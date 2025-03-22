تدابير لحماية حساب واتساب من الاختراق

قد يقع حساب المستخدم على تطبيق المراسلة واتساب في أيدي المجرمين السيبرانيين. وتُستخدم حسابات واتساب المسروقة في مختلف أنواع الأنشطة الإجرامية، بدءا من نشر الرسائل العشوائية المزعجة وصولا إلى المخططات الخداعية المتطورة. ويبحث المجرمون السيبرانيون باستمرار عن حسابات واتساب ويستخدمون طرقا متنوعة للوصول إليها.

وفي ما يلي بعض النصائح التي شملها تقرير لوكالة الأنباء الألمانية حول كيفية حماية حساب الواتساب من المجرمين.

مساران رئيسيان

يتبع المجرمون السيبرانيون مسارين رئيسيين للاستيلاء على حسابات واتساب: الأول يتمثل في إضافة جهاز آخر للحساب المستهدف عبر استغلال خاصية "الأجهزة المرتبطة"، أما المسار الثاني فيتمثل في إعادة تسجيل الحساب المستهدف على أجهزتهم الخاصة، كأن المستخدم اشترى هاتفا جديدا.

في السيناريو الأول، يواصل المستخدم استعمال واتساب بصورة طبيعية دون انقطاع، بينما يتمتع المجرمون السيبرانيون بالوصول إلى كافة المحادثات الحديثة. أما في السيناريو الثاني، يفقد المستخدم القدرة على الوصول إلى حسابه الشخصي. وحين يحاول المستخدم الدخول إلى حسابه، تظهر له رسالة تنبيهية من واتساب تفيد بأن الحساب نشط حاليا على جهاز آخر، مما يتيح للمخترقين السيطرة على الحساب، غير أن المحادثات السابقة تظل بمنأى عن متناولهم.

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إجراءات وقائية

وفي ما يلي تقدم شركة كاسبرسكي إجراءات وقائية أساسية للحيلولة دون تعرض حساب واتساب للاختراق في المقام الأول:

• فعّل المصادقة الثنائية في واتساب واحفظ رقمك السري (PIN) – فهو ليس كودا يُستخدم مرة واحدة. لتفعيل الخاصية، انتقل إلى الإعدادات ← الحساب ثم المصادقة الثنائية.

• لا تشارك أبدا رقمك السري الخاص بك أو أكواد التسجيل المؤقتة مع أي شخص. المحتالون فقط هم من يطلبون هذه التفاصيل.

• أصدر واتساب مؤخرا دعم مفاتيح المرور الرقمية. إذا فعّلت هذا الخيار بالذهاب للإعدادات ثم الحساب ثم مفاتيح المرور، سيتطلب تسجيل الدخول إلى حسابك المصادقة البيومترية، وبدلا من أكواد رقمك السري سيخزن هاتفك الذكي مفتاحا تشفيريا طويلا. هذا خيار آمن جدا، لكنه قد لا يكون مناسبا إذا كنت تغير أجهزتك بشكل متكرر وتتنقل بين نظامي أندرويد وآي أو إس.

• قم بإعداد بريد إلكتروني احتياطي لاسترداد الحساب عن طريق الإعدادات ثم الحساب وبعدها عنوان البريد الإلكتروني.

• إذا سبق لك إضافة عنوان بريد إلكتروني فينبغي لك الدخول إلى حساب البريد الإلكتروني وتغيير كلمة المرور إلى واحدة قوية وفريدة. لتخزينها بأمان، استخدم مدير كلمات المرور، مثل كاسبيرسكي باسورد مانجر (Kaspersky Password Manager).

• فعّل خاصية المصادقة الثنائية لحساب بريدك الإلكتروني.

• تأكد من أنك لم تقع ضحية لخداع تبديل بطاقة الهاتف (SIM). توجه إلى شركة الاتصالات ويُستحسن أن يكون ذلك بزيارة شخصية، للتأكد من عدم وجود أي شرائح اتصال مستنسخة أو بديلة قد تم إصدارها لرقمك مؤخرا.

كذلك، تأكد من عدم وجود تحويل مكالمات غير مصرح به على رقمك. بادر بإلغاء أي تعديلات مريبة تكتشفها، واستفسر من موظفي شركة الاتصالات عن الوسائل والإجراءات الأمنية الإضافية المتاحة لتعزيز حماية بطاقة الهاتف.

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قد تشمل هذه الإجراءات منع أي عمليات متعلقة ببطاقة الهاتف دون حضورك الشخصي، أو طلب كلمة مرور إضافية للمصادقة، أو وسائل حماية أخرى. تتفاوت إجراءات الأمان المتاحة بشكل كبير حسب البلد وشركة الاتصالات.

إن أي إجراءات أمنية في واتساب لن تكون ذات فائدة كبيرة إذا كان هاتفك الذكي أو حاسوبك مصابا ببرمجيات خبيثة. لذلك، احرص على تثبيت حماية شاملة على جميع أجهزتك.