10 إعدادات في خيار المطورين ينبغي عليك معرفتها

تحتوي الهواتف التي تعمل بنظام أندرويد على إعداد مخفي يحوي الكثير من الخيارات التي تسمح بتجاوز الوظائف العادية وتوفر تحكما أكبر في الجهاز، وهذا الإعداد هو خيارات المطورين، ولكن إن بحثت عنها في إعدادات الهاتف فلن تجدها لأن نظام أندرويد لن يعرضها للمستخدم العادي الذي قد يُعدل عليها ويتسبب بمشاكل في هاتفه دون قصد.

وإذا أردت تخصيص تجربتك بشكل أفضل فيمكنك البدء من خيار المطورين، ويمكن الوصول إليه في أغلب الهواتف من الإعدادات، ثم الضغط على "حول الهاتف"، ثم معلومات البرنامج وستجد رقم الإصدار، اضغط عليه 7 مرات متتالية وسيفتح خيار المطورين وتظهر رسالة تقول "أنت الآن مطور".

وسيظهر خيار المطورين أسفل صفحة الإعدادات، وعند الدخول إليه ستجد الكثير من الخيارات التي قد تكون غير مفهومة بالنسبة لك، ولهذا سنشرح أهم 10 خيارات قد تغير تجربتك.

تصحيح أخطاء "يو إس بي"

إذا كنت مطورا لنظام أندرويد أو شخصا هاويا يحب التجربة، فإن تفعيل تصحيح أخطاء "يو إس بي" (USB) هو الخيار الأول الذي تحتاجه في خيارات المطورين، إذ يوفر هذا الخيار وصولا عالي المستوى إلى جهازك، مما يجعله مفيدا في أغراض التصحيح واستكشاف الأخطاء.

ومع هذا الخيار يمكنك استخدام "إيه دي بي" (ADB) لتشغيل أوامر متقدمة واستخراج سجلات الأخطاء وتثبيت تطبيقات بشكل مباشر والمزيد.

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وفي الإصدارات القديمة من أندرويد كان بإمكانك فقط التصحيح عبر اتصال "يو إس بي". ومع ذلك، تدعم الإصدارات الأحدث التصحيح اللاسلكي عبر الواي فاي، مما يتيح لك تشغيل أوامر "إيه دي بي" لاسلكيا.

إعداد "يو إس بي" الافتراضي

قد توصل هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد مع حاسوبك بهدف نقل ملفات أو صور أو فيديوهات، ولكن الهاتف سيقوم بالشحن ولن يفعل أي شيء آخر، وإذا واجهت هذه المشكلة فإن إعداد "يو إس بي" الافتراضي في خيارات المطورين هو الحل، إذ يوفر لك خيارات للاتصال بين هاتفك والحاسوب، منها نقل الملفات ونقل الصور وتقييد "يو إس بي" وخيار شحن الهاتف فقط، ومن المهم أن تعرف أن الخيار لن يعمل إلا عند فتح قفل الهاتف وتوصيله بحاسوب موثوق.

تعديل سرعة الرسوم المتحركة

يستخدم نظام أندرويد رسوما متحركة عند فتح التطبيقات أو التبديل بينها، وقد لا تلاحظ هذه الأشياء إذا كان هاتفك سريعا، ويمكن ضبط هذه الرسوم من خلال 3 خيارات، وهي حجم الرسوم المتحركة للنافذة وحجم الرسوم المتحركة للنقل وطول مدة الرسوم المتحركة.

وعند اختيار أحدها ستظهر العديد من القيم، وخذ بالحسبان أن القيم الأقل هي الأسرع والقيم الأعلى أبطأ، ويمكنك تجربة القيمة "إكس 0.5" (x0.5) لجعل هاتفك يبدو أكثر استجابة.

ومع ذلك قد تختفي الرسوم المتحركة عند التبديل بين التطبيقات خاصة إذا كان هاتفك بطيئا، لذا من الأفضل إعادتها إلى سرعتها الطبيعية إذا بدا هاتفك غير سلس بعد تسريعها.

عرض معدل التحديث

تتميز هواتف أندرويد الحديثة بشاشات ذات معدلات تحديث عالية وقدرة على ضبط معدل التحديث ديناميكيا بحسب المحتوى الذي تشاهده، مما يساعد في توفير عمر البطارية وتقديم تجربة مشاهدة أفضل.

وقد تكون مهتما كمطور أو هاوٍ بمعرفة معدل تحديث شاشة هاتفك عند بث المحتوى أو تشغيل تطبيقات معينة، ويمكنك ذلك من خيار "إظهار معدل التحديث" في خيارات المطورين، الذي يعرض معدل التحديث في الزاوية العلوية اليسرى.

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ويمكن تفعيل خيار فرض معدل التحديث الأقصى للحصول على سلاسة إضافية، ولكن ذلك سيؤثر على عمر البطارية لأن هذا الخيار سيُجبر هاتفك على استخدام أعلى معدل تحديث لتحسين تجربة العرض.

بيانات الهاتف نشطة دائما

في الكثير من الأحيان تكون بيانات الهاتف المحمول نشطة للتبديل السريع بين الشبكات حتى عندما يكون هاتفك متصلا بشبكة واي فاي، وهذا خيار مفيد إذا كنت تتنقل بين الشبكات بشكل منتظم، ولكن بالنسبة لمعظم الأشخاص يمكن أن يؤثر هذا على عمر البطارية.

وهذا الخيار يكون مُفعلا في أغلب هواتف أندرويد مما يضمن التنقل السلس بين شبكة الهاتف وشبكة الواي فاي مع الحد الأدنى من انقطاع الاتصال ولكن على حساب البطارية، وإذا كُنت تستخدم شبكة الواي فاي دائما فلا داعي لهذا الخيار.

الخدمات قيد التشغيل

يشبه هذا الإعداد بشكل كبير مدير المهام الموجود على الحاسوب والذي يعرض الخدمات والعمليات الجارية مع حالة الذاكرة، وإذا وجدت هاتفك يعمل بشكل غريب أو أردت الاطلاع على التطبيقات والعمليات التي تستنزف ذاكرة الجهاز، فإن "الخدمات قيد التشغيل" هي المكان المناسب لذلك، ومن خلالها يمكنك إنهاء مهمة أي عملية لا ترغب بها.

فرض الوضع الداكن

يُعد الوضع الداكن أو الوضع المظلم من أفضل الإضافات التي أصدرتها أندرويد في السنوات الأخيرة، وقد لاقى رواجا كبيرا بين المستخدمين وخاصة محبي التكنولوجيا، ولكن هناك بعض التطبيقات لا تدعم الوضع الداكن، مما جعل العديد من المستخدمين مستائين من وجود تطبيق متوهج بين تطبيقاتهم الداكنة.

ولكن أندرويد وجدت حلا لهذه الحالة من خلال إعداد "فرض الوضع الداكن" في خيار المطورين والذي يفرض هذا الوضع في التطبيقات حتى ولو لم تكن مدعومة بالكامل، ولكن قد تواجه بعض المشاكل عند تفعيله مثل أن يصبح الخط والخلفية بلون داكن، مما يجعل الكلام صعب القراءة وبالتالي صعوبة في استخدام التطبيق.

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عرض أجهزة البلوتوث دون أسماء

في بعض الأحيان قد يفشل هاتفك في اكتشاف جهاز البلوتوث الذي تحاول الاقتران به، ورغم وجود عدة أسباب لذلك، فإن المشكلة قد تحدث أحيانا لأن جهاز البلوتوث ليس له اسم معين، فنظام أندرويد لا يعرض الأجهزة التي لا تتضمن أسماء، ولحل هذه المشكلة يمكن تفعيل خيار "عرض أجهزة البلوتوث بدون أسماء" والذي يعرض العناوين الفيزيائية "ماك أدريس" (MAC Address) لأجهزة البلوتوث التي لا تتضمن أسماء، ويُعد هذا الخيار مفيدا إذا كنت تستخدم أجهزة بلوتوث مختلفة.

إيقاف مستوى الصوت المطلق

إن تمكين مستوى الصوت المطلق للبلوتوث على أجهزة أندرويد يكون مفعلا بشكل افتراضي، مما يعني أن أزرار الصوت على هاتفك وجهاز البلوتوث الخاص بك تتحكم في المستوى نفسه للصوت، ورغم أنه عادة ما يكون مريحا، فإنه قد يسبب مشاكل مع بعض أجهزة البلوتوث.

ولكن تفعيل خيار "إيقاف مستوى الصوت المطلق" يعني أن مستوى صوت هاتفك وجهاز البلوتوث سيستخدمان مستويين منفصلين من الصوت، وهذا مفيد إذا كانت سماعات البلوتوث لا تعمل بشكل صحيح مع هاتفك أو إذا كان الصوت فيها مرتفعا جدا أو هادئا جدا، وإذا فعّلت هذا الخير قد تحتاج لفصل وإعادة توصيل جهاز البلوتوث وأحيانا إعادة تشغيل هاتفك حتى يتفعل الوضع الجديد.

عدم الاحتفاظ بالأنشطة

إذا كنت مطور تطبيقات فقد تجد إعداد "عدم الاحتفاظ بالأنشطة" في خيارات المطور مفيدا جدا، لأنه عند تفعيله سيقوم نظام أندرويد بتدمير العمليات في كل تطبيق بمجرد مغادرتك له، ويمكنك استخدام هذا لاختبار سلوك التطبيق تحت ظروف مختلفة.

ولا تُفعّل هذا الخيار لزيادة مساحة ذاكرة الوصول العشوائي في هاتفك، لأن إغلاق عمليات الخلفية باستمرار قد يضر بأداء الهاتف في أنظمة أندرويد الحديثة أكثر مما يفيده.

وفي النهاية، يجب أن تعرف أن خيارات المطورين لا تقتصر على هذه الـ10 إعدادات بل هناك الكثير، ولكن ما لم تكن مطورا أو هاوي تكنولوجيا وتحب العبث بإعدادات نظام التشغيل فلن تجدها مفيدة، غير أنه من الرائع أن توفر غوغل هذه الأدوات للمطورين التي تختصر لهم وقتا كبيرا في عملهم.