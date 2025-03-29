"إكس إيه آي" التابعة لإيلون ماسك تستحوذ على منصة "إكس" والوليد بن طلال يعلق

استحوذت شركة "إكس إيه آي" التي يمتلكها إيلون ماسك على منصة إكس في صفقة تقدر قيمة موقع التواصل الاجتماعي عند 33 مليار دولار.

وتتيح مشاركة قيمة شركته المتخصصة في الذكاء الاصطناعي مع المستثمرين في الشركة، المعروفة سابقا باسم تويتر، بحسب وكالة رويترز.

ويمكن أن تعزز الصفقة أيضا قدرة إكس إيه آي على تدريب روبوت الدردشة الخاص بها المعروف باسم غروك.

وكتب ماسك، الذي يرأس شركتي تسلا وسبيس إكس أيضا، في منشور على إكس "مستقبل إكس إيه آي وإكس مترابط. اليوم، نتخذ رسميا خطوة دمج البيانات والنماذج والحوسبة والتوزيع والمهارات".

وأضاف أن الدمج يقيّم "إكس إيه آي عند 80 مليار دولار وإكس عند 33 مليار دولار (45 مليار دولار مخصوما منها 12 مليارا ديونا)".

ولم يرد ممثلو إكس وإكس إيه آي بعد على طلبات للتعليق لرويترز. ولا تزال تفاصيل كثيرة عن الصفقة غير واضحة، مثل كيفية دمج إدارة إكس في الشركة الجديدة أو ما إذا كانت ستُجرى عملية تدقيق تنظيمي.

ويعتبر ماسك، وهو أغنى رجل في العالم، حليفا مقربا للرئيس الأميركي دونالد ترامب ومسؤول عن إدارة الكفاءة الحكومية.

وقال المستثمر السعودي الأمير الوليد بن طلال، مالك شركة المملكة القابضة الاستثمارية، إنه طلب هذا التطور مشيرا إلى أن شركاته هي ثاني أكبر المستثمرين في إكس وإكس إيه آي.

الإعلان عن (دمج) شراء شركة @xai لشركة @X وهو الأمر الذي طالبت به وتوقعته. صفقة تاريخة اذ كل من شركة @Kingdom_KHC و @Alwaleed_Talal مستثمرة في كل من الشركتين ومجموعتنا ثاني أكبر مساهم في كل من @xai و @X مع حليفنا الاستراتيجي @elonmusk المتوقع بعد هذه الصفقة أن تصل قيمة value… https://t.co/wlHnQikmFr — الوليد بن طلال (@Alwaleed_Talal) March 29, 2025

وكتب على منصة إكس "الإعلان عن (دمج) شراء شركة إكس إيه آي لشركة إكس، وهو الأمر الذي طالبت به وتوقعته. صفقة تاريخية… ومجموعتنا ثاني أكبر مساهم في كل من إكس إيه آي وإكس مع حليفنا الإستراتيجي إيلون ماسك".

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وأضاف "المتوقع بعد هذه الصفقة أن تصل قيمة استثماراتنا من 4 إلى 5 مليارات دولار، أي بين 15 و20 مليار ريال والعداد ماشي، بحمد الله".

وذكر مستثمر في إكس إيه آي، طلب عدم الكشف عن هويته، أنه لم يتفاجأ بالصفقة، إذ تعتبر تعزيزا من ماسك لقيادته وإدارته لشركتيه.

وأضاف المستثمر أن ماسك لم يطلب موافقة المستثمرين، لكنه أبلغهم أن الشركتين تتعاونان بشكل وثيق وأن الصفقة ستؤدي إلى تكامل أكبر مع غروك.

يُذكر أن ماسك استحوذ على منصة إكس، في أواخر عام 2022 مقابل 44 مليار دولار، في صفقة تضمنت ديونًا كبيرة. وبعد ذلك، أطلق شركته للذكاء الاصطناعي "إكس إيه آي" في العام التالي، حيث استثمر مليارات الدولارات في شراء شرائح إنفيديا المتطورة لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي الخاصة به.