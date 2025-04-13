6 إجراءات بالذكاء الاصطناعي تساعدك في التعامل مع أطفالك وإمتاعهم

لطالما كان ترفيه الأطفال وتعبئة وقتهم من أكبر التحديات بالنسبة لكثير من الأمهات والآباء، ولحسن الحظ دائما ما تكون التكنولوجيا مسعفة في هذه الأمور، وتأتي بحلول تُسهل حياتنا وتعلمنا شيئا جديدا، وآخر الثورات التكنولوجية كانت ابتكار الذكاء الاصطناعي الذي دخل حياتنا وبيوتنا وأصبح عنصرا أساسيا في تجاربنا اليومية.

وإذا كان لديكِ أطفال صغار وتواجهين مشكلة في قضاء أوقات ممتعة معهم ولم يكن لديك الوقت لتحضير قصة أو أغنية أو أي شيء ترفيهي، فإن الذكاء الاصطناعي قادر على تقديم حلول مبتكرة عن طريق بعض التوجيهات منك، وببعض المدخلات البسيطة تصبحين قادرة على تقديم الترفيه والثقافة والتعلم لأطفالك وتحويل الأنشطة اليومية إلى تجارب تعليمية ممتعة، وسنذكر لك أفضل 6 إجراءات تساعدك في التعامل مع أطفالك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

إنشاء قصة قبل النوم

تُعد القصص قبل النوم أمرا ضروريا عند كثير من الأطفال، لا سيما الذين اعتادوها، ولكن في يوم ما قد تكونين منهكة وليس لديكِ إلهام للتوصل إلى شيء، أو أن القصص التي اشتريتيها قرأتيها كلها عليهم، وتحتاجين إلى قصة جاهزة لأطفالك الذين ينتظرونك ولن يناموا سعداء بدونها.

يمكنك ببساطة أن تستخدمي أحد روبوتات الدردشة مثل "شات جي بي تي" بشكل مجاني وأن تعطيه بعض التعليمات البسيطة والأفكار، وسيبدأ بكتابة القصة في ثوانٍ، ولتحقيق أكبر فائدة يجب عليك كتابة التعليمات بعناية بحيث تكون مخصصة ومستهدفة تناسب ثقافتك.

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ويستطيع "شات جي بي تي" أن يأخذ أفكارا غامضة أو كلمات عشوائية ويصنع منها شيئا مسليا يناسب أطفالك، جربي أن تكتبي له "هل يُمكنك أن تُخبرني قصة ما قبل النوم عن فتاة صغيرة (اختر لها اسما يناسب الأطفال) شجاعة معها عصا سحرية وتعيش في طبيعة هادئة، ويحاول مخلوق ماكر (اعطه اسما شريرا مناسبا للأطفال) إيذاء الفتاة الصغيرة، ولكنها تقوم بحيل ذكية وتنتصر عليه".

سيقوم روبوت الدردشة بإنشاء القصة التي طلبتيها في ثوانٍ، ويمكنك قراءتها لأطفالك في غضون 10 دقائق وستكون النتائج مبهرة ومميزة.

إنشاء أغان للأطفال

تُعد الأغاني من أكثر الأشياء التي يقبلها الطفل ويتفاعل معها، ومن الجميل أن تقدمي لطفل شيئا مخصصا من إنشائك، ولإنشاء أغنية اليوم، فأنت لست بحاجة إلى مغن أو مُلحن أو آلات موسيقية فالذكاء الاصطناعي سيتكفل بكل شيء.

استخدمي "شات جي بي تي" واطلبي منه إعطاءك 10 اقتراحات لأغان مناسبة للأطفال، وسيقدم روبوت الدردشة اقتراحات وعناوين لأغان تناسب الأطفال، يمكنك اختيار أحدها مثل أغنية "رحلة إلى حديقة الحيوان"، اطلبي من روبوت الدردشة مرة ثانية إنشاء كلمات أغنية بعنوان "رحلة إلى حديقة الحيوان" تناسب الأطفال وسيقوم بكتابة ما طلبت.

والآن بعد أن أصبحت لديك كلمات أغنية جاهزة، يمكن الانتقال إلى المرحلة التالية، وهي إنشاء الأغنية مع الموسيقى والصوت والإيقاعات، وتتوفر عديد من المواقع التي توفر هذه الخدمة أبرزها موقع "سونو" (Suno).

ادخلي إلى موقع "سونو" وسجلي فيه، ثم اضغطي على خيار "إنشاء"، وفعّلي زر "تخصيص" في أعلى الشاشة، وستكون لديك عدة خانات– في الخانة الأولى توضع كلمات الأغنية التي أنشأها "شات جي بي تي"، وفي الخانة الثانية سيطلب اختيار أسلوب الأغنية– بعد الانتهاء من كل شيء اضغطي على زر إنشاء الموجود في الأسفل.

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سيقوم نموذج "سونو" بإنشاء أغنيتين بالكلمات التي كتبتيها، ويضيف لحنا وإيقاعا مناسبا، ورغم أن هذه الميزة جميلة وتستحق التجربة، فإن النموذج قد يعاني بعض الشيء من النطق باللغة العربية.

