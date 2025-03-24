أطلقت شركة آبل هاتفها الذكي آيفون "16إي" الجديد، والذي يأتي بشاشة قياس 6.1 بوصات على غرار هاتف آيفون 14 وبمعالج آبل إيه18 (A18) مع دعم تقنية الجيل الخامس للاتصالات الهاتفية الجوالة "جي5" (5G) ووظيفة الذكاء الاصطناعي بدءا من أبريل/نيسان المقبل، بالإضافة إلى مودم جيد يحمل علامة آبل التجارية.

وفيما يلي نظرة عامة على التجهيزات غير الموجودة في هاتف آيفون "16إي" الجديد مقارنة بالإصدار الأساسي آيفون 16:

العدسة ذات الزاوية الواسعة للغاية : يتضمن الهاتف الذكي آيفون 16e الجديد كاميرا بدقة 48 بيكسلا "فقط"، وهو ما يعني في الممارسة العملية تجنب التقاط صور الماكرو وخاصة زوايا التصوير الواسعة، ولكن في المقابل يمكن التقاط صور البورتيريه ذات الخلفية غير الواضحة بواسطة عدسة واحدة، ولا يمكن التقاط التسجيلات المكانية للواقع الافتراضي.

: يتضمن الهاتف الذكي آيفون 16e الجديد كاميرا بدقة 48 بيكسلا "فقط"، وهو ما يعني في الممارسة العملية تجنب التقاط صور الماكرو وخاصة زوايا التصوير الواسعة، ولكن في المقابل يمكن التقاط صور البورتيريه ذات الخلفية غير الواضحة بواسطة عدسة واحدة، ولا يمكن التقاط التسجيلات المكانية للواقع الافتراضي. زر الكامير ا: ظهر زر الكاميرا مع إطلاق الهاتف الذكي آيفون 16 والموديل 16 برو، ويتيح هذا الزر تشغيل الكاميرا وضبط التركيز التلقائي والتصوير، إلا أن هذه الوظائف ليست متاحة عند الضغط على الزر الموجود على الجانب الأيمن للهاتف الذكي؛ لأنه ليس موجودا، حيث يتم تشغيل الكاميرا كالمعتاد عن طريق الشاشة أو زر خفض شدة الصوت.

ا: ظهر زر الكاميرا مع إطلاق الهاتف الذكي آيفون 16 والموديل 16 برو، ويتيح هذا الزر تشغيل الكاميرا وضبط التركيز التلقائي والتصوير، إلا أن هذه الوظائف ليست متاحة عند الضغط على الزر الموجود على الجانب الأيمن للهاتف الذكي؛ لأنه ليس موجودا، حيث يتم تشغيل الكاميرا كالمعتاد عن طريق الشاشة أو زر خفض شدة الصوت. وظيفة ماغسيف (MagSafe) : يتيح المغناطيس العملي الموجود على الجانب الخلفي للهاتف الذكي إمكانية تثبيت الملحقات التكميلية مثل البطاريات الإضافية أو حافظات بطاقات الائتمان أو مقابض الكاميرا، بالإضافة إلى إمكانية تثبيت الهاتف الذكي بالشواحن وحوامل السيارات. كما تتيح وظيفة ماغسيف إمكانية الشحن اللاسلكي بصورة أسرع وأكثر كفاءة، ويتم شحن الهاتف الذكي 16e بقدرة 7.5 وات "فقط"، ولذلك يتم شحن البطارية ذات السعة الكبيرة ببطء شديد.

: يتيح المغناطيس العملي الموجود على الجانب الخلفي للهاتف الذكي إمكانية تثبيت الملحقات التكميلية مثل البطاريات الإضافية أو حافظات بطاقات الائتمان أو مقابض الكاميرا، بالإضافة إلى إمكانية تثبيت الهاتف الذكي بالشواحن وحوامل السيارات. كما تتيح وظيفة ماغسيف إمكانية الشحن اللاسلكي بصورة أسرع وأكثر كفاءة، ويتم شحن الهاتف الذكي 16e بقدرة 7.5 وات "فقط"، ولذلك يتم شحن البطارية ذات السعة الكبيرة ببطء شديد. الجزيرة الديناميكية (Dynamic Island) : مع إطلاق الهاتف الذكي 16e تعود شركة آبل إلى الفجوة أو المسافة السوداء في الشاشة.

: مع إطلاق الهاتف الذكي 16e تعود شركة آبل إلى الفجوة أو المسافة السوداء في الشاشة. الراديو ذو النطاق العريض للغاية (UWB) : تتيح هذه التقنية للهاتف الذكي آيفون إمكانية تحديد موقعه بالنسبة للأشياء الأخرى بدقة بالغة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع الهاتف الذكي على سماعة لكي يتم نقل التشغيل إلى السماعة أو تعقب أجهزة آير تاغ (Airtag) المفقودة بدقة شديدة.

