شاهد.. روبوت "بروتوكلون" أول إنسان اصطناعي قادر على منافسة روبوتات تسلا

في فيديو مثير للجدل نشرته شركة "كلون روبوتيكس" (Clone Robotics)، يظهر روبوت مخيف على شكل هيكل إنسان، وهو ينبض بالحياة، ويعرف هذا الروبوت باسم "بروتوكلون" (Protoclone)، وهو مصنوع من عضلات وأوتار اصطناعية ليكون أشبه بإنسان اصطناعي.

ويُظهر الفيديو هذا الروبوت المرعب، وهو يتحرك بشكل مخيف، ويحرك أطرافه بدقة ويثني أصابعه، وهو ينظر إليها، كما لو أن إنسانا حقيقيا يفعل ذلك، وقد كان الروبوت معلقا في الهواء وموصولا بسلسلة من الحبال تبدو كأعصاب تُغذي حركته.

ويختبر الروبوت مجموعة من الحركات المختلفة حول رقبته وصدره وساقيه، وقد أشادت شركة "كلون روبوتيكس" الناشئة بهذا الابتكار، ووصفته أنه أول روبوت عضلي هيكلي في العالم، وتأمل أن يجهز روبوت "بروتوكلون" قريبا ويصبح قادرا على التجول في المنازل وأداء مهماته اليومية.

وتصف الشركة التي تعمل في بولندا والولايات المتحدة الإصدار الأول من روبوت "بروتوكلون" بأنه من دون وجه بشري، ولكنه صحيح تشريحيا، إذ يتكون جسمه من شبكة تضم أكثر من ألف عضلة اصطناعية و500 مستشعر، ويتميز بقدرة مذهلة في الحركات، فهو قادر على القيام بما يقارب 200 حركة مستقلة، وفقا لموقع "ذا صن".

ويبدو أن شركة "كلون روبوتيكس" تتقدم على منافسيها بسعيها لإنتاج بشر اصطناعيين، وإذا نجحت في ذلك، فسيكون من الصعب جدا تمييزهم عن البشر الحقيقيين.

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وصرح دانوش راداكريشنا، المؤسس المشارك لشركة "كلون روبوتيكس" -عبر منصة إكس- أن إطلاق "بروتوكلون" يُعد نقطة انطلاق لعصر الروبوتات الجديد.

ورغم ادعاء الشركة، أن روبوت "بروتوكلون" هو أول روبوت عضلي هيكلي في العالم فإن هناك نماذج سبقته في هذا التصنيف، مثل "كينغورو" (Kengoro) الذي ظهر عام 2017 من مختبر "طوكيو جيه إس كي" (Tokyo JSK). ومع ذلك، كان روبوت "كينغورو" مشروعا بحثيا، بينما ركزت شركة "كلون روبوتيكس" على الروبوتات التجارية، التي تستهدف إنجاز المهمات المنزلية في العالم.

ويبدو أن هناك تحديا بين شركة "كلون روبوتيكس" وشركة تسلا التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك، إذ ادّعت الأولى أن تقنية الروبوتات الخاصة بها تتفوق على تقنية روبوتات تسلا، وفي وقت سابق من هذا الشهر، صرح ماسك، أن يد روبوت "أوبتيموس" (Optimus) من تسلا متطورة للغاية لدرجة أنها تجعل "بيضة فابرجيه" (عمل فني معقد وشهير) تبدو بسيطة.

وردت الشركة على تصريح ماسك مدعية، أن يد الروبوت الخاص بها تمتلك نفس درجة حرية الحركة في روبوت "أوبتيموس" أو حتى أسرع، وهي أخف وزنا (بدون معادن) وأقوى (العضلات أقوى من المحركات) وأرخص بكثير، كما أنها ناعمة ومريحة، مناسبة للتدليك والعناق.

وكما وعدت الشركة "سنكشف عن كثير في عام 2025″، مما يدل على مفاجآت كبيرة قادمة في عالم الروبوتات، وقد تكون سباقة لروبوتات "أوبتيموس" من تسلا، التي أعلن ماسك أنها ستُطرح عام 2026.