غوغل تعترف بحذف بيانات المستخدمين في خرائطها عن طريق الخطأ

اعترفت شركة غوغل بأنها أخطأت وحذفت بيانات المخطط الزمني لبعض المستخدمين في خرائطها، مشيرة إلى أن بعض الحالات غير قابلة للاسترداد، وقد أرسلت الشركة بريدا إلكترونيا إلى المستخدمين المتأثرين جاء فيه أن "الشركة واجهت مشكلة تقنية تسببت في حذف بيانات المخطط الزمني لدى بعض الأشخاص. وندرك أن هذا قد يكون محبطا إذا كنت تستخدم المخطط الزمني لتذكر الأماكن التي زرتها، ونتخذ الخطوات اللازمة لتحسين أنظمتنا في المستقبل"، وفقا لموقع ذا صن.

وحسب غوغل، فإن المستخدمين الذين فعّلوا النسخ الاحتياطي هم فقط من سيتمكنون من استعادة بيانات المخطط الزمني الخاص بهم. ومع ذلك، فإن هذا الإعداد غير مفعل بشكل افتراضي بعد أن انتقلت غوغل إلى خيار تخزين البيانات على الجهاز.

وادعى بعض المستخدمين على "ريديت" أنهم غير قادرين على استعادة جميع بيانات المخطط الزمني الخاصة بهم حتى بعد استرجاع النسخ الاحتياطية، وكتب أحد المستخدمين "رأيت البريد الإلكتروني وتحققت من المخطط الزمني الخاص بي، ولم يبق لدي سوى أسبوعين من بيانات المخطط الزمني بدلا من 10 سنوات".

وكتب مستخدم آخر "وصلني البريد الإلكتروني نفسه، ولكن كل شيء حتى الأمس قد ذهب.. سنوات من السفر والذكريات"، وأضاف ثالث: "أزعجني هذا الخبر كثيرا لدرجة أنني كدت أن أتوقف عن استخدام غوغل وهواتف بكسل نهائيا– كانت لدي بيانات مخطط زمني تعود إلى 2012 و2013″، ولم يتضح حتى الآن عدد المستخدمين المتأثرين.

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وفي حال كانت لديك نسخة احتياطية على خرائط غوغل يمكنك استعادتها باتباع بعض الخطوات اليسيرة، أولا تأكد من تثبيت آخر إصدار من تطبيق خرائط غوغل، ثم ادخل إلى التطبيق والتوجه إلى المخطط الزمني، ثم انقر على أيقونة السحابة أعلى الشاشة واختر نسخة احتياطية لاسترداد بياناتك وسيؤدي هذا لاستعادة جميع البيانات التي يمكن استرجاعها.