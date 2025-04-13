تسريبات تؤكد أن "أوبن إيه آي" تعمل على إصدار "جي بي تي 4.1" بدلا من طرح "جي بي تي 5" الجديد

أفادت تسريبات أن شركة "أوبن إيه آي" تعمل على نموذج ذكاء اصطناعي تحت اسم "جي بي تي 4.1" (GPT-4.1) وسيكون خليفة لنموذج "جي بي تي -4 أو" (GPT-4o) ومن المتوقع أن يصدر قبل إصدار نموذج "جي بي تي 5" المنتظر. وفقا لموقع "بليبينغ كومبيوتر".

وقد لاحظ باحث الذكاء الاصطناعي تيبور بلاهو أن "أوبن إيه آي" تختبر نموذج "أو 3″ (o3) و"أو 4 – ميني" (o4-mini) بالإضافة إلى "جي بي تي-4.1" (GPT-4.1) وسيكون هناك إصداران رئيسان لهذا النموذج هما "نانو" (nano) و"ميني" (mini).

ويبدو أن النموذج الجديد سيكون خلفية لنموذج "جي بي تي – 4 أو" وليس "جي بي تي 4.5" والذي يركز بشكل أكبر على الإبداع وتقديم إجابات أفضل، حيث ظهر سام ألتمان في فيديو أول أمس الجمعة ألمح فيه إلى أن لدى شركته فريقا يرغب في تطوير "جي بي تي 4" من الصفر باستخدام بيانات وأنظمة تدريب جديدة.

وسأل ألتمان الفريق الذي كان معه "إذا كان بإمكانكم اختيار أي شخص ترغبون فيه، ما أصغر فريق من (أوبن إيه آي) يمكنه إعادة تدريب (جي بي تي-4) من الصفر إذا استخدمنا كل ما نعرفه ونملكه وسخّرنا كل أنظمتنا العاملة؟".

أجاب أليكس بينو المسؤول عن عملية ضبط التعلم الآلي لنموذج "جي بي تي 4.5" بأن الوصول إلى نموذج بمستوى "جي بي تي 4" يتطلب من 5 إلى 10 أشخاص فقط وأنه فعل ذلك مسبقا.

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يُذكر أن ألتمان كتب على منصة "إكس" في وقت سابق من هذا الشهر أن العملاء يجب أن يتوقعوا تأخيرا في الإصدارات الجديدة من "أوبن إيه آي" بسبب تعطل بعض العناصر ومواجهة بطء في الخدمة أحيانا نظرا لتحديات الاستيعاب، إذ إن قدرة توليد الصور الأكثر تقدما من الشركة أجبرتها على تحديد معدل معين للطلبات الشهر الماضي، وكتب ألتمان في هذا الخصوص أن "وحدات معالجة الرسومات لدينا تتلاشى" بسبب شعبية مولد الصور المدمج لمستخدمي الإصدار المجاني "شات جي بي تي".