أداة ذكاء اصطناعي من غوغل قادرة على إزالة العلامة المائية من الصور

اكتشف مستخدمون على مواقع التواصل أن أداة الصور الجديدة من غوغل "جيميني فلاش 2.0" (Gemini Flash 2.0) قادرة على إزالة العلامة المائية من الصور المحمية بحقول الطبع والنشر، وهذه الأداة لا تزال بمراحلها التجريبية وهي متاحة فقط للمطورين، وفقا لموقع "غيزمودو".

ورغم وجود عدد من التطبيقات والمواقع القادرة على إزالة كائنات من الصور أو ملء فجوات، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي جعلت هذه الحيلة أسهل، وقد أضافت شركات مثل "أدوبي" (Adobe) أدوات متقدمة لإزالة الكائنات في منتجاتها، كما أن شركة آبل أضافت أداة "كلين أب" (Clean Up) لإزالة العناصر غير الرغوب فيها من الصورة وهي قسم من "آبل إنتلجنس" (Apple Intelligence) المتوفر على أجهزة آبل المدعومة.

يُذكر أن النماذج الكبيرة المغلقة مثل تلك التي تقدمها غوغل و"أوبن إيه آي" عادة ما تكون مُقيدة، وذلك لتجنب المشاكل القانونية المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية أو المحتوى غير القانوني. مثلا نموذج الصور "دال-إي" (Dall-E) التابع لشركة "أوبن إيه آي" لن يقوم بإنشاء صور لشخصيات محمية بحقوق الطبع والنشر.

ويتعرض الأشخاص الذين يستغلون هذه النماذج في إنشاء محتوى ضار إلى مسائلة قانونية، وفي فترة ليست ببعيدة قامت مايكروسوفت بمقاضاة مجموعة أفراد تمكنوا من خداع نماذج الصور الخاصة بها لإنشاء محتوى إباحي.

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ويرى البعض أنه من المستحيل إعادة الأمور إلى نصابها في هذه الحالة، فرغم احتواء النماذج مفتوحة المصدر على حواجز أمان فإنه يمكن تعطيلها واستخدام النماذج بطرق غير شرعية، وتبذل غوغل قصار جهدها للحد من إساءة استخدام نماذجها حتى لا تقع عليها مسؤولية قانونية.

وللمفارقة، في حال استخدام نموذج "جيميني فلاش 2.0" لإزالة العلامة المائية من صورة ما، فإن النموذج سيضيف علامة مائية خاصة إلى الصورة المعدلة أو المولدة بالذكاء الاصطناعي ليبين أن الصورة ليست أصلية، ولكن يمكن أن يفهم الأمر على أنه سرقة فكرية من خلال إزالة دليل الملكية وهو العلامة المائية الأصلية واستبداله بعلامة مائية أخرى، وبالتالي تظهر الصورة منسوبة لهذه العلامة.