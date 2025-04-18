"إكس إيه آي" تضيف ميزة الذاكرة لنموذجها "غروك"

أعلنت شركة "إكس إيه آي" (xAI) المملوكة لإيلون ماسك عن إدراج ميزة الذاكرة في نموذج "غروك" (Grok) الخاص بها، والتي تُمكن روبوت الدردشة من تذكر تفاصيل محادثته السابقة مع المستخدم، وفقا لموقع "تيك كرانش".

وجاءت هذه الخطوة لمنافسة نماذج الذكاء الاصطناعي البارزة مثل "شات جي بي تي" الذي يتميز بذاكرة مماثلة والتي حصلت على ترقية مؤخرا لتشمل سجل دردشة المستخدم بالكامل ونموذج "جيميني" الذي يمتلك ذاكرة تُمكنه من تخصيص ردوده لكل شخص على حدة، وبعد منح "غروك" ميزة الذاكرة أصبح يقدم ردودا أكثر تخصيصا بالاعتماد على محادثتك معه.

وتتوفر ميزة الذاكرة الجديدة في نسخة تجريبية على موقع "غروك" الرسمي وتطبيق "غروك" في نظامي أندرويد و"آي أو إس" ولكنها غير متاحة للمستخدمين في الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة.

ويمكن تشغيل الميزة من صفحة التحكم الموجودة في الإعدادات كما سيكون لدى المستخدمين خيار حذف الذكريات، ويمكن رؤية ما يعرفه غروك بدقة وتحديد ما تريد نسيانه، ما عليك سوى النقر على أيقونة أسفل الرد الذي يقدمه "غروك" للقيام بالإجراء، ومن المهم ملاحظة أن نسيان المحادثة لا يعني حذفها من الدردشة.