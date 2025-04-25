كيف تعمل فئات البريد الإلكتروني الجديدة من آبل؟

أطلقت شركة آبل وظيفة تصنيف تلقائي لرسائل البريد الإلكتروني مؤخرا، وتعمل هذه الوظيفة الجديدة بشكل افتراضي على الهواتف الذكية آيفون والحاسوب اللوحي آيباد وحواسيب الماك.

وتعمل الوظيفة في هواتف آيفون وآيباد بدءا من إصدار "آي أو إس 18.4″، وفي الماك بدءا من الإصدار "ماك أو إس 15.4″، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

4 فئات

وأوضحت الشركة الأميركية أن كل رسالة إلكترونية يتم تصنيفها في فئة من الفئات الأربع الآتية: "أساسي" و"المعاملات" وتظهر على شكل عربة تسوق، و"الأخبار" وتظهر على شكل فقاعة كلام أو "الإعلان" وتظهر على هيئة مكبر صوت.

وإذا رغب المستخدم في عدم تجريب الفئات الجديدة فيمكنه النقر أو الضغط على القائمة ذات الثلاث نقاط، ثم إلغاء تحديد "إظهار فئات البريد الإلكتروني"، وعندئذ سيتم عرض مظهر القائمة الشاملة المألوفة مرة أخرى على الفور.

وبخلاف ذلك ستظل قائمة "أساسي" فعالة دائما عند تشغيل تطبيق البريد الإلكتروني، وتوجد في أقصى اليسار في صف علامات تبويب الفئات، ولا تقتصر هذه الفئة على الرسائل الشخصية، ولكنها تتضمن رسائل البريد الإلكتروني من الفئات الأخرى، التي لا يمكن تأجيلها.

وتشتمل فئة "المعاملات" على التأكيدات أو الفواتير أو إشعارات الشحن، وتتضمن فئة "الأخبار" الرسائل أو النشرات الإخبارية أو منشورات التواصل الاجتماعي، كما تحتوي فئة "الإعلان" على الرسائل الإعلانية.

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وفي نهاية صف علامات التبويب الخاصة بالفئات توجد علامة التبويب "كل رسائل البريد الإلكتروني"، والتي تعرض القائمة الكاملة ولو فعّل المستخدم فئات البريد الإلكتروني، وعادة ما تكون علامة التبويب هذه غير مرئية بصورة مباشرة.

ولكن يمكن إظهار تلك العلامة من خلال التمرير بالإصبع أو الفأرة أو لوحة اللمس من اليمين إلى اليسار عن طريق الفئات، وبدلا من ذلك يمكن العودة إلى منظر "كل رسائل البريد الإلكتروني" عن طريق نقرة بالإصبع أو الفأرة على إحدى القوائم الفعّالة.

وفي حالة وصول الرسائل الإلكترونية من جهة اتصال معينة إلى الفئة الخاطئة دائما فإنه يمكن للمستخدم تغيير فئة المرسل من "تلقائي" إلى الفئة المرغوبة عن طريق النقر بواسطة الزر الأيمن للفأرة على قائمة السياق في حاسوب الماك.

ويمكن العثور على الإحصائيات المتعلقة بتصنيف رسائل البريد الإلكتروني الواردة في القائمة ذات الثلاث نقاط في قائمة "حول الفئات".