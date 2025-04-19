أهم التسريبات عن "آي أو إس 19" القادم من آبل

تعلن "آبل" عن نظام "آي أو إس 19" (iOS 19) في يونيو/حزيران القادم ضمن فعاليات مؤتمر "دبليو دبليو دي سي" (WWDC) المختص بالمطورين، وذلك كما جرت العادة في الأعوام السابقة.

ورغم أن الشركة تلتزم الصمت بشكل كبير حتى لحظة الإعلان الرسمية عن النظام الجديد والكشف عنه، إلا أن الشائعات والتسريبات عن النظام انتشرت منذ عدة أشهر، وهي في العادة تكون صادقة. وبالطبع الكشف عن "آي أو إس 19" يعني الكشف عن كافة الأنظمة المرافقة له -مثل نظام "آيباد أو إس" (iPadOS)- المخصصة للحواسيب اللوحية ونظام "ماك أو إس" (MacOS) المخصص للحواسيب المكتبية والمحمولة فضلا عن نظام "واتش أو إس" (WatchOS) المخصص لساعات "آبل" الذكية.

تغير كامل في التصميم

تنتشر الشائعات عن منتجات "آبل" المستقبلية بشكل مستمر طوال العام، ورغم أن غالبية هذه الشائعات هي مجرد أحلام أو أفكار مستقبلية يطرحها بعض المطورين، إلا أن قلّة منها هي تسريبات وشائعات حقيقية مصدرها أفراد مقربون من إدارة "آبل"، وذلك مثل الشائعات التي يطلقها مارك غورمان، الصحفي الشهير والمختص في "آبل" في صحيفة "بلومبيرغ" (Bloomberg).

ووفق تصريحات سابقة من غورمان، فإن "آبل" تسعى لتقديم تغير كامل في تصميم واجهة النظام مع "آي أو إس 19″، وذلك بشكل يتخطى ما رأيناه في السنوات الماضية من الشركة، إذ يصل مستوى إعادة التصميم إلى ما قدمته "آبل" سابقا مع نظام "آي أو إس 7" عام 2013، حين قامت الشركة بتغيير الواجهة تماما وجعله أكثر عصرية.

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وبحسب غورمان، فإن التصميم الجديد لواجهة "آي أو إس 19" يقتبس كثيرا من تصميم واجهة نظارة الواقع المعزز "فيجين أو إس" (VisionOS)، وهو ما يعني أيقونات أكثر حيوية ودائرية بشكل كامل فضلا عن تعديلات على عناصر الواجهة والأدوات الخارجية لتصبح أكثر شفافية.

هذه الخطوة تجعل أنظمة "آبل" أقرب إلى بعضها البعض في الشكل والتصميم، فبينما كانت أنظمة الهاتف والحواسيب اللوحية والساعات الذكية متقاربة للغاية، إلا أن نظام نظارة الواقع المعزز كان مختلفا عنها بشكل كبير، بالطبع، لا توجد تفاصيل كافية حول التغيير المنتظر أو حتى صور متوقعة له.

تطبيق كاميرا جديد في "آي أو إس 19"

إحدى الشائعات التي ظهرت أكثر من مرة عبر مصادر مختلفة كانت تقديم "آبل" لتطبيق كاميرا جديد تماما في نظام "آي أو إس 19″، وهي شائعة تبدو متوقعة عند النظر إلى زر الكاميرا الخارجي والتغيرات التي أضافها على "آيفون 16".

بداية ظهور هذه الشائعة كانت في يناير/كانون الثاني الماضي مع الصحفي المختص في "آبل" جون جروبر عبر مدونته الخاصة، وقد أشار جروبر إلى مقطع فيديو على قناة "فرونت بيج تيك" (Front Page Tech) من المصمم الشهير جون بروسير.

بروسير اطلع على نسخة أولية من تطبيق الكاميرا الجديد في "آي أو إس 19″، ثم عاود تصميم النسخة بشكل كامل في قناته لينقل هذه الشائعة إلى العالم، وبحسب مقطع بروسير، فإن التطبيق الجديد أبسط وأسهل في الاستخدام كثيرا من النسخة القديمة.

تتغير قوائم الكاميرا مع التطبيق الجديد فتصبح أكثر شفافية مع وجود الحواف الدائرية المميزة والمعروفة لنظام "فيجين أو إس"، وهو ما يعزز من شائعة غورمان حول تحويل نظام "آي أو إس" ليصبح أقرب إليه.

