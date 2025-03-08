تكنولوجيا

هواتف سامسونغ تعمل كمفاتيح رقمية للسيارات

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سيارات أودي إي6 إيه- ترون وسلسلة كيو6 إيه- ترون وسلسلة أودي إي5 مشمولة بميزة المفاتيح الرقمية من سامسونغ (غيتي)
8/3/2025

أعلنت شركة سامسونغ أنه يمكن استعمال العديد من هواتفها الذكية الجديدة كمفاتيح رقمية في الكثير من السيارات مثل موديلات أودي وفولفو وبوليستار، ويتم تنفيذ ذلك عن طريق تطبيق محفظة سامسونغ (Wallet)، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أنه يمكن لأصحاب هواتف سامسونغ تخزين مفتاح السيارة بشكل رقمي في تطبيق محفظة سامسونغ، وفي هذه الحالة لن تكون هناك مشكلة عندما ينسى المرء مفتاح السيارة في المنزل.

وقد أتاحت سامسونغ هذه الوظيفة في السابق لأصحاب سيارات أودي من سلسلة "إيه6 إي- ترون" (A6 e-tron) وسلسلة "كيو6 إيه- ترون" (Q6 e-tron) وسلسلة "أودي إيه5" (A5)، كما أنها أصبحت متاحة حاليا لسيارات "فولفو إيه أكس 90″ (EX90) و"بوليستار 3" (Polestar 3).

كيفية العمل

في البداية يحتاج قائد السيارة إلى المفتاح الرقمي (Digital Key) من سامسونغ، والذي يمكن استعماله عن طريق تطبيق محفظة سامسونغ، ولكن يُشترط لذلك استعمال هاتف من موديلات سامسونغ غالاكسي إس20 (Galaxy S20) أو "زد فلب2" (ZFlip2) أو "زد فولد2" (ZFold2) أو الإصدارات الأحدث.

لا يستلزم أن يكون الهاتف الذكي في يد المستخدم بل يمكن مشاركة المفتاح الرقمي لاسلكيا مع الأصدقاء وأفراد العائلة (الألمانية)

ويتيح المفتاح الرقمي سامسونغ لقائد السيارة إمكانية تأمين أقفال السيارة وتحريرها وإدارة المحرك وفتح صندوق السيارة بواسطة نظام الوصول بدون مفتاح (Remote Keyless Entry) والمعروف اختصارا باسم آر كيه إي (RKE).

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ولا يستلزم أن يكون الهاتف الذكي في يد المستخدم، بل يمكن مشاركة المفتاح الرقمي لاسلكيا مع الأصدقاء وأفراد العائلة، ويمكن لقائد السيارة تعطيل المفتاح الرقمي في أي وقت.

وأكدت سامسونغ أن تطبيق محفظة سامسونغ يتمتع بحماية كنوكس (Knox) ويستوفي معايير الأمان الصارمة "+إي إيه 6" (EAL6+)، والتي تهدف إلى منع سرقة المفتاح الرقمي. وفي حالة فقدان المفتاح الرقمي فإنه يمكن حظره وإزالته عن طريق وظيفة سامسونغ فايند (Find).

ويتم نقل مفتاح السيارة الرقمي عن طريق بروتوكولات الاتصالات القياسية (Car Connectivity Consortium)، وتقنية النطاق العريض اللامحدودة والمعروفة اختصارا يو دبليو بي (UWB).

ومن المقرر توسيع قائمة الموديلات المدعومة من سيارات فولفو وبوليستار قريبا مع إضافة ماركات جديدة.

المصدر : الألمانية

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