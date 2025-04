مسؤولون في إدارة ترامب : "إيلون ماسك مزعج ومختل ويحتاج لاختبار مخدرات إلزامي"

من كان يتوقع أن الملياردير إيلون ماسك أحد أغنى الرجال في قطاع التكنولوجيا سيشغل منصبا في الإدارة الأميركية، و كمواطن أميركي قد يكون من الصعب جدا رؤية ماسك وهو يتولى دورا محوريا في إدارة ترامب الجديدة، وقد أفادت مجلة "رولينغ ستون" (Rolling Stone) أن كبار مسؤولي ترامب وصفوا الملياردير بأنه غير مضحك على الاطلاق ومزعج للغاية ومختل عقليا وربما يحتاج إلى اختبارات مخدرات دورية وإلزامية.

ووجد بعض كبار المسؤولين في إدارة ترامب وأعضاء الحكومة أنفسهم مستائين بشدة من ماسك، وبحسب 3 أشخاص مطلعين على الأمر فإن وزير الخارجية ماركو روبيو لم يخفِ ازدراءه لماسك، كما أن بعض المسؤولين في وزارة الخارجية أطلقوا على ملياردير تسلا لقب "العم المجنون إيلون". بحسب مجلة "رولينغ ستون".

وبحسب المصدر فإن ماسك أزعج أعضاء الحكومة لدرجة أنهم تساءلوا عما إذا كان يتعاطى المخدرات، كما أنه استنفد صبر مجموعة من المسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة، إلى درجة أنهم غادروا أحد الاجتماعات وتسائلوا بجدية عما إذا كان ماسك تحت تأثير المخدرات، وفي موقف آخر مزح أحد المسؤولين في الإدارة حول إخضاع ماسك لاختبار مخدرات إلزامي، و للمفارقة فإن ماسك نفسه سبق وأن أيد فكرة اختبارات المخدرات الإلزامية لموظفي الحكومة الفيدرالية.

ومن جهة أخرى وصف أحد كبار المسؤولين ماسك بأنه يحاول دائما أن يكون مضحكا، لكنه ليس كذلك على الإطلاق، وقال المسؤول للمجلة: "إن ماسك يلقي نكاتا وتعليقات جانبية ويبتسم، ثم يبدو وكأنه مستاء إذا لم يضحك الناس على نكاته، واستمر في استخدام كلمة (مزعج) مثلي مثل الكثير من الأشخاص الذين يتعين عليهم التعامل معه".

وأضاف "هذه الكلمة البسيطة لا تنصف الموقف، فإن إيلون ماسك يعتبر نفسه أذكى من أي شخص في الغرفة ويتصرف على هذا الأساس حتى عندما يتحدث بأمور لا يفقه عنها شيئا، والاستماع لهذا الرجل أشبه بالاستماع إلى صرير الأظافر على الحائط – إنه ببساطة أكثر شخص مزعج تعاملت معه في حياتي".

ولم يتم الكشف عن المسؤول الكبير الذي انتقد تصرفات ماسك، ولكن من الجدير بالذكر أن شعبية ماسك تراجعت بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، حيث اندلعت احتجاجات واسعة ضده وضد مشروعه "دوج" (DOGE) كما انطلقت مظاهرات عالمية ضد شركة تسلا التابعة له مما تسبب في انخفاض مبيعاته حول العالم.

ومن المضحك أن ماسك تعرض للتنمر الإلكتروني خلال بث مباشر وهو يلعب لعبة "باث أوف إكزايل 2" (Path of Exile 2) أثناء ركوبة طائرته الخاصة حيث تعرض لكم هائل من التعليقات الغاضبة والنقد اللاذع.

elon musk spotted on the verge of tears while live streaming pic.twitter.com/eMdKzehwB9

— Right Wing Cope (@RightWingCope) April 8, 2025