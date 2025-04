واتساب يتيح للمستخدمين إضافة الموسيقى إلى الحالة

أعلنت واتساب عن إضافة ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة الموسيقى إلى تحديث الحالة، وجاء هذا الخبر في منشور على الحساب الرسمي للشركة على منصة "إكس" حيث كتبت "سنطرح هذه الميزة عالميا ونتوسع خلال الأسابيع القادمة" وفق موقع "ذي إكونوميك تايمز".

وذكرت أنه بإمكان المستخدمين اختيار الموسيقى من مكتبة مدمجة تحوي ملايين المقاطع الموسيقية والأغاني لإضافتها إلى صورهم بشكل مشابه لقصص "إنستغرام".

وكتبت الشركة "تحوي مكتبتنا ملايين الأغاني يمكن الاختيار من بينها، وأي أغنية تضيفها ستكون مشفرة بالكامل، لذا لا يستطيع (تطبيق) واتساب رؤية ما تشاركه أو معرفة الأغاني التي تضيفها إلى حالتك".

you can now add music to your WhatsApp Status. find the Perfect song for every mood 🫶 pic.twitter.com/0zPluYlOCO

— WhatsApp (@WhatsApp) March 28, 2025