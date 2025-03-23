تُخرج الجامعة كل عام مجموعة من الطلاب أصحاب الكفاءات الأساسية والذين تلقوا أساسات علمية وتدريبات عملية، ولكن الشيء الوحيد الذي ينقصهم هو الخبرة التي تحتاجها الكثير من الشركات، فمعظم الشركات ترغب بأصحاب الخبرة للانخراط في الوظيفة فورا بدلا من المبتدئين الذين يحتاجون دورات تدريبية وتأهيلية للقيام بالوظيفة بنفسها.

ويعتقد الكثير من الخريجيين الجامعيين أن عليهم التقديم لشركات متواضعة لكسب الخبرات والارتقاء إلى شركات عملاقة مثل غوغل والتي هي حلم بالنسبة للكثيرين، ولكن تبقى هذه النقطة موقع جدل كبير حيث يرى البعض أن التقديم لشركة غوغل يُعد فرصة قد لا تتكرر بينما يُصر آخرون على أن الشركات الكبرى لا تقبل أشخاصا بدون خبرات. وسنجيب على هذا الجدال الواسع ونذكر ما هي متطلبات التوظيف في غوغل مع آراء خبراء التوظيف في الشركة.

هل توظف غوغل الخريجين الجدد؟

صحيح أن غوغل هي واحدة من أكبر شركات العالم وتتطلب كفاءات وخبرات خاصة، ولكن بالمقابل، فهي تفتح باب التوظيف للخريجين الجدد وتتيح لهم وظائف خاصة في المجالات التقنية مثل هندسة البرمجيات وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات، كما تُقدم العديد من البرامج والفرص التي تستهدف تحديدا الخريجين الجدد مثل برامج التدريب الداخلي ومدير المنتج ووظائف خاصة بالخريجين الجامعيين.

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وقد نشرت مؤخرا عبر موقعها مجموعة من الوظائف التي لا تطلب خبرات وسنذكر أهم البرامج والفعاليات التي تديرها غوغل لدعم الخريجين الجدد رغم أنها مقتصرة على المناطق التي لديها وجود قوي فيها مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند.

برامج الخريجين الجامعيين

لدى غوغل وظائف مخصصة لخريجي الجامعات والمرشحين المبتدئين، وغالبا ما تركز هذه الوظائف على المجالات التقنية مثل هندسة البرمجيات وعلوم البيانات وتكنولوجيا المعلومات، وصُممت هذه المناصب لتزويد الخريجين الجدد بفرصة لبدء حياتهم المهنية في غوغل.

هندسة البرمجيات : يمكن للخريجين الجدد ذوي المهارات القوية في البرمجة ومعرفة هياكل البيانات والخوارزميات التقدم لوظائف هندسة برمجيات للخريجين الجدد.

: يمكن للخريجين الجدد ذوي المهارات القوية في البرمجة ومعرفة هياكل البيانات والخوارزميات التقدم لوظائف هندسة برمجيات للخريجين الجدد. علوم البيانات : بالنسبة لأولئك الذين لديهم خلفية في علوم البيانات أو الإحصاء أو التعلم الآلي، تقدم غوغل فرصا للعمل في مشاريع تعتمد على البيانات.

: بالنسبة لأولئك الذين لديهم خلفية في علوم البيانات أو الإحصاء أو التعلم الآلي، تقدم غوغل فرصا للعمل في مشاريع تعتمد على البيانات. دعم تكنولوجيا المعلومات: تتوفر أيضا وظائف في دعم تكنولوجيا المعلومات والشبكات للخريجين الجدد.

برامج التدريب الداخلي

قد لا يكون التدريب الداخلي وظيفة بذاتها ولكنه غالبا ما يؤدي إلى وظائف بدوام كامل، وتقدم غوغل برامج تدريب مُصممة للطلاب الحاليين أو الخريجين الجدد الذين يتطلعون إلى اكتساب الخبرة في بيئة عمل واقعية وسريعة التطور، وأهم هذه التدريبات:

تدريب في هندسة البرمجيات : يركز هذا التدريب على البرمجة وبناء المشاريع وحل المشكلات، مما يعطي فكرة عن طبيعة العمل بدوام كامل.

