"أوبريتر" وكيل ذكاء اصطناعي من "أوبن إيه آي" يمكنه القيام بالعديد من النشاطات بدلا عنك

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" أنها ستطرح وكيل ذكاء اصطناعي جديد تحت اسم "أوبريتر" (Operator) يمكنه أداء المهام نيابة عنك، وسيتوفر لمشتركي "برو" (Pro) في أستراليا والبرازيل وكندا والهند واليابان وسنغافورة وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والمزيد من البلدان. وفقا لموقع "ذا صن".

وأضافت الشركة أن "أوبريتر" سيكون متاحا في معظم البلدان التي يتوفر فيها "شات جي بي تي" باستثناء الاتحاد الأوروبي وسويسرا والنرويج وليختنشتاين وآيسلندا.

وقد أعلنت الشركة عن "أوبريتر" لأول مرة الشهر الماضي، وهو أداة مستقلة يمكن توجيهها للقيام بمهام محددة، وكل ما يحتاجه هو صورة لقائمة التسوق خاصتك، وسيقوم بشراء ما تحتاجه عبر الإنترنت، ويمكنه أيضا طلب سيارة "أوبر" (Uber) أو حجز طاولة في مطعمك المفضل من خلال منصة "أوبن تيبل" (OpenTable).

ودُرّب وكيل الذكاء الاصطناعي الجديد على تصفح الويب مثل الإنسان، فهو قادر على التنقل بين الصفحات الإلكترونية والقوائم والأزرار كالتي يفعلها الإنسان باستخدام لوحة المفاتيح والفأرة، ولكنه يفعل ذلك بشكل افتراضي.

ولا داعي للقلق بشأن عمليات تسجيل الدخول أثناء جولة التسوق، فإن شركة "أوبن إيه آي" تقول إن "أوبريتر" سيطلب من المستخدم تولي المهام التي تتطلب تسجيل الدخول أو تفاصيل الدفع، وهكذا لن يكون لوكيل الذكاء الاصطناعي أي صلاحيات تخوله استخدام معلومات التسجيل أو تفاصيل الدفع، كما يمكن التأكد من أي طلب قبل الموافقة على عملية الشراء.

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وقال سام ألتمان خلال إعلانه عن "أوبريتر" الشهر الماضي "نعتقد أن هذا سيكون اتجاها كبيرا في الذكاء الاصطناعي، وسيؤثر بشكل كبير على نشاطات الناس ومدى إنتاجيتهم وما يمكنهم إنجازه".

وفي وقت سابق من هذا العام، قال ألتمان "أعتقد أن وكلاء الذكاء الاصطناعي سيغيرون إنتاج الشركات بشكل ملموس مما يجعلها أكثر كفاءة"، وأضاف "إن وكلاء الذكاء الاصطناعي سينضمون بشكل موسع إلى قوة العمل في عام 2025، وسيكونون قادرين على التدريب في معظم المهام الإدارية لقطاعات مثل التمويل وخدمة العملاء والمبيعات".

يُذكر أن هناك منافسة كبيرة في هذا المجال مع شركات مثل غوغل و"أنثروبيك" (Anthropic) و"رابيت" (Rabbit) والتي تبني وكلاء ذكاء اصطناعي قادرة على أداء مهام مماثلة، ولكن مشروع غوغل لا يزال في قائمة الانتظار، بينما شركة "أنثروبيك" تمنح الوصول إلى وكيل الذكاء الاصطناعي من خلال واجهة برمجة التطبيقات "إيه بي آي" (API)، أما شركة "رابيت" فتتيح نموذجها للمستخدمين الذين يمتلكون جهازها فقط.