إنشاء صورة من وحي خيال أطفالك

يحب الأطفال تخيل الشخصيات وإبهار الآخرين بإنجازاتهم، وبمساعدة الذكاء الاصطناعي يمكنك أن تمنح طفلك فرصة ليُخرج ما في ذهنه ويجسد تخيلاته بطريقة ممتعة وتعليمية.

كل ما عليك فعله هو الدخول لأحد مولدات الصور بالذكاء الاصطناعي مثل "شات جي بي تي"، وتسجيل الدخول، وسيكون جاهزا لتوليد الصور، ومن الأفضل أن تجعلي طفلك يولد الصورة بنفسه ويكتب المدخلات بطريقته، ولكن من جهة أخرى يُفضل أن تُقدمي له بعض الإرشادات، مثل أن يكون الوصف دقيقا وموجها للوصول إلى الصورة التي يتخيلها.

وبكتابة عبارات مثل "تنين مصنوع من الغيوم" أو "روبوت يرسم تحفة فنية"، يمكن للأطفال رؤية أفكارهم تتجسد على أرض الواقع، إنها طريقة سهلة ليفهموا الذكاء الاصطناعي وخيار رائع للأطفال لتعلم الإبداع والتصميم والاطلاع على إمكانيات التكنولوجيا اللامحدودة.

يمكنك استخدام "شات جي بي تي" لإنشاء صور تلبي رغباتك، كما تتوفر عديد من المواقع لإنشاء الصور من الوصف، يمكنك تجربتها واختيار الأنسب لطفلك.

وقت الوجبات الخفيفة

قد يكون تحضير وجبات خفيفة صحية للأطفال الصغار (من عمر سنة إلى 5 سنوات) صعبا للغاية، لأن فضول الأطفال يدفعهم للمشاركة، فالمطبخ ليس مكانا آمنا للأطفال حيث يمكن للطفل أن يؤذي نفسه من سكين أو خلاط أو فرن.

ولإيجاد حل لهذه المشكلة يمكن الاعتماد على "شات جي بي تي" لإعطاء اقتراحات عن وجبات خفيفة وصحية يمكن للطفل المشاركة بها، افتحي روبوت الدردشة، وجرّبي كتابة "أعطني أفكارا لوجبات خفيفة صحية يُمكن للأطفال مساعدتي في تحضيرها"، وسيقدم لك نصائح مفيدة مثل تحضير ساندويشة صغيرة (اللبنة مثلا) وسيقول "دعي طفلك يدهن اللبنة بملعقة ويضع الخضار بترتيب معين ويرش النعناع في النهاية" أو صنع أعواد الفواكه – "قومي بتجهيز فواكه على شكل قطع، ودعي طفلك يختار ويرتب الفواكه على العود".

ابتكار ألعاب للأطفال

في الأيام الممطرة، قد تصبح تسلية الأطفال داخل المنزل تحديا لكثيرين، خاصة إذا شعر الأطفال بالملل من ألعابهم المعتادة، وفي هذه الحالة من المفيد جدا استخدام "شات جي بي تي" ليقترح بعض الألعاب التي تناسبك ولا تتطلب هواتف أو أجهزة أو مهارات خاصة.

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اكتبي في الدردشة "ابتكر لعبة بسيطة للأطفال الصغار لا تتطلب كثيرا من الإعداد أو التنظيف"، ويمكنك تخصيص طلبك بتحديد عدد أطفالك، وهل هم فتيان أم فتيات لإعطائك لعبة مخصصة.

وسيقترح لك روبوت الدردشة اسم اللعبة والعمر المناسب وطريقة اللعب، بالإضافة إلى الفوائد التي سيكتسبها طفلك من اللعبة، وبهذه التجربة تستطيعين تنمية مهارات أطفالك وقضاء وقت ممتع معهم بدل الاعتماد على الهواتف الذكية والتي قد يكون لها آثار سلبية عليهم.

إصابات الأطفال

الإصابات لدى الأطفال أمر لا مفر منه، مثل الزكام أو الكدمات الخفيفة، ولجعل رحلة التعافي سهلة وميسورة يجب الحفاظ على معنوياتهم مرتفعة وإعطاؤهم الدواء الذي غالبا ما يرفضونه.

سيكون "شات جي بي تي" مساعدا حقيقيا في هذه الأوقات وسيقدم خيارات مفيدة، مثلا اسألي روبوت الدردشة "كيف يمكنني جعل طفلي الصغير يتناول دواءه من دون شكوى؟" وسيعطيك "شات جي بي تي" خيارات منطقية وتفاصيل مناسبة، وستلاحظين أنه يهتم ببعض التفاصيل التي لا تخطر ببالك أحيانا مثل سبب الرفض، هل هو بسبب الطعم أو القوام أو بسبب الخوف، وسيقدم حلولا مجربة تناسب حالتك.

وينطبق الأمر نفسه عند حدوث كدمات ووضع ضمادة، سيكون "شات جي بي تي" مساعدا مفيدا وسيقدم أبرز الإسعافات الأولية وسيكون أداة مفيدة يمكنك اللجوء إليها للحصول على نصائح دقيقة في أي وقت.