المزيد من مزايا الذكاء الاصطناعي

من المتوقع أن تعلن "آبل" عن مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المطورة والقادمة في نظام "آي أو إس 19" تحديدا، ورغم الإطلاق المتعثر لمزايا الذكاء الاصطناعي مع نظام "آي أو إس 18″، فإن العالم أصبح ينتظر مزايا "آبل" للذكاء الاصطناعي أكثر.

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ونشر مارك غورمان سابقا في "بلومبيرغ" أن مزايا الذكاء الاصطناعي في "آي أو إس 19" قد تتأخر قليلا بسبب تأخر مزايا الذكاء الاصطناعي في النظام الحالي، ولكن هذا لن يمنعها من الوصول بشكل كامل.

وأشار إلى ميزة رئيسة قادمة في "آي أو إس 19″، وهي تعزيز "سيري" بمزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل أكثر، لتصبح أقرب إلى "شات جي بي تي" في الاستخدام والقدرة على التفاعل مع الأوامر الموجهة إليها.

ومن غير الواضح في الفترة الحالية حجم الاختلاف بين "سيري" الحالية والنسخة القادمة منها، ولكن يبدو أنها ستكون مجهزة للتعامل مع الأوامر الأكثر تعقيدا والإجابة عن الأسئلة المعقدة المتنوعة.

تطبيق صحة جديدة مع ذكاء اصطناعي طبي

تتباهى "آبل" دوما بمزايا مراقبة الصحة التي تقدمها، وبحسب الشائعات، فإن "آي أو إس 19" يحمل بداخله تحسينات عديدة لتطبيق مراقبة الصحة وعرض بياناتها الموجودة في الهاتف.

وتشمل التحسينات إضافة مزايا الذكاء الاصطناعي لتقديم نصائح طبية بناءً على تحليل بيانات الحالة الصحية المسجلة في التطبيق فضلا عن إمكانية وصوله إلى الكاميرا لتحليل أداء التمارين الرياضية وتقديم نصائح لتحسينها، ولكن يبدو أن هذه المزايا لن تكون متوفرة فور إطلاق النظام، وقد تتأخر حتى إطلاق التحديث الرابع له الذي يحمل اسم "آي أو إس 19.4".

الترجمة المباشرة في سماعات "آير بودز"

بحسب أحدث التقارير، فإن "آبل" تقدم ميزة جديدة للسماعات الذكية الخاصة بها "آير بودز"، وتعمل هذه الميزة على التقاط اللغات الغريبة عن المستخدم ثم ترجمتها مباشرة بالاعتماد على تطبيق الترجمة الموجود في الهاتف.

من غير الواضح إن كانت هذه الميزة حكرا على الأجيال الجديدة من "آير بودز" أو حتى "آير بودز برو"، ولكن من الواضح أن "آبل" تخطط للمزيد من التحسينات على تجربة السماعات ولم تكتف بطرح مزايا الأجهزة الصوتية المساعدة.

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الهواتف المدعومة من "آي أو إس 19"

تدور الشائعات كثيرا حول الهواتف المدعومة من النظام القادم للشركة، ولكن بحسب ما نقله الموقع الفرنسي "آيفون سوفت" (iphonesoft.fr)، فإن نظام "آي أو إس 19" سيكون متوافقا مع أي جهاز قادر على تشغيل "آي أو إس 18″، ويعني هذا أن قائمة الدعم للجهاز ستكون كالتالي:

طرز أجهزة "آيفون 16"

طرز أجهزة "آيفون 15"

طرز أجهزة "آيفون 14"

طرز أجهزة "آيفون 13"

طرز أجهزة "آيفون 12"

طرز أجهزة "آيفون 11"

طرز أجهزة "آيفون إكس إس" (iPhone XS)

وإن صدق هذا التسريب، فإن "آبل" قد تزيل مجموعة من المزايا في الأجهزة القديمة، وذلك كما حدث مع نظام "آي أو إس 18" حين كانت مزايا الذكاء الاصطناعي حصرية لأجهزة "آيفون 16″ و"آيفون 15 برو" و"برو ماكس".

متى يصدر "آي أو إس 19″؟

في حال اتبعت "آبل" عادتها في الكشف عن النظام الجديد في يونيو/حزيران، فإن النظام الجديد سيكون متاحا في سبتمبر/أيلول مع طرح "آيفون 17" الجديد من "آبل"، ولكن قد لا تصدر كافة المزايا معا في وقت واحد، وهو الأمر الذي حدث مع "آي أو إس 18".