ميزات شاومي 15 الفاخر

أطلقت شركة شاومي هاتفها الذكي 15 الفاخر الجديد الذي يزخر بالعديد من وظائف الذكاء الاصطناعي المفيدة، وقد نال تقييمات إيجابية في جميع المراجعات التي خضع لها.

وظائف الذكاء الاصطناعي

وقد زادت وظائف الذكاء الاصطناعي في الهاتف الذكي الجديد من شاومي، حتى تم تخصيص قسم خاص بها في إعدادات نظام التشغيل غوغل أندرويد.

وفي البداية، يظهر المترجم الفوري بالذكاء الاصطناعي، والذي يقوم بالترجمة بين شخصين أو أكثر، لا يفهمون بعضهم البعض، وكل ما على المستخدم هو رفع الهاتف الذكي والبدء في التحدث، وبعد ذلك سيظهر كل شيء مترجما بشكل مباشر ومعروضا على الشاشة.

وبالإضافة إلى ذلك، يتوفر مولد النصوص بالذكاء الاصطناعي في تطبيق الملاحظات (Notes). وبالإضافة إلى ذلك يقوم تطبيق فويس ميمو (Voice Memo) بتحويل التسجيلات إلى نص مكتوب مباشرة، كما أنه يتذكر المتحدثين المختلفين ويقوم بإنشاء ملخصات عملية.

وتصل وظائف الذكاء الاصطناعي إلى تطبيق الكاميرا، فعندما يقوم المستخدم بالتقاط صورة مكبرة بدرجة كبيرة لدرجة أنها تبدو مشوشة وبتباين ضعيف، تعمل وظيفة الذكاء الاصطناعي على تصحيح الصورة وتبدو في تطبيق المعرض متوازنة وواضحة ودافئة.

وبطبيعة الحال يمكن الاعتماد على وظائف الذكاء الاصطناعي في تحرير الصور، فإذا تم تكبير الصورة أكثر من اللازم يقوم الذكاء الاصطناعي بإنشاء مساحة على الجانب الأيسر. وإذا ظهرت بعض الانعكاسات على النافذة، فإنه يمكن الاعتماد على وظيفة الذكاء الاصطناعي للتخلص من هذه الانعكاسات، علاوة على أنه يمكن إزالة سلة المهملات من خلفية الصورة، والتي تشوه المنظر العام بواسطة الذكاء الاصطناعي.

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وعلى الجانب الآخر، لم تكن وظيفة "إيه آي إنهينس" (AI Enhance) -التي تتيح إمكانية تحميل الصور إلى سيرفر شاومي من أجل تحسين الصور- مقنعة في الاختبار لأن الكثير من التحسينات المزعومة بالكاد كانت ظاهرة.

وعلى غرار بقية التجهيزات التقنية، اعتمدت الشركة الصينية على نفس الكاميرا من العام الماضي بدون أية تغييرات ولكنها أصبحت أفضل، ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بنفس وضعية العدسات بوحدة الكاميرا المربعة، والتي تعطي انطباعا بوجود 4 عدسات، ولم تطرأ أية تحسينات على الكاميرا الرئيسية أيضا.

ولكن بمجرد التقاط الصور يلاحظ المستخدم الاختلافات التي يحدثها البرنامج الجديد، فعند إجراء عملية زوم يلاحظ المستخدم تشويشا أقل مقارنة بموديل العام الماضي، حتى أثناء التصوير الليلي، كما تبدو صور البورتيريه أكثر طبيعية وخاصة في نطاق الشعر.

وتظهر الصور ذات الزاوية الواسعة بشكل أفضل، على الرغم من أنها تظل ضبابية في بعض الأحيان عند التقاطها في ظل ظروف الإضاءة السيئة، وتعمل عدسة زوم بدقة 50 ميغابكسل، وظهرت بشكل مقنع في اللقطات الماكرو.

وتتجلى الميزة العملية للوظيفة الجديدة في وضع "فاست شوت" (Fastshot) الذي يمتاز بسرعة غالق تبلغ 0.6 ثانية، ويضيف هذا الوضع قيمة حقيقية إلى الموضوعات المتحركة مثل الأطفال أو الحيوانات.

بطارية كبيرة

وعلى صعيد التجهيزات التقنية، يزخر الهاتف الذكي شاومي 15 ببطارية كبيرة سعة 5240 مللي أمبير/ساعة، والتي يمكن إعادة شحنها بسرعة وبقدرة تصل إلى 90 واط، بالإضافة إلى دعم وظيفة الشحن اللاسلكي بقدرة تصل إلى 20 واط، وعلى الرغم من البطارية الكبيرة فإن الهاتف الذكي يبدو بحجم مدمج ووزن خفيف.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للهاتف الذكي الجديد على شاشة أومليد (Amoled) قياس 6.36 بوصات تعمل بدقة وضوح 2670 × 1200 بيكسل، وتمتاز بدرجة سطوع قصوى تصل إلى 3200 نيت، وتظهر أهمية ذلك عند استعمال الهاتف الذكي في الهواء الطلق.

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معالج فائق الأداء

ويعتبر المعالج فائق الأداء من أبرز التجهيزات التقنية بالهاتف الذكي الجديد، والذي يتفوق على سرعة المعالج المستخدم في الموديل شاومي 14، وتظهر أهمية المعالج الجديد عند تشغيل الألعاب أو تحرير مقاطع الفيديو أو استعمال التطبيقات كثيفة الحوسبة.

وقد تحسنت جوانب الاستدامة مع إطلاق الهاتف الذكي الجديد، حيث وعدت الشركة الصينية عملاءها بتحديث نظام التشغيل غوغل أندرويد لمدة 4 سنوات، وتوفير تحديثات الأمان لمدة 6 سنوات.

ويتوافر الهاتف الذكي الجديد من شاومي باللون الأسود والأبيض والأخضر والفضي، بذاكرة وصول عشوائي سعة 256 أو 512 غيغابايت.