ماسك وفريقه يحققان في فضيحة "سيغنال"

طلب البيت الأبيض من إيلون ماسك وفريقه في وزارة كفاءة الحكومة "دوجي" (DOGE) المساعدة في التحقيق بكيفية إشراك صحفي في محادثة عبر تطبيق سيغنال مع مسؤولي الأمن القومي.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت في تصريح للصحفيين نشره موقع "ذي هيل"، ردا على سؤال عمن يقود التحقيق في حادث سيغنال، "مجلس الأمن القومي، ومكتب مستشار البيت الأبيض، ونعم، فريق إيلون ماسك أيضا".

وأصرّ البيت الأبيض على عدم مشاركة أي معلومات سرية في المحادثة، التي شملت أيضا وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، وفانس نائب الرئيس، من بين آخرين. ونشرت مجلة "ذي أتلانتيك" المزيد من نصوص المحادثة في وقت سابق من يوم الأربعاء، والتي قال غولدبرغ إنه لم يُدرجها في الأصل بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

يُظهر النص المُسرب أن هيغسيث شارك في المحادثة الجدول الزمني المُحدد للغارة الجوية والأسلحة التي ستُستخدم في الضربات على اليمن التي بدأت في 15 مارس/آذار.

وصرح مستشار الأمن القومي مايكل والتز بأن إيلون ماسك يُحقق في كيفية إضافة صحفي عن طريق الخطأ إلى محادثة جماعية على تطبيق سيغنال مع مسؤولين في الإدارة الأميركية، حيث ناقش المسؤولون خططا عسكرية حساسة.

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أهمية الأمر

ونشر موقع "نيوزويك" تصريح جيفري غولدبرغ، رئيس تحرير مجلة ذي أتلانتيك، في مقال نُشر يوم الاثنين أن والتز دعاه عن طريق الخطأ إلى محادثة مع أعضاء فريق الأمن القومي في البيت الأبيض.

ووفقا لغولدبرغ، شارك المسؤولون في المحادثة تفاصيل سرية عن خطة البنتاغون لتنفيذ غارات جوية عسكرية ضد جماعة الحوثي المسلحة في اليمن، التي تُهاجم السفن الغربية في البحر الأحمر منذ أكثر من عام.

وقد أثار هذا الاختراق الأمني ​​الواضح انتقادات من أعضاء الكونغرس من كلا الحزبين. ودعا المشرعون في مجلس النواب إلى إجراء تحقيق في كيفية حدوث التسريب، وكيف ستضمن الإدارة عدم تكرار حوادث مماثلة.

ما يجب معرفته

يوم الثلاثاء، صرّح والتز في برنامج "ذا إنغراهام أنجل" على قناة فوكس نيوز بأن ماسك، الذي كان مستشارا لإدارة ترامب، كان يحقق في الاختراق.

وقال والتز للمذيعة لورا إنغراهام: "إنه أمر محرج، أجل. سنصل إلى حقيقة الأمر. لقد تحدثتُ للتو مع إيلون في طريقي إلى هنا. لدينا أفضل العقول التقنية التي تبحث في كيفية حدوث ذلك".

لكن يمكنني أن أخبركم، أن بنسبة 100% لا أعرف هذا الرجل. أعرفه من خلال سمعته السيئة، وهو في الحقيقة من أسوأ الصحفيين. وأعرفه من حيث كرهه للرئيس. ولا أرسل له رسائل نصية. لم يكن على هاتفي، وسنكتشف كيف حدث هذا.

وصرح ترامب لشبكة "إن بي سي نيوز" يوم الثلاثاء: "لقد تعلم مايكل والتز درسا، وهو رجل صالح".

وصرحت كارولين ليفيت، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، للصحفيين يوم الاثنين: "كما قال الرئيس ترامب، كانت الهجمات على الحوثيين ناجحة وفعالة للغاية. لا يزال الرئيس ترامب يثق ثقة تامة بفريقه للأمن القومي، بمن فيهم مستشاره مايكل والتز".

ويبقى أن نرى ما إذا كان الكونغرس سيحقق في الاختراق الأمني.