وإذا رغب المستخدم في القيام بهذه المهام أو غيرها، فيمكن القيام بذلك عن طريق القوائم، ولا تتوافر وظيفة تعقب أجهزة آير تاغ بدقة على الإطلاق، ولكن يوجد بحث في النطاق القريب، وعادة ما يكون كافيا في أغلب الأحيان.

: تتيح هذه التقنية للهاتف الذكي آيفون إمكانية تحديد موقعه بالنسبة للأشياء الأخرى بدقة بالغة، فعلى سبيل المثال يمكن وضع الهاتف الذكي على سماعة لكي يتم نقل التشغيل إلى السماعة أو تعقب أجهزة آير تاغ (Airtag) المفقودة بدقة شديدة. وإذا رغب المستخدم في القيام بهذه المهام أو غيرها، فيمكن القيام بذلك عن طريق القوائم، ولا تتوافر وظيفة تعقب أجهزة آير تاغ بدقة على الإطلاق، ولكن يوجد بحث في النطاق القريب، وعادة ما يكون كافيا في أغلب الأحيان. السطوع: على الرغم من أن الشاشة قياس 6.1 بوصات تبدو بمظهر رائع، إلا أنها لا تتمتع بنفس درجة سطوع الشاشة في الهاتف الذكي آيفون 16 أو حتى آيفون 15.

إعلان

ورغم كل هذه العيوب المفترضة، فإنه نادرا ما يلاحظ المستخدم فقدان العديد من الوظائف أو القدرات في استخدامات الحياة اليومية؛ حيث يعمل هاتف آيفون 16e بشكل سريع ويتمتع بفترة تشغيل طويلة للبطارية بالنسبة لهواتف آيفون، لدرجة أن هاتف آيفون 15 برو المستخدم تنفد شحنة بطاريته بشكل أسرع.

ومن خلال نظرة سريعة على موقع الإصلاحات آي فكست (iFixit) يتضح أن شركة آبل قامت بتبسيط الإصلاحات المحتملة، من خلال استعمال مادة لاصقة يمكن إزالتها كهربائيا، وبالتالي فإنه يمكن استبدال البطارية بشكل أسهل، وبشكل عام فقد نال الهاتف الذكي الجديد 7 من إجمالي 10 نقاط فيما يتعلق بإمكانية الإصلاح، وهي نتيجة جيدة.

بطاقة سي1 (C1)

ومن أكبر الابتكارات بداخل الهاتف الذكي آيفون 16e الجديد شريحة الاتصالات الهاتفية الجوالة والنظام العالمي لتحديد المواقع "جي بي إس" (GPS)، والمعروفة باسم بطاقة C1، وهي أول تطوير داخل شركة آبل، يتيح للهاتف الذكي آيفون 16e تحميل وتنزيل الملفات عن طريق شبكات 4G و5G بسرعة تصل إلى 300 ميغابايت/الثانية.

الكاميرا

وتترك الكاميرا انطباعا مختلطا؛ حيث إنها توفر صورا جيدة في ضوء النهار وأثناء اللقطات اليومية المعتادة، ولكن في الغرف الداخلية المظلمة أو أثناء الليل أو في ظل ظروف الإضاءة السيئة تكون النتائج مفاجئة في بعض الأحيان، حيث تظهر الصور بشكل مظلم أو باهت أو بألوان مدهشة، ولا يمكن التعرف على نظام واضح لذلك، وربما يتم تحسين هذه النتائج عن طريق تحديث البرامج مستقبلا.

ولا يشتمل الهاتف الذكي آيفون 16e الجديد على زووم بصري، ولكن هناك تكبير 2x لكل مقطع من الصورة، وإذا لم يتم التقاط الصورة بواسطة الهاتف الذكي آيفون 16e كصورة بورتيريه، فلا يمكن تحويلها إلى صورة بورتيريه، على عكس ما يتم مع الهاتف الذكي آيفون 15 برو.

وعند مقارنة الصور الملتقطة بواسطة الهاتف الذكي آيفون 16e مع الموديل آيفون 15 برو الأكثر تكلفة، فإن الصورة كانت متشابهة في الغالب من الوهلة الأولى، ولكن تظهر عيوب الصورة عند تكبير تفاصيل الصورة باستمرار، ولذلك يمكن لعشاق التصوير استعمال الموديلات الأخرى من عالم آيفون والمزودة بتجهيزات أفضل.

الخلاصة: يوفر الهاتف الذكي آيفون 16e الجديد إمكانية الدخول إلى عالم آيفون بتكلفة معقولة نسبيا مع الاستعداد للمستقبل عندما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي والوظائف الجديدة الأخرى، بالإضافة إلى تمتع البطارية بفترة تشغيل طويلة، وبشكل مختصر فإن الجهاز الجديد عبارة عن آيفون 14 بكاميرا واحدة، ولكنه يمتاز بأحدث تقنيات المعالج من شركة آبل وبطارية كبيرة وأول مودم مطور لدى شركة آبل.