ميتا تطلق مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي في الاتحاد الأوروبي

تطلق شركة "ميتا" الأميركية اليوم الخميس في الاتحاد الأوروبي مساعدها القائم على الذكاء الاصطناعي التوليدي "ميتا إيه آي"، الذي سيُطرح تدريجا على مختلف تطبيقاتها (فيسبوك وإنستغرام ومسنجر وواتساب)، بعد أكثر من عام على إطلاقه في الولايات المتحدة، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وقالت الشركة في بيان "لقد استغرق نشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بنا في أوروبا وقتا أطول من المتوقع، لأننا نواصل مواجهة نظام تنظيمي أوروبي معقد، ولكن يسعدنا أننا نجحنا أخيرا".

وكُشف عن "ميتا إيه آي" في الولايات المتحدة في سبتمبر/أيلول 2023، ثم عُمّمت الأداة على مختلف تطبيقات المجموعة في أبريل/نيسان 2024.

و"ميتا إيه آي" هي أداة ذكاء اصطناعي توليدي تجيب عن أسئلة المستخدم من خلال إنشاء نصوص وصور، على غرار "تشات جي بي تي" من شركة "أوبن إيه آي". وتتمتع هذه الأداة أيضا بإمكان الوصول إلى محركات البحث عبر الإنترنت.

ووقع رئيس "ميتا" التنفيذي مارك زوكربيرغ، الذي تعرض لانتقادات خلال الصيف الماضي، بالاشتراك مع الرئيس التنفيذي لشركة "سبوتيفاي" دانيال إيك، إطارا تنظيميا أوروبيا "مجزأ" مع "تنفيذ غير متماسك" مما "أبطأ الابتكار والمطورين".

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وبعد مفاوضات شاقة مع الجهات التنظيمية، تقدّم "ميتا" أخيرا للمستهلكين الأوروبيين أداة تركز على إنشاء النصوص من دون صور، على عكس الإصدارات المتوافرة في الولايات المتحدة والدول غير الأوروبية.

ولم يتم تدريب "ميتا إيه آي" التي ستكون متاحة بـ6 لغات، على بيانات تابعة للمستخدمين الأوروبيين.

وتعتزم "ميتا" نشر مساعدها في 41 دولة أوروبية، بينها فرنسا وألمانيا، بالإضافة إلى 21 إقليما أوروبيا ما وراء البحار، تدريجا خلال الأسابيع المقبلة.