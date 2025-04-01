واتساب يتيح للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى الحالة

أعلنت واتساب عن إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة الموسيقى إلى تحديث الحالة، وجاء هذا الخبر في منشور على الحساب الرسمي للشركة على منصة "إكس" حيث كتبت "سنطرح هذه الميزة عالميا ونتوسع خلال الأسابيع القادمة" وفق موقع "ذي إكونوميك تايمز".

وذكرت أنه بإمكان المستخدمين اختيار الموسيقى من مكتبة مدمجة تحوي ملايين المقاطع الموسيقية والأغاني لإضافتها إلى صورهم بشكل مشابه لقصص "إنستغرام".

وكتبت الشركة "تحوي مكتبتنا ملايين الأغاني يمكن الاختيار من بينها، وأي أغنية تضيفها ستكون مشفرة بالكامل، لذا لا يستطيع (تطبيق) واتساب رؤية ما تشاركه أو معرفة الأغاني التي تضيفها إلى حالتك".

what @edsheeran said you can now add music to your WhatsApp Status. find the Perfect song for every mood 🫶 pic.twitter.com/0zPluYlOCO — WhatsApp (@WhatsApp) March 28, 2025

إضافة موسيقى إلى حالة واتساب

عند إنشاء حالة ستظهر أيقونة على شكل علامة موسيقية أعلى الشاشة والتي تنقلك إلى مكتبة الأغاني، وستظهر لديك مجموعة كبيرة من الأغاني مصنفة بين أحدث الأغاني الرائجة والإصدارات الجديدة وأغانيك المفضلة.

وبعد تحديد الأغنية التي تفضلها يمكنك اختيار ملف الوسائط الذي تريد إضافة الأغنية إليه، وستكون 15 ثانية بالنسبة للصورة و60 ثانية للفيديو.

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يُذكر أن آخر مرة تصدر فيها واتساب عناوين الأخبار بسبب ميزاته الجديدة كانت عندما جعل خدمة مراسلة العملاء مجانية للشركات، ليكون أرخص وسيلة اتصال للشركات، وفقا لإكونوميك تايمز.

وقد سعى تطبيق واتساب دائما لإضافة ميزات جديدة بهدف زيادة التفاعل، مثل تحسين المكالمات بين الأجهزة المختلفة وإضافة القنوات، والآن ميزة إضافة الموسيقى إلى الحالة. وهذا التحديث متوفر عالميا، ومن المتوقع أن يزيد تفاعل المستخدمين مع المنصة.