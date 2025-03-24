كيفية إيقاف مُعرف الإعلان على الهاتف الذكي في نظامي آبل و أندرويد؟

يمكن للتطبيقات، التي تجمع بيانات الاستخدام، ربطها بمُعرف الجهاز. ويتمثل الهدف من ذلك في إنشاء ملفات تعريف المستخدم للإعلانات المخصصة.

وتُعرف هذه الوظيفة في نظام التشغيل غوغل أندرويد باسم "مُعرف الإعلان" (Advertising ID)، بينما تُعرف في نظام التشغيل آبل "آي أو إس" باسم "مُعرف المعلنين" (Identifier for Advertisers).

وأوصت هيئة اختبار السلع والمنتجات بألمانيا المستخدم، الذي لا يرغب في أن يتمكن مزودو التطبيقات من إنشاء ملفات تعريف للإعلانات المستهدفة استنادا إلى عدد وبيانات الاستخدام والموقع، التي تم جمعها وبيعها لتجار البيانات، بإيقاف تشغيل مُعرف الإعلان.

ومع نظام أندرويد يمكن القيام بذلك من خلال الإعدادات بالذهاب لغوغل ثم جميع الخدمات وبعدها الإعلانات ثم حذف معرف الإعلان.

ومع نظام "آي أو إس" يمكنك القيام بذلك من خلال الإعدادات "الخصوصية والأمان ثم التتبع" وتحريك شريط التمرير "السماح للتطبيقات بطلب التتبع" إلى اليسار.

وحتى مع إتاحة خاصة التتبع، يتعين على كل تطبيق على نظام التشغيل "آي أو إس" أن يطلب الإذن بشكل فردي لجمع البيانات عبر مربع حوار.

ومن الأفضل أيضا أن يقوم المستخدم بتنشيط خاصية "تتبع الموقع" فقط عندما يحتاج إليها حقا.