: يركز هذا التدريب على البرمجة وبناء المشاريع وحل المشكلات، مما يعطي فكرة عن طبيعة العمل بدوام كامل. تدريب "ستيب" (STEP) : هو برنامج تدريب صيفي مدته 10 – 12 أسبوعا وهو مصمم لطلاب السنة الأولى والثانية وخاصة أولئك من المجموعات الأقل تمثيلا في قطاع التكنولوجيا مثل النساء والأقليات العرقية وذوي الإعاقة، ويركز البرنامج على تعزيز التنوع والشمولية في التكنولوجيا، كما يتيح للمشاركين فرصة العمل على مشاريع عملية في غوغل.

: هو برنامج تدريب صيفي مدته 10 – 12 أسبوعا وهو مصمم لطلاب السنة الأولى والثانية وخاصة أولئك من المجموعات الأقل تمثيلا في قطاع التكنولوجيا مثل النساء والأقليات العرقية وذوي الإعاقة، ويركز البرنامج على تعزيز التنوع والشمولية في التكنولوجيا، كما يتيح للمشاركين فرصة العمل على مشاريع عملية في غوغل. التدريب البحثي : يقدم فرصا في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات.

: يقدم فرصا في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وعلوم البيانات. تدريب إدارة المنتجات: يوفر رؤى حول كيفية توجيه مديري المنتجات لتطوير المنتجات من الفكرة إلى الإطلاق.

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فعاليات التوظيف في الحرم الجامعي

تزور غوغل الحرم الجامعي باستمرار بهدف التوظيف أو المشاركة في فعاليات التوظيف، حيث توظف العديد من الخريجين الجدد من خلال هذه المقابلات في الحرم الجامعي والهاكاثون والمعارض الوظيفية.

مدير المنتج المساعد

بالنسبة للخريجين الجدد المهتمين بإدارة المنتجات يعتبر برنامج مدير المنتج المساعد "إيه بي إم" (APM) في غوغل أحد أفضل مسارات التوظيف للخريجين الجدد الذين يرغبون بإدارة المنتجات، حيث صُمم للأفراد الذين لديهم اهتمام قوي بالمنتجات التقنية رغم أنه لا يتطلب خلفية تقنية.

المقابلة للخريجين الجدد

تتشابه عملية المقابلة للخريجين الجدد في غوغل مع المقابلة الخاصة بالمرشحين ذوي الخبرة، ولكنها قد تركز أكثر على تقييم المهارات الأساسية وإمكانية النمو، وتتبع المقابلات خطوات رئيسية أولها اختبار برمجة قبل المقابلة ثم المقابلة التقنية بالنسبة للأدوار الهندسية وأخيرا المقابلة السلوكية لتقييم مدى التوافق مع قيم وثقافة الشركة.

متطلبات التوظيف في غوغل للخريجين الجدد

تختلف متطلبات التوظيف في شركة غوغل باختلاف الوظيفة، فكل وظيفة لها مؤهلاتها وشروطها ومسؤولياتها، وسنذكر بعض الوظائف التي توفرها غوغل للخريجين الجدد وأهم متطلباتها.

1- مهندس في تصميم الشبكات حديث التخرج

المؤهلات الدنيا:

شهادة جامعية في الهندسة الكهربائية أو هندسة الحاسوب أو علوم الحاسوب أو مجال ذي صلة أو خبرة عملية معادلة.

خبرة في إنشاء واستخدام مكونات وبيئات التحقق وفق منهجية التحقق القياسية.

خبرة في التحقق من المنطق الرقمي على مستوى نقل السجل "آر تي إل" (RTL).

المؤهلات المفضلة:

درجة الماجستير في الهندسة الكهربائية أو علوم الحاسوب.

خبرة في منهجية التحقق الشاملة "يو في إم" (UVM) أو لغات البرمجة النصية الأخرى مثل "بايثون" (Python) و "شيل" (Shell) و"باش" (Bash).

خبرة في تنفيذ وحدات المعالجة المركزية أو لغة التجميع أو حسابات "إس أو سي" (SOC).

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2- استشاري حلول تقنية

المؤهلات الدنيا:

شهادة جامعية أو خبرة عملية معادلة.

خبرة في "إس كيو إل" (SQL) والتصميم الفني واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وتحليل البيانات ولغة "بايثون" وتصوير البيانات.

