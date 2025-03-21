الاتحاد الأوروبي يحدد كيفية فتح أنظمة "آبل" أمام الشركات المنافسة

يحدد الاتحاد الأوروبي كيفية إلزام شركة الإلكترونيات والتكنولوجيا الأميركية "آبل" بفتح أنظمة تشغيل أجهزتها الذكية مثل آيفون وآيباد لكي تعمل بصورة أفضل مع التقنيات المنافسة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وهذه هي المرة الأولى التي يتحرك فيها الاتحاد الأوروبي لإلزام شركة تكنولوجيا بالامتثال للقواعد الرقمية للاتحاد المعروفة باسم قانون الأسواق الرقمية.

وفتحت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد المكون من 27 دولة، في العام الماضي حزمتي إجراءات محددة لتحديد الخطوات التي تحتاجها آبل للامتثال للقانون الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في العام الماضي.

وحددت المفوضية في قرارها الإجراءات التي يجب على الشركة المصنعة لهواتف آيفون اتخاذها حتى يمكن للساعات الذكية وغيرها من الأجهزة التي تنتجها شركات أخرى الاتصال بصورة أفضل بنظام التشغيل "آي.أو.إس" الخاص بآبل.

كما حددت المفوضية مجموعة ثانية من الإجراءات الرامية إلى تحسين الشفافية والفاعلية في العمليات المطلوبة من مطوري التطبيقات لكي يصلوا إلى خصائص هواتف آيفون.

وذكرت المفوضية الأوروبية اليوم أن غوغل لم تتخذ إجراءات كافية للامتثال لقانون الأسواق الرقمية. ورغم قيامها بتغييرات، فإن غوغل تمنح خدماتها معاملة تفضيلية عند عرض نتائج البحث على محرك غوغل، بحسب المفوضية.

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وقد فشلت غوغل المملوكة لشركة ألفابت في السماح لمطوري التطبيقات بإبلاغ المستخدمين بالخيارات الأرخص المتاحة خارج متجر تطبيقات غوغل بلاي، وفقا للنتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية.