كيف تستعيد كلمة سر "جيميل" الموجود على هاتفك؟

أول خطوة مفيدة تفعلها عند شراء هاتف جديد يعمل بنظام أندرويد هي إنشاء حساب "جيميل" أو تسجيل دخول إلى حسابك ثم تلتفت لإعدادات الجهاز الأخرى، ولكن بعد ذلك قد تظل سنوات دون أن تُدخل كلمة سر حسابك وهذا ما يؤدي في النهاية إلى نسيانها، وشركة غوغل تعرف ذلك ولهذا قامت بإضافة خيار "مدير كلمات المرور" والذي يسمح لك بعرض جميع كلمات المرور المحفوظة في جهازك.

ومن الجدير بالذكر أن "مدير كلمات المرور" لا يعرض حساباتك على "جيميل" فقط، بل يُظهر جميع كلمات المرور المُدخلة على جهازك مثل "فيسبوك" و"إكس" و"إنستغرام" ومواقع الويب التي سجلت بها شريطة أن تكون وافقت على حفظ كلمة المرور فيها.

وإذا كنت قلقلا من وصول المتطفلين إلى كلمات السر خاصتك، فإن غوغل توفر حماية لحساباتك ولا يمكن الوصول إلى كلمات المرور دون إدخال بصمة الإصبع أو بصمة الوجه أو كلمة مرور الهاتف.

3 طرق للوصول إلى كلمة سر "جيميل" في جهازك

يوجد العديد من الطرق لعرض كلمة المرور لحساب الجيميل الخاص بك بالإضافة إلى الحسابات الأخرى، وسنذكر أبرز هذه الطرق:

تطبيق "جيميل" : افتح تطبيق "جيميل" في هاتفك، وفي الزاوية العلوية اليسرى اضغط على صورة ملفك الشخصي أو رمز الدائرة في حال لم توجد صورة، ثم اضغط على "حساب غوغل"، ابحث عن خيار "الأمان" وانقر عليه، ثم انزل إلى أسفل الصفحة وستجد خيار "مدير كلمات المرور"، عند الضغط عليه ستجد جميع الحسابات المحفوظة على جهازك، ابحث عن حساب "غوغل.كوم" (google.com) وانقر عليه، سيطلب منك إدخال بصمة الإصبع لعرض حسابك وستجد كلمة المرور على شكل نقط، اضغط على رمز العين المجاور وستظهر كلمة مرور حساب "جيميل" الخاص بك.

: افتح تطبيق "جيميل" في هاتفك، وفي الزاوية العلوية اليسرى اضغط على صورة ملفك الشخصي أو رمز الدائرة في حال لم توجد صورة، ثم اضغط على "حساب غوغل"، ابحث عن خيار "الأمان" وانقر عليه، ثم انزل إلى أسفل الصفحة وستجد خيار "مدير كلمات المرور"، عند الضغط عليه ستجد جميع الحسابات المحفوظة على جهازك، ابحث عن حساب "غوغل.كوم" (google.com) وانقر عليه، سيطلب منك إدخال بصمة الإصبع لعرض حسابك وستجد كلمة المرور على شكل نقط، اضغط على رمز العين المجاور وستظهر كلمة مرور حساب "جيميل" الخاص بك. الإعدادات : يمكنك الوصول إلى "مدير كلمات المرور" وعرض كلمات مرور حساباتك من خلال الإعدادات والضغط على "غوغل" لتفتح لديك خدمات غوغل، وهنا ستجد "مدير كلمات غوغل" وما عليك سوى تنفيذ الخطوات السابقة.

: يمكنك الوصول إلى "مدير كلمات المرور" وعرض كلمات مرور حساباتك من خلال الإعدادات والضغط على "غوغل" لتفتح لديك خدمات غوغل، وهنا ستجد "مدير كلمات غوغل" وما عليك سوى تنفيذ الخطوات السابقة. متصفح كروم: أسهل طريقة للوصول إلى كلمات سر حساب "جيميل" الخاص بك في الهاتف أو الحاسوب هي عن طريق متصفح "غوغل كروم" – افتح المتصفح وانتقل إلى الإعدادات ثم "مدير كلمات سر غوغل" وستظهر حساباتك كما في الطريقتين السابقتين.

حساب الجيميل لا يظهر في مدير كلمات المرور

أغلب المستخدمين عندما يريدون إضافة حساب "جيميل" إلى هواتفهم، فإنهم يستخدمون تطبيق "جيميل" المثبت على الهاتف، ولكن عند إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور لا يقوم الهاتف بحفظ معلومات التسجيل في "مدير كلمة المرور" ولهذا لن تكون قادرا فيما بعد على إظهار كلمة المرور التي قد نسيتها.

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وبالمقابل لو أنك سجلت الدخول إلى حساب "جيميل" عن طريق متصفح "كروم" واكملت إعدادات التسجيل ستظهر نافذة منبثقة لحفظ كلمة المرور، لو اخترت "موافق" فسيُحفظ البريد الإلكتروني وكلمة المرور داخل مدير كلمات المرور، ويمكنك إظهار كلمة مرور حسابك متى أردت.

ولكن قد تسأل نفسك "ماذا لو نسيت كلمة مرور حساب جيميل على هاتفي ولا يمكنني إظهاراها في مدير كلمات المرور؟"، هنا يمكنك القيام بحيلة لتجنب خسارة حسابك، وهي إعادة تعيين كلمة مرور حساب "جيميل".

ورغم أن عملية إعادة تعيين كلمة المرور في أغلب الحسابات تتطلب إدخال كلمة المرور القديمة، ولكن الأمر مختلف في حساب "جيميل"، فإذا كان حسابك موجود على الهاتف فيمكنك إعادة تعيين كلمة المرور دون الحاجة لتذكر كلمة المرور القديمة.

ويمكنك ذلك ببساطة من خلال الدخول إلى إعدادات الحساب واختيار "الأمان" ثم ابحث عن خيار "كلمة المرور" واضغط عليها، سيطلب منك بصمة الإصبع فقط وبعدها سيسمح لك بتعيين كلمة مرور جديدة.