المؤهلات المفضلة:

خبرة في العمل مع أدوات تصوير البيانات مثل "تابلو" (Tableau) أو "لوكر ستوديو" (Looker Studio) أو أدوات مشابهة.

خبرة في تحليل البيانات الموجهة للعملاء أو في تقديم روايات قائمة على البيانات إلى أصحاب المصلحة التنفيذيين والشركاء.

خبرة في أنظمة إدارة قواعد البيانات وإدارة سير العمل في "إس كيو إل".

خبرة في تقنيات الويب مثل "جافا سكربت" (JavaScript) و"إتش تي إم ال" (HTML).

3- أخصائي جذب المواهب في برنامج "جي ريتش" (gReach) للأشخاص ذوي الإعاقة.

المؤهلات الدنيا:

شهادة جامعية أو ما يعادلها من خبرة عملية.

القدرة على التواصل باللغتين الصينية والإنجليزية بطلاقة لإنشاء محتوى خاص بمبادرات العلامات التجارية المحلية والتواصل مع المواهب المحلية الناطقة بالماندرين ودعم أنشطة التوعية المحلية.

المؤهلات المفضلة:

خبرة في إدارة المشاريع وتحقيق النتائج مع الاهتمام بالتفاصيل.

القدرة على تفسير مجموعات البيانات المختلفة لفهم الأنماط والتوصل إلى حلول.

القدرة على العمل بشكل مستقل باتباع نهج استباقي قائم على النتائج والالتزام بالمواعيد النهائية وتحقيق الأهداف.

القدرة على العمل في بيئة عمل غير مستقرة ومتغيرة مع مهارات ممتازة في حل المشكلات.

وهذه بعض الأمثلة لوظائف غوغل وهناك وظائف أخرى تطلبها الشركة مثل أخصائي تسويق منتجات ومهندس وحدة معالجة مركزية ومهندس برمجيات ومهندس تصميم واجهات وغيرها، وكل فترة تطلب غوغل موظفين لشواغر مختلفة لذلك فالفرص لا تتوقف أبدا.

وظائف غوغل بين الخريجين الجدد وأصحاب الخبرة

قد تكون موازنة المعادلة بين حديثي التخرج وأصحاب الخبرة والكفاءة أمرا صعبا نظرا لاحتدام المنافسة بين شركات التكنولوجيا الكبرى وحاجة غوغل لموظفين ذوي كفاءات عالية، ولكن الفكرة الجديدة قد تنبع من شخص جديد ولهذا تُعلق غوغل بعض آمالها بالخريجين الجدد.

وعند طرح سؤال عن إمكانية الحصول على وظيفة لخريج جامعي جديد مقارنة بالمحترف ذي الخبرة، أجاب كورت غونثيروث وهو مهندس برمجيات ومؤلف كتب برمجة "أعتقد ذلك لأن التوقعات في غوغل تكون في أدنى مستوياتها دائما عند التعامل مع الخريجين الجدد، والحصول على درجات جيدة في جامعة جيدة واجتياز اختبار برمجة معقول هو كل ما تحتاجه كمبتدئ"، وأضاف "عندما تقوم غوغل بمقابلة مطور ذي خبرة، فإنها تزيد من صعوبة الاختبار على الرغم من أن الناس لا يصبحون أذكى عند التقدم بالعمر، وفي النهاية فإن الأشخاص الذين يبقون في غوغل هم الأفضل على الإطلاق".

ومن جانبه، قال بوب سي وهو موظف سابق في غوغل شغل منصب مسؤول التوظيف الرئيسي في قسم الهندسة: "يجري تعيين الخريجين الجدد بناءً على قوتهم الفكرية الهائلة، بينما لا يعتمد تقييم المرشحين ذوي الخبرة على قوتهم الفكرية فحسب، بل يحتاجون إلى إظهار خبرتهم بالدور الوظيفي ومهارتهم القيادية".

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وأضاف بوب سي "من أنجح الطرق للحصول على وظيفة في غوغل هي التدرب هناك ثم الحصول على وظيفة بدوام كامل من خلال عملية تدعى تحويل المتدربين في الشركة، ليس لأن هذه العملية سهلة ولكن لأن تقييمات الأداء من المشرف وفريقه تُعطى وزنا كبيرا، وتميل أن تكون أقل عرضة للنتائج السلبية الخاطئة مقارنة بـ4 مقابلات مدتها ساعة واحدة".