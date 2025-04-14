مسؤولون في إدارة ترامب: "إيلون ماسك مزعج ومختل ويحتاج لاختبار مخدرات إلزامي"

من كان يتوقع أن الملياردير إيلون ماسك أحد أغنى الرجال في قطاع التكنولوجيا سيشغل منصبا في الإدارة الأميركية، وكمواطن أميركي قد يكون من الصعب جدا رؤية ماسك وهو يتولى دورا محوريا في إدارة ترامب الجديدة، وقد أفادت مجلة "رولينغ ستون" (Rolling Stone) بأن كبار مسؤولي ترامب وصفوا الملياردير بأنه غير مضحك على الإطلاق ومزعج للغاية ومختل عقليا وربما يحتاج إلى اختبارات مخدرات دورية وإلزامية.

ووجد بعض كبار المسؤولين في إدارة ترامب وأعضاء الحكومة أنفسهم مستائين بشدة من ماسك، وبحسب 3 أشخاص مطلعين على الأمر فإن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يخفِ ازدراءه لماسك، كما أن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية أطلقوا على ملياردير تسلا لقب "العم المجنون إيلون". بحسب مجلة "رولينغ ستون".

وبحسب المصدر، فإن ماسك أزعج أعضاء الحكومة لدرجة أنهم تساءلوا عما إذا كان يتعاطى المخدرات، كما أنه استنفد صبر مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة، إلى درجة أنهم غادروا أحد الاجتماعات، وتساءلوا بجدية عما إذا كان ماسك تحت تأثير المخدرات، وفي موقف آخر مزح أحد المسؤولين في الإدارة حول إخضاع ماسك لاختبار مخدرات إلزامي، وللمفارقة فإن ماسك نفسه سبق أن أيد فكرة اختبارات المخدرات الإلزامية لموظفي الحكومة الفدرالية.

ومن جهة أخرى، وصف أحد كبار المسؤولين ماسك بأنه يحاول دائما أن يكون مضحكا، لكنه ليس كذلك على الإطلاق، وقال المسؤول للمجلة: إن "ماسك يلقي نكتا وتعليقات جانبية ويبتسم، ثم يبدو وكأنه مستاء إذا لم يضحك الناس على نكاته، واستمر في استخدام كلمة (مزعج) مثلي الكثير من الأشخاص الذين يتعين عليهم التعامل معه".

وأضاف "هذه الكلمة البسيطة لا تنصف الموقف، فإن إيلون ماسك يعتبر نفسه أذكى من أي شخص في الغرفة، ويتصرف على هذا الأساس حتى عندما يتحدث بأمور لا يفقه عنها شيئا، والاستماع لهذا الرجل أشبه بالاستماع إلى صرير الأظافر على الحائط، إنه ببساطة أكثر شخص مزعج تعاملت معه في حياتي".

ولم يتم الكشف عن المسؤول الكبير الذي انتقد تصرفات ماسك، ولكن من الجدير بالذكر أن شعبية ماسك تراجعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة ضده وضد مشروعه "دوج" (DOGE) كما انطلقت مظاهرات عالمية ضد شركة تسلا التابعة له، مما تسبب في انخفاض مبيعاته حول العالم.

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ومن المضحك أن ماسك تعرض للتنمر الإلكتروني خلال بث مباشر وهو يلعب لعبة "باث أوف إكزايل 2" (Path of Exile 2) أثناء ركوبه طائرته الخاصة حيث تعرض لكم هائل من التعليقات الغاضبة والنقد اللاذع.

elon musk spotted on the verge of tears while live streaming pic.twitter.com/eMdKzehwB9 — Right Wing Cope (@RightWingCope) April 8, 2025

وكتب البعض أن ماسك ليس لديه أصدقاء حقيقيون وأنه سيموت وحيدا وأنه يشعر دائما بانعدام الأمان مهما بلغ من المال والنفوذ، وكتب آخر "شعرت بالأسف تجاه إيلون ماسك لتعرضه للتنمر في بثه المباشر، ولكنني تذكرت أنه إيلون ماسك، لذا لم أعد أشعر بالأسف".