ما بدائل خدمة مايكروسوفت 365؟

يعمل مساعد الذكاء الاصطناعي مايكروسوفت "كوبايلوت" (Copilot) حاليا في خدمة مايكروسوفت 365، التي تتيح للمستخدم الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات والخدمات السحابية، بما في ذلك حزمة البرامج المكتبية "ورد" (Word) و"إكسل" (Excel) و"آوتلوك" (Outlook) و"باور بوينت" (Powerpoint) وبرنامج تحرير الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي مايكروسوفت "ديزاينر" (Designer).

وقد استغلت الشركة الأميركية هذه الفرصة لزيادة أسعار الاشتراك في حزمة البرامج المكتبية، ولكن يمكن للعملاء الحاليين، الذين لا يرغبون في مواصلة الاشتراك أو لا يحتاجون إلى وظائف الذكاء الاصطناعي، التحول إلى التعريفات الجديدة "سنغل كلاسيك" (Single Classic) أو "فاميلي كلاسيك" (Family Classic).

ومع ذلك، فإنه ليس من السهل الوصول إلى إمكانية التحويل، فمن أجل الحصول على اشتراكات خالية من وظائف الذكاء الاصطناعي يتعين على المستخدم تسجيل الدخول أولا إلى حساب مايكروسوفت (Account.microsoft.com) ، ثم الانتقال إلى "الاشتراك"، ثم النقر على البند "إلغاء الاشتراك".

وبعد اختيار أحد اشتراكات كلاسيك الجديدة، سيتم التحويل تلقائيا مع التجديد التالي للاشتراك، وأكدت شركة مايكروسوفت أن التحويل متاح "لفترة محدودة من الوقت"، ولكنها لم تذكر موعدا نهائيا لهذه المهلة.

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وبالنسبة للعملاء الحاليين، الذين لا يرغبون في إجراء أي تعديلات، فإنهم سيدفعون بدءا من التجديد التالي للاشتراك نحو 100 دولار سنويا للاشتراك في "سنغل كلاسيك"، أما أصحاب الاشتراك "فاميلي كلاسيك" فسيدفعون نحو 130 دولارا سنويا.

وحتى مع زيادة أسعار الاشتراكات، فإن المستخدم لن يتمكن في أغلب الأحيان من استعمال مساعد الذكاء الاصطناعي بشكل غير محدود، إذ توجد حصة شهرية من "رصيد الذكاء الاصطناعي"، الذي لا يمكن نقله إلى الشهر التالي، وإذا كانت هذه الحصة الشهرية غير كافية، فعندئذ يلزم الاشتراك في "كوبايلوت برو" (Copilot Pro) نظير تكلفة إضافية.

وبالنسبة للعملاء الجدد، الذين لا يرغبون في وظائف الذكاء الاصطناعي، فيمكنهم حجز التعريفة الأغلى بما في ذلك مساعد الذكاء كوبايلوت، وبعد ذلك يتم الانتقال إلى اشتراك كلاسيك، وبطبيعة الحال يمكن إلغاء الاشتراك في أي وقت أو عدم الاشتراك على الإطلاق.

بدائل مجانية

وأشارت هيئة اختبار السلع والمنتجات الألمانية إلى أن هناك عديدا من البدائل المجانية لخدمة مايكروسوفت 365. وتتضمن حزمة البرامج المكتبية "ليبر أوفيس" (LibreOffice) المجانية برامج لتحرير النصوص ومعالجة الجداول والعروض التقديمية، وتتوافق هذه البرامج مع المستندات النصية أو معالجة الجداول، التي تم إنشاؤها بواسطة خدمة مايكروسوفت 365، إذ يمكن فتحها أو حفظها بتنسيقات أخرى.

وتتوافر حزمة البرامج المكتبية "ليبر أوفيس" للأجهزة المزودة بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز و"ماك أو إس" ولينوكس، وتتوافر حزمة البرامج المكتبية كولابورا أوفيس (Collabora Office) المعتمدة على "ليبر أوفيس" للأجهزة الجوالة المزودة بنظام "آي أو إس" وغوغل أندرويد.

وبالنسبة لبدائل برنامج البريد الإلكتروني، فإنه يتوافر البرنامج المجاني موزيلا ثندربيرد (Thunderbird)، الذي يتضمن عديدا من الوظائف العملية، مثل التقويم وإدارة جهات الاتصال. ويتوافر برنامج ثندربيرد للأجهزة المزودة بنظام مايكروسوفت ويندوز و"ماك أو إس" ولينوكس و"آي أو إس" وغوغل أندرويد.