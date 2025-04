تسريبات تكشف عن إصدار هاتف "آيفون 17" بلون جديد لم نره من قبل

كشف المسرب الشهير لأخبار آبل "ماجين بو" (Majin Bu) أن طراز "آيفون 17" الجديد سيأتي بلون لم نره من قبل، مشيرا إلى أن الأزرق السماوي سيكون اللون المتوقع، واصفا إياه بأنه مستوحى من سماء الربيع الصافية، وفقا لموقع ذا صن.

وسبق أن أصدرت آبل هواتف آيفون بلون أزرق ولكنها لم تصدر أبدا لون الأزرق السماوي، ولكن بالمقابل أصدرت الشركة جهاز "ماك بوك" (MacBook) لعام 2025 بلون الأزرق السماوي لأول مرة.

وقال ماجين بو: "تؤكد مصادر مقربة من سلسلة التوريد أن العديد من نماذج (آيفون 17 برو) الأولية صنعت بألوان مختلفة، وعلى رأسها الأزرق السماوي في الوقت الحالي"، وأضاف "ما لم تغير آبل مسارها في اللحظة الأخيرة، فسيكون هذا الهاتف نجم حدث الإطلاق في سبتمبر/أيلول 2025".

Would you buy iPhone 17 Pro if it was presented in the colour Sky Blue? pic.twitter.com/MmJ3YgCAzx

— Majin Bu (@MajinBuOfficial) April 22, 2025