies – a long time inspiration of mine that with time became the obsession.

I just needed to materialize it. @Volonaut pic.twitter.com/shdQTQixxI

— Tomasz Patan (@TomaszPatan) April 